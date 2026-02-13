Alles zu oe24VIP
Berlinale: nach starker Eröffnung jetten jetzt die Stars ein
© Getty Images

Der Fahrplan

Berlinale: nach starker Eröffnung jetten jetzt die Stars ein

Von
13.02.26, 12:57
Mit „"No Good Men" und Opernball-würdigen Star-Auftrieb wurde am Donnerstag die Berlinale eröffnet. Jetzt nehmen auch Charlie XCX , Kyle Jenner oder Rusel Crowe Kurs auf Berlin. Und der Austro-Favorit „Rose"  

Veronica Ferres, Neil Patrick Harris, Heike Makatsch oder “Chantall” Jella Haase am Red Carpet beim Eröffnungsfilm . Dazu Party-Rummel rund um Yvonne Catterfeld, Heino Ferch oder Austro-Model Larissa Marolt. Am Donnerstag, also zeitgleich mit dem Opernball, startet die Berlinale. Und lieferte schon zum Auftakt mit der Tragikomödie "No Good Men" der Afghanin Shahrbanoo Sadat solide Star-Power.

Berlinale: nach starker Eröffnung jetten jetzt die Stars ein
© Getty Images

Berlinale: nach starker Eröffnung jetten jetzt die Stars ein
© Getty Images

Veronica Ferres (o.) Neil Patrick Harris (u.) 

Berlinale: nach starker Eröffnung jetten jetzt die Stars ein
© Getty Images

Berlinale: nach starker Eröffnung jetten jetzt die Stars ein
© Getty Images
 

Heike Makatsch (o.)  “Chantall” Jella Haase (u.)

Berlinale: nach starker Eröffnung jetten jetzt die Stars ein
© Getty Images

Berlinale: nach starker Eröffnung jetten jetzt die Stars ein
© Getty Images

Yvonne Catterfeld und Larissa Marolt

Berlinale: nach starker Eröffnung jetten jetzt die Stars ein
© Getty Images


 In derselben Tonart geht es nun weiter. Nachdem schon Freitag Vormittag Oscar-Siegerin Michelle Yeoh. („Everything Everywhere All at Once“) mit dem Ehrenbären ausgezeichnet wurde, steht noch heute Abend (13. Februar) die Premiere von Good Luck, Have Fun, Don't Die mit Sam Rockwell und Juno Temple an.

Berlinale: nach starker Eröffnung jetten jetzt die Stars ein
© Berlinale


Morgen Samstag (14. Februar) wird dann die Musik-Mockumentary „The Moment“ für den größten Kreischalarm der 76. Filmfestspiele sorgen: Schließlich wollen dafür Pop-Queen Charlie XCX und It-Girl Kyle Jenner nach Berlin jetten. Gut möglich, dass die Halbschwester von Kim Kardashian passend zum Valentinstag auch ihren Freund mitnimmt, den großen Oscar-Favoriten Timothée Chalamet.

Berlinale: nach starker Eröffnung jetten jetzt die Stars ein
© Getty Images

An Montag (16. 2.) steigt die Premiere des Wettbewerbsfilms „At The Sea“ mit Amy Adams. Am Dienstag (17. 2) heben Ethan Hawke und Russell Crowe das Goldschmuggel -Drama „The Weight“ aus der Taufe und am Donnerstag (19. 2.) wird Amanda Seyfried für „The Testament of Ann Lee“ in Berlin erwartet.

Berlinale: nach starker Eröffnung jetten jetzt die Stars ein
© Berlinale

Doppelten Premieren- und Star Alarm gibt’s am Freitag (20. 2.): „Josephine“ mit Channing Tatum. Und “The Only Living Pickpocket in New York” mit John Turturro, Steve Buscemi und Giancarlo Esposito .

Berlinale: nach starker Eröffnung jetten jetzt die Stars ein
© Berlinale

Österreich wird es schon diesen Sonntag (15. 2.) spannend: Da zeigt Markus Schleinzer sein Drama "Rose", mit dem er ja nicht nur im Rennen um den begehrten Goldenen Bären ist, sondern bereits zu den Favoriten zählt. Unser zweiter Wettbewerbsfilm „The Loneliest Man in Town“ von Tizza Covi und Rainer Frimmel wird am Donnerstag (19.2.) präsentiert.

Berlinale: nach starker Eröffnung jetten jetzt die Stars ein
© Berlinale

Den größten Austro-Hit gibt’s freilich am Montag (16. Februar) . Da steigt eine special Gala“ für Ulrike Ottingers in Wien gedrehten Spielfilm "Die Blutgräfin" mit Isabelle Huppert, Birgit Minichmayr und Conchita.

