Österreichs Top-Ärzte 2026: Die besten aus den Bundesländern - Teil 2

Die Patientenplattform DocFinder ehrte die laut Online-Ranking besten Ärzt:innen des Landes mit den Patients‘ Choice Awards. Hier kommen die besten Mediziner:innen aus dem Burgenland, Kärnten, Tirol und Vorarlberg.
Für das aktuelle Ranking wurden mehr als eine halbe Million Erfahrungsberichte und Bewertungen sowie sämtliche Patientenanfragen auf DocFinder.at ausgewertet. Das Ergebnis soll sowohl fachliche Kompetenz als auch Aspekte wie Einfühlungsvermögen und gelungene Arzt-Patienten-Kommunikation widerspiegeln.
Nach den Ergebnissen aus Wien stellen wir Ihnen die besten Ärzte aus dem Burgenland, Kärnten, Tirol und Vorarlberg vor.
Burgenland
Allgemeinmedizin
- Dr. Andras Fazakas, ÖGK, KFA, BVAEB, SVS, 7471 Rechnitz
- Dr. Karin Wukovits, Wahlarzt, 7000 Eisenstadt
- Dr. Stefan Horwath, Privat, 7000 Eisenstadt
Augenheilkunde
- Dr. Sabine Stohl-Mayr, Wahlarzt, 7100 Neusiedl am See
- Dr. Günther Tölly, FEBO, Wahlarzt, 7000 Eisenstadt
- Dr. Wilfried Obermayer, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 7503 Großpetersdorf
Chirurgie
- Dr. Marion Steiner, Privat, ÖGK, SVS, BVAEB, KFA, 7100 Neusiedl am See
- Dr. Ramin Pourkhalil, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 7400 Oberwart
- Dr. med. Viktor Bontus, KFA, ÖGK, SVS, BVAEB, Wahlarzt, 7000 Eisenstadt
Frauenheilkunde
- Kammerrätin Dr. Doris Ulreich-Laussermayer, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 7551 Stegersbach
- Dr. Alexander Winter, BVAEB, KFA, ÖGK, SVS, 7132 Frauenkirchen
- Dr. Silvia Iby-Edelbauer, Wahlarzt, 7000 Eisenstadt
Gastroenterologie
- Priv.-Doz. DDr. Thomas Horvatits, FEBGH, Wahlarzt, Privat, 7000 Eisenstadt
- Dr. Peter Ruisz, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 7000 Eisenstadt
- Dr. Heinz Sattler, BVAEB, SVS, KFA, 7100 Neusiedl am See
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten
- Dr. Behzad Sayahpour, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 7210 Mattersburg
- Dr. med. univ. Lukas Klikovits, Wahlarzt, 7000 Eisenstadt
- Dr. Jacqueline Bauer, Wahlarzt, 2491 Neufeld an der Leitha
Haut- und Geschlechtskrankheiten
- Dr. Kai Pleyer, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 7400 Oberwart
- Dr. Kristina Semmelweis, Privat, 7000 Eisenstadt
- Dr. Vera Kaier, Wahlarzt, 7000 Eisenstadt
Kardiologie
- Prim. Dr. Andreas Ochsenhofer, Wahlarzt, 7400 Oberwart
- Dr. Christian Toth, Wahlarzt, 7000 Eisenstadt
- OA Dr. Martin Pilshofer, Wahlarzt, 7000 Eisenstadt
Kinderheilkunde
- MR Dr. Alfred Stiskal, Wahlarzt, Privat, 7000 Eisenstadt
- Dr. Klaus Altenburger, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 7000 Eisenstadt
- Dr. Roja Gabriel, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 7540 Güssing
Orthopädie
- Priv.-Doz. DDr. Alexander Aichmair, MPH, Wahlarzt, Privat, 7122 Gols
- Priv.-Doz. Dr. Stephan Domayer, PhD, MBA, Wahlarzt, 7122 Gols
- Priv.-Doz. Dr. Martin Kaipel, ÖGK, KFA, BVAEB, SVS, 7100 Neusiedl am See
Plastische Chirurgie
- Dr. Klemens Heinrich, Privat, 7000 Eisenstadt
Urologie
- Dr. