"Ladys Night" am Opernball für die royalen Zwillinge

In der Oper versprühten Lady Amelia und Lady Eliza Spencer einen Hauch von royalem Flair in der Loge von den Verlegern Adi Weiss und Michael Lameraner.

Es war ein Abend wie im Märchen für die Ladys Amelia und Eliza Spencer. "Wir sind zum ersten Mal in Wien und ich habe noch nie so etwas schönes gesehen", schwärmen sie unisono im oe24-Talk. In der Verleger-Loge feierten sie vor allem mit Topmodel Nadine Mirada - eine männliche Begleitung hatten sie allerdings nicht dabei.

Lady Eliza und Lady Amelia Spencer © Tischler

"Wie feiern heute unsere Ladys-Nacht und haben unsere Männer daheim gelassen", grinst Amelia, die 2023 nach zehn Jahren Beziehung ihren Luxus-Immobilienmakler Greg Mallett ehelichte. Die Hochzeit konnte damals romantischer nicht sein. Die Trauung fand auf einem Berggipfel in Südafrika statt. Zwillingsschwester Eliza steht der große Tag noch bevor. "Mein Freund Channing und ich haben uns erst im vor kurzem verlobt", strahlt die 33-Jährige. Den Antrag machte ihr der Geschäftsmann Channing Millerd auf der griechischen Insel Santorin. Einen Hochzeitstermin wollte sie allerdings noch nicht verraten.

Wien-Comeback?

René Wastler mit den Ladies Amelia und Eliza Spencer © Privat

Der Opernball war für die beiden Models und Markenbotschafterinnen auf jeden Fall ein eindrucksvolles Erlebnis. "Der Ball hat so viel Stil und Geschichte. Wir könnten uns vorstellen noch einmal herzukommen", so die Ladys. Vielleicht das nächste Mal ja mit ihren Partnern auf einen Wiener Walzer.