Österreichs Top-Ärzte 2026: Die besten aus den Bundesländern - Teil 2

Die Patientenplattform DocFinder ehrte die laut Online-Ranking besten Ärzt:innen des Landes mit den Patients‘ Choice Awards. Hier kommen die besten Mediziner:innen aus dem Burgenland, Kärnten, Tirol und Vorarlberg.

Für das aktuelle Ranking wurden mehr als eine halbe Million Erfahrungsberichte und Bewertungen sowie sämtliche Patientenanfragen auf DocFinder.at ausgewertet. Das Ergebnis soll sowohl fachliche Kompetenz als auch Aspekte wie Einfühlungsvermögen und gelungene Arzt-Patienten-Kommunikation widerspiegeln.

Nach den Ergebnissen aus Wien stellen wir Ihnen die besten Ärzte aus dem Burgenland, Kärnten, Tirol und Vorarlberg vor.

Burgenland

Allgemeinmedizin

Dr. Andras Fazakas, ÖGK, KFA, BVAEB, SVS, 7471 Rechnitz

Dr. Karin Wukovits, Wahlarzt, 7000 Eisenstadt

Dr. Stefan Horwath, Privat, 7000 Eisenstadt

Augenheilkunde

Dr. Sabine Stohl-Mayr, Wahlarzt, 7100 Neusiedl am See

Dr. Günther Tölly, FEBO, Wahlarzt, 7000 Eisenstadt

Dr. Wilfried Obermayer, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 7503 Großpetersdorf

Chirurgie

Dr. Marion Steiner, Privat, ÖGK, SVS, BVAEB, KFA, 7100 Neusiedl am See

Dr. Ramin Pourkhalil, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 7400 Oberwart

Dr. med. Viktor Bontus, KFA, ÖGK, SVS, BVAEB, Wahlarzt, 7000 Eisenstadt

Frauenheilkunde

Kammerrätin Dr. Doris Ulreich-Laussermayer, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 7551 Stegersbach

Dr. Alexander Winter, BVAEB, KFA, ÖGK, SVS, 7132 Frauenkirchen

Dr. Silvia Iby-Edelbauer, Wahlarzt, 7000 Eisenstadt

Gastroenterologie

Priv.-Doz. DDr. Thomas Horvatits, FEBGH, Wahlarzt, Privat, 7000 Eisenstadt

Dr. Peter Ruisz, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 7000 Eisenstadt

Dr. Heinz Sattler, BVAEB, SVS, KFA, 7100 Neusiedl am See

Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten

Dr. Behzad Sayahpour, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 7210 Mattersburg

Dr. med. univ. Lukas Klikovits, Wahlarzt, 7000 Eisenstadt

Dr. Jacqueline Bauer, Wahlarzt, 2491 Neufeld an der Leitha

Haut- und Geschlechtskrankheiten

Dr. Kai Pleyer, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 7400 Oberwart

Dr. Kristina Semmelweis, Privat, 7000 Eisenstadt

Dr. Vera Kaier, Wahlarzt, 7000 Eisenstadt

Kardiologie

Prim. Dr. Andreas Ochsenhofer, Wahlarzt, 7400 Oberwart

Dr. Christian Toth, Wahlarzt, 7000 Eisenstadt

OA Dr. Martin Pilshofer, Wahlarzt, 7000 Eisenstadt

Kinderheilkunde

MR Dr. Alfred Stiskal, Wahlarzt, Privat, 7000 Eisenstadt

Dr. Klaus Altenburger, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 7000 Eisenstadt

Dr. Roja Gabriel, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 7540 Güssing

Orthopädie

Priv.-Doz. DDr. Alexander Aichmair, MPH, Wahlarzt, Privat, 7122 Gols

Priv.-Doz. Dr. Stephan Domayer, PhD, MBA, Wahlarzt, 7122 Gols

Priv.-Doz. Dr. Martin Kaipel, ÖGK, KFA, BVAEB, SVS, 7100 Neusiedl am See

Plastische Chirurgie

Dr. Klemens Heinrich, Privat, 7000 Eisenstadt

Urologie

Dr. Nicole Kraischits-Salomon, BVAEB, SVS, KFA, Wahlarzt, 7000 Eisenstadt

Dr. Gabor Sterlik, BVAEB, ÖGK, SVS, KFA, 7000 Eisenstadt

Dr. med. univ. Roman Neuner, FEBU, KFA, SVS, BVAEB, ÖGK, 7132 Frauenkirchen

Zahnmedizin

Dr. Philipp Kaiser, MMSc LLM, ÖGK, KFA, SVS, BVAEB, Privat, Wahlarzt, 7021 Draßburg

