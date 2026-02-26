Mucha und Lugner auf der Suche nach neuen Begleitern mit Stil

Inmitten von urbanem Design und prominenter Gesellschaft verwandelte Humanic das Wiener Jaz in the City in ein modisches Epizentrum, um gemeinsam mit Stargast Nadine Mirada den stilsicheren Startschuss für die Frühjahrssaison 2026 zu geben.

Während sich der Februar in Wien noch von seiner wechselhaften Seite zeigt, wurde im Lifestylehotel „Jaz in the City“ gestern bereits der Sommer ausgerufen. Um Punkt 17:00 Uhr hieß es Vorhang auf für die neue Spring/Summer-Kollektion 2026 . Unter dem selbstbewussten Motto #WEOWN2026 wurde das Schuhwerk präsentiert.

Ein Testimonial mit Strahlkraft: Nadine Mirada als Muse

Im Zentrum des modischen Geschehens stand einmal mehr Stargast und Kampagnen-Gesicht Nadine Mirada. Das international erfolgreiche Model verkörpert die Mischung aus Selbstbewusstsein und Eleganz, die sich wie ein roter Faden durch die gesamte Kollektion zieht. Gemeinsam mit ihr gab Humanic eine Vorschau auf das, was uns in den kommenden Monaten an den Füßen – und in Sachen Taschen und Accessoires – begleiten wird.

Nadine Mirada ist das Testimonial der neuen Humanic-Kollektion. © Humanic

Mirada, die sichtlich Freude an der Inszenierung hatte, unterstrich dabei den modischen Anspruch der Marke: Trends werden hier nicht einfach kopiert, sondern mit dem nötigen „Zeitgeist“ souverän interpretiert.

Simone Lugner und das Who-is-Who der Szene

Wo erstklassiges Design auf kreativen Spirit trifft, ist die Wiener Prominenz meist nicht weit. Inmitten der modernen Kulisse des „Jaz in the City“ ließen es sich zahlreiche Gäste nicht nehmen, das neue Schuhwerk unter die Lupe zu nehmen. Besonders im Fokus: Simone Lugner, die nach den Schlagzeilen der letzten Wochen sichtlich den modischen Austausch genoss.

Ebenfalls gesichtet: Moderatorin Silvia Schneider, ESC-Star Cesár Sampson, Verlegerin Ekaterina Mucha, Musiker Lucas Fendrich und zahlreiche weitere prominente Gesichter. Der Frühling kann also kommen! Zumindest die Füße sind bereit.