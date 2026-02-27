Ross Antony: Bangen vor dem RTL-„Let’s Dance“-Auftakt – Große Sorge um den Star

Der Entertainer geht heute Abend bei Let's Dance an den Start. Seine Fans und Freunde haben im Vorfeld allerdings einige Bedenken geäußert.

Er gilt als Inbegriff der Lebensfreude und ist als unermüdlicher Entertainer aus der Medienlandschaft nicht wegzudenken. Wo Ross Antony (51) auftritt, regiert die Heiterkeit. Umso größer ist die Vorfreude der Anhängerschaft, den gebürtigen Briten demnächst im Rahmen der RTL-Show „Let’s Dance“ über das Tanzparkett fegen zu sehen. Doch über seinem bevorstehenden Debüt ziehen dunkle Wolken auf: Beunruhigende Mutmaßungen über seinen Gesundheitszustand überschatten die glamourösen Vorbereitungen und versetzen seine Fangemeinde in Sorge.

Ein Erbe voller Schmerz? Widersprüchliche Signale

Den Stein des Anstoßes bildete ein Interview, in welchem Ross Antony vor geraumer Zeit mit einer erschütternden Offenheit überraschte. Er verriet angeblich: „Ich habe ein paar Probleme mit den Knien, weil ich ein bisschen Rheuma habe. Das habe ich von meiner Mutter geerbt.“ Diese Diagnose wiegt schwer, geht Rheuma doch zumeist mit schmerzhaften Entzündungen und massiven körperlichen Einschränkungen einher – wahrlich keine idealen Voraussetzungen für die harten Anforderungen des Turniertanzes.

Wenig später bemühte sich der Sänger jedoch um eine Richtigstellung und ruderte merklich zurück: „Ich habe gesagt, dass ich hoffe, dass ich das nicht auch irgendwann bekommen werde.“ Ob es sich dabei um eine tatsächliche Entwarnung oder lediglich um den Versuch handelte, die Wogen der Besorgnis zu glätten, bleibt vorerst sein Geheimnis.





Disziplin als Antwort auf das Schicksal

Unübersehbar ist jedoch die körperliche Wandlung des Künstlers. Ross Antony präsentiert sich heute deutlich schmäler; rund 30 Kilogramm hat er an Gewicht verloren. Diese Gewichtsreduktion stellt zweifellos eine immense Entlastung für den Bewegungsapparat dar – insbesondere für die strapazierten Kniegelenke. Es scheint, als rüste er sich mit eiserner Disziplin für die bevorstehende Belastungsprobe.

„Seitdem ich weiß, dass ich dabei bin, habe ich mein Fitnessprogramm etwas aufgestockt“, betont der Publikumsliebling. Während mäßige Bewegung bei rheumatischen Erkrankungen durchaus als therapeutisch wertvoll gilt, stellt das extrem intensive Training bei „Let’s Dance“ eine völlig andere Dimension der Beanspruchung dar.

Ungebrochener Geist trotz körperlicher Hürden

Ob Ross Antony tatsächlich gegen eine tückische Erkrankung ankämpft oder ob die Sorgen der Fans unbegründet sind – die kommenden Wochen auf dem Tanzparkett werden die Antwort liefern. Es steht außer Frage, dass diese Teilnahme für den 51-Jährigen zur ultimativen Reifeprüfung avanciert. Eines jedoch scheint gewiss: Ungeachtet allfälliger Schmerzen oder der Härte des Trainings wird Ross Antony jenes strahlende Lächeln, für das ihn sein Publikum so liebt, niemals verlieren.

Heute Abend (27.2.2026, 20:15 Uhr) fällt der Startschuss auf RTL.