Dr. med. dent. Jochen Leidl, KFA, ÖGK, SVS, BVAEB, Wahlarzt, 7210 Mattersburg

Dr. Theresa Mihalits, BVAEB, KFA, ÖGK, Privat, SVS, Wahlarzt, 7021 Draßburg

Kärnten

Allgemeinmedizin

Dr. Johannes Leicht, Wahlarzt, 9020 Klagenfurt

Dr. Bertine Ursula Kunater, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 9170 Ferlach

Dr. Andrea Breuer, Wahlarzt, 9020 Klagenfurt

Augenheilkunde

Prim. Univ. Prof. Dr. Yosuf El-Shabrawi, Wahlarzt, 9020 Klagenfurt

Dr. Karin Aichinger, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 9020 Klagenfurt

Dr. Monika Haderlapp, Wahlarzt, 9020 Klagenfurt

Chirurgie

Prim. Dr. Wolfgang Smetanig, ÖGK, KFA, SVS, BVAEB, Privat, 9020 Klagenfurt

Dr. Armin Lassnig, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 9500 Villach

Dr. Cornelia Rausch, ÖGK, KFA, SVS, BVAEB, 9020 Klagenfurt

Frauenheilkunde

Dr. Werner Resch, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 9500 Villach

Dr. Daniela Wolin-Smolle, Wahlarzt, 9020 Klagenfurt

Dr. Angelika Alberer-Liebau, KFA, BVAEB, SVS, ÖGK, 9020 Klagenfurt

Gastroenterologie

Dr. Florian Hucke, Wahlarzt, 9210 Pörtschach am Wörther See

OA Dr. Clemens Olaf Wieser, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 9300 St. Veit an der Glan

OÄ Dr. Hildegard Tscharf, Wahlarzt, 9400 Wolfsberg

Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten

Dr. Hermann Raunig, Wahlarzt, 9800 Spittal an der Drau

Dr. Walter Gugl, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 9100 Völkermarkt

Dr. Ilse Maria Rohrer, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 9020 Klagenfurt

Haut- und Geschlechtskrankheiten

Dr. Birgit Groff, Wahlarzt, 9500 Villach

Dr. Christa Samrock-Stückler, MSc., Wahlarzt, 9220 Velden

Dr. Walter Scholz, KFA, ÖGK, BVAEB, SVS, 9500 Villach

Kardiologie

Dr. Barbara Zweytick, Wahlarzt, 9500 Villach

Dr. Peter Scheibner, BVAEB, SVS, KFA, 9500 Villach

Dr. Anna Rab, Wahlarzt, 9020 Klagenfurt

Kinderheilkunde

Dr. Martin Rupitz, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 9330 Althofen

Dr. Sieglinde Krainer, KFA, 9020 Klagenfurt

Dr. Ewald Pichler, Wahlarzt, 9556 Liebenfels

Orthopädie

Dr. Patrick Brabant, Wahlarzt, 9061 Klagenfurt

Dr. med. univ. Peter Ambrozy, Wahlarzt, 9020 Klagenfurt

Dr. Bernd Stöckl , MSc., Privat, 9020 Klagenfurt

Plastische Chirurgie

Dr. Peter Durnig, Wahlarzt, 9020 Klagenfurt

Dr. Matthias Kolloros, Wahlarzt, Privat, 9020 Klagenfurt

Prim. Univ. Prof. Dr. med., Matthias Rab, Wahlarzt, Privat, 9020 Klagenfurt

Urologie

Dr. Michael Roider, BVAEB, KFA, ÖGK, SVS, 9300 St. Veit an der Glan

Dr. Julia Roth, KFA, ÖGK, SVS, BVAEB, 9020 Klagenfurt

Dr. Lorenz Schellander, Wahlarzt, 9500 Villach

Zahnmedizin

DDr. Udo Pobatschnig, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 9081 Reifnitz

Dr. Jörg Hannesschläger, KFA, ÖGK, SVS, BVAEB, Privat, 9020 Klagenfurt

Dr. André Wassermann, ÖGK, KFA, BVAEB, Privat, SVS, 9800 Spittal an der Drau

Tirol

Allgemeinmedizin

Dr. Andreas Eliskases, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6200 Jenbach

Dr. Margit Oberjakober, BVAEB, KFA, ÖGK, SVS, 6020 Innsbruck

Dr. Susanne Dretnik, ÖGK, BVAEB, SVS, 6020 Innsbruck

Augenheilkunde

Univ.Prof. Dr. Mathias Zirm, Wahlarzt, Privat, 6020 Innsbruck

Dr. med. univ. et Dr. med. sci. Alexander Barounig, BVAEB, KFA, ÖGK, SVS, 9900 Lienz

Dr. Daniela Grassl, SVS, ÖGK, BVAEB, KFA, 9900 Lienz

Chirurgie

Priv.-Doz. Dr. Beate Neuhauser, Wahlarzt, 6300 Wörgl

Dr. Gerhard Auer, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6020 Innsbruck

Dr. Martin Angerer, ÖGK, SVS, KFA, 6020 Innsbruck

Frauenheilkunde

Dr. Josef Zech, Wahlarzt, Privat, 6020 Innsbruck

OÄ Dr. Maria Verena, Riedhart-Huter, Wahlarzt, 6300 Wörgl

Univ. Doz. Dr. Susanne Taucher, Wahlarzt, Privat, 6263 Fügen

Gastroenterologie

Dr. Bernhard Heindl, ÖGK, KFA, SVS, BVAEB, 6370 Kitzbühel

Univ. Doz. Dr. Albert Propst, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6020 Innsbruck

Dr. Thomas Hirn, ÖGK, BVAEB, SVS, 6380 St. Johann in Tirol

Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten

Dr. Kurt Freudenschuss, Wahlarzt, 6063 Rum

Dr. med. univ. Hannes Kirschner, Wahlarzt, 9900 Lienz

Doz. Dr. Andreas Neher, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6020 Innsbruck

Haut- und Geschlechtskrankheiten

Dr. Sylvia Bettina Mayr, Wahlarzt, 6300 Wörgl Dr. Beatrix Gasser, Wahlarzt, Privat, 6020 Innsbruck Dr. Christian Kranl, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6130 Schwaz

Kardiologie

Dr. Hubert Gabriel, Wahlarzt, 6143 Matrei am Brenner

Dr. Richard Bilgeri, SVS, KFA, 6020 Innsbruck

Dr. Florian Andreas, Stöckl, KFA, 6300 Wörgl

Kinderheilkunde

Dr. Heike Larcher, Wahlarzt, 6020 Innsbruck

Dr. Christian Hilkenmeier, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6410 Telfs

Dr. Erich Wimmer, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6130 Schwaz

Orthopädie

Dr. med. Max Chaimowicz, Privat, Wahlarzt, 6345 Kössen

Dr. Rene Heppner, ÖGK, SVS, BVAEB, KFA, 6020 Innsbruck

Dr. Thomas Jazbec, Wahlarzt, Privat, 6020 Innsbruck

Plastische Chirurgie

Dr. Markus Handle, Wahlarzt, 6020 Innsbruck

Dr. Romed Meirer, Wahlarzt, 6300 Wörgl

Dr. univ. med. Carlo, Hasenöhrl, Wahlarzt, 6020 Innsbruck

Urologie

Dr. Viktor Skradski, Wahlarzt, 6020 Innsbruck

Doz. Dr. Hannes Steiner, Wahlarzt, 6020 Innsbruck

Dr. Matthias Niescher, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6020 Innsbruck

Zahnmedizin

Dr. Robert Bauder, MSc., MSc., Wahlarzt, Privat, 6370 Kitzbühel

Dr. med. dent. Claudia Moser, Wahlarzt, 6020 Innsbruck

DDr. Nikolaus Neunteufel, Wahlarzt, 6370 Kitzbühel

Vorarlberg

Allgemeinmedizin

Dr. Markus Achleitner, Wahlarzt, 6830 Rankweil

Dr. Reinold Böhler, ÖGK, BVAEB, SVS, 6850 Dornbirn

Dr. Hagen Roman Thomas, Wahlarzt, 6884 Damüls

Augenheilkunde

Dr. Marcin M. Skrzydlo, MBA, ÖGK, SVS, BVAEB, KFA, Privat, 6900 Bregenz

Dr. med. univ. Christoph, Laufenböck, FEBO, ÖGK, KFA, SVS, BVAEB, 6850 Dornbirn

Dr. med. univ. Rafael Korel Oral, ÖGK, SVS, KFA, BVAEB, 6850 Dornbirn

Chirurgie

Dr. Andrea Moosmann, Wahlarzt, 6850 Dornbirn

Dr. Helmut Skof, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6800 Feldkirch

Dr. Joachim Beck, Wahlarzt, 6890 Lustenau

Frauenheilkunde

Dr. med. univ. Karin Frischeis-Bischofberger, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, Privat, 6861 Alberschwende

Dr. med. univ. Elif Kizilboga Akbulut, Wahlarzt, 6900 Bregenz

Dr. Barbara Niederer, Wahlarzt, 6800 Feldkirch

Gastroenterologie

Dr. Walter-Matthias Frey, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6971 Hard

Dr. Andreas Schnetzer, ÖGK, Privat, KFA, SVS, BVAEB, 6820 Frastanz

Dr. Burkhard Mayr, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6800 Feldkirch

Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten

Dr. Robert Unterweger, ÖGK, KFA, SVS, BVAEB, 6710 Nenzing

Dr. Cordula Mündle, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6840 Götzis

Dr. Johannes Gächter, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6850 Dornbirn

Haut- und Geschlechtskrankheiten

Priv.-Doz. Dr. med. Rainer Hügel, Wahlarzt, 6900 Bregenz

Dr. Bernd Feuerstein, ÖGK, SVS, KFA, BVAEB, 6830 Rankweil

Dr. Sabine Huber, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6700 Bludenz

Kardiologie

Dr. Wolfgang Fuchs, ÖGK, KFA, SVS, 6850 Dornbirn

DDr. Daniel Sturn, Wahlarzt, 6830 Rankweil

VPräs Dr. Wolfgang Metzler, ÖGK, BVAEB, SVS, 6830 Rankweil

Kinderheilkunde

Dr. Roland Gantner, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6830 Rankweil

OMR Dr. Wolfgang Hilbe, Wahlarzt, 6850 Dornbirn

Dr. Alexandra Rümmele-Waibel, ÖGK, SVS, BVAEB, 6845 Hohenems

Orthopädie

Dr. Ulrich Wieder, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6900 Bregenz

Dr. Heike Taferner, Wahlarzt, Privat, 6900 Bregenz

Dr. Kurt Sandholzer, Wahlarzt, 6840 Götzis

Plastische Chirurgie

Dr. Rajmond Pikula, Wahlarzt, 6840 Götzis

Dr. Ingo Plötzeneder, Wahlarzt, 6850 Dornbirn

Dr. Ludwig Hefel, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6850 Dornbirn

Urologie

Dr. Thorsten Eismann, Wahlarzt, 6800 Feldkirch

Dr. Heinz Jussel, ÖGK, BVAEB, SVS, 6850 Dornbirn

Dr. Ilija Damjanoski, Wahlarzt, 6890 Lustenau

Zahnmedizin

Dr. med. dent. Joachim Klien,, MSc., MSc., ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6850 Dornbirn

Dr. med. dent. Rene M. Filipowitsch, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6900 Bregenz

Dr. med. dent. Sheida Azadikhah, MSc., ÖGK, BVAEB, SVS, Privat, 6840 Götzis

Der Experte hinter dem Ranking

Dipl.-Kfm. Gerald Timmel ist Mitgründer und Geschäftsführer der Patient:innenplattform DocFinder sowie Initiator des „Patients’ Choice Awards“. Auf dem Gesundheitsportal können Ärzt:innen von User:innen gesucht, gefunden, kommentiert und bewertet werden. Auf Basis dieser Bewertungen wird jährlich ein Ranking der beliebtesten Mediziner:innen erstellt. Die bestgereihten Ärzt:innen werden mit dem „Patients’ Choice Award“ ausgezeichnet. Das österreichweite Gesamtranking ist online unter docfinder.at abrufbar. Mithilfe verschiedener Filter – etwa nach Fachrichtung, Behandlungsmethoden, geografischer Nähe oder Beliebtheit – ermöglicht DocFinder Orientierung bei der Suche nach der passenden medizinischen Betreuung.