Pink reagiert über Trennungsgerüchte: „Ich wusste das nicht“

Wirbel um das vermeintliche Ehe-Aus: Pop-Diva Pink und ihr Ehemann Carey Hart sollen sich laut US-Medienberichten getrennt haben.

Nach 20 Jahren Ehe soll das Aus zwischen der Musikerin und dem Motocross-Profi nun endgültig sein. Die Online-Ausgabe der Zeitschrift „People“ beruft sich dabei auf eine anonyme Quelle.

Pink selbst dementierte die Gerüchte wenig später auf Instagram. „Mir wurde gerade erst mitgeteilt, dass ich von meinem Mann getrennt lebe“, spottet die 46-Jährige, „Ich wusste das nicht. Danke für die Info. Möchtet ihr es auch unseren Kindern sagen? Meine 14- und 9-Jährigen wissen auch nichts davon.“

„Wie ich immer sage: Wenn ihr es nicht direkt von mir hört, glaubt nicht dem Hype. Bleibt aber dran! Wer weiß schon, was als Nächstes passieren könnte!?!“, so Pink weiter.

Seit 25 Jahren ein Paar

Die Liebesgeschichte der beiden begann bereits im Jahr 2001, als sie sich bei den Summer X Games in Philadelphia kennenlernten. Fünf Jahre später folgte die Hochzeit in Costa Rica. Das Paar ging aber bereits einmal getrennte Wege. Bereits 2008 gab es eine Trennung, doch damals fanden die beiden wieder zueinander.

Die Beziehung wurde damals „neu aufgebaut“, wie es gegenüber „People“ hieß. Pink, die mit bürgerlichem Namen Alecia Moore heißt, und Hart blieben damals freundschaftlich verbunden, sagten die Scheidung schließlich ab und wagten einen Neustart.

In den darauffolgenden Jahren festigten die beiden gemeinsamen Kinder, die 14-jährige Tochter Willow Sage und der 8-jährige Sohn Jameson Moon, das Familienglück. Dass die Ehe kein Selbstläufer war, daraus machte Pink nie ein Geheimnis. Das Paar absolvierte offen Einzel- und Paartherapien, um an ihrer Verbindung zu arbeiten.