Shania und Davina Geiss: "Papa und Mama sind sehr stolz auf uns"

Mit Shania und Davina war die Hälfte der Reality-Familie "Die Geissens" am Wiener Opernball vertreten. Robert und Carmen Geiss schafften es nicht zum Opernball. Sogar Shania kam erst in letzter Minute.

Am Vortag des Opernballs luden Gastgeber Adi Weiss und Michael Lameraner zur großen Opernball-Pre-Party im Nobel-Italiener Regina Margherita, wo bis spät in die Nacht gefeiert wurde. Mit dabei auch Geiss-Tochter Davina, die ohne ihre Schwester Shania antanzte. Erst kurz vor dem Opernball selbst landete Shania in Wien und kam mehr oder weniger direkt in die Oper. "Ich bin halt auch nur ein Mädchen und musste in Dubai noch vieles fixen für unsere Sendung. Warum genau ich erst so spät komme werdet ihr dann sehen, wenn diese Folge rauskommt", erklärt Shania Geiss im oe24-Interview.

Davina und Shania Geiss © Tischler

Video-Call mit Eltern

Noch kurz vor dem Ball hatte Davina Geiss einen Video-Telefonat mit ihren Eltern, die aus zeitlichen Gründen leider nicht mit nach Wien kommen konnten. "Mama und Papa sind schon ein bisschen eifersüchtig, dass sie nicht mit dabei sein können. Sie schauen aber ganz fleißig von zuhause zu und ich weiß, sie bestimmt stolz, dass wir das so gut meistern", freuen sich die Schwestern.

Shania und Davina Geiss mit Simone Thomalla, Michael Lameraner und Adi Weiss © Tischler

Den Ball selbst haben Shania und Davina geliebt. In der Verleger-Loge von Adi Weiss und Michael Lameraner feierten sie gemeinsam mit Topmodel. Nadine Mirada, den Ladys Amelia und Eliza Spencer, Beauty-Doc Sabine Apfolterer, Schauspielerin Simone Thomalla, den Rockern von The BossHoss und zahlreichen weiteren Stargästen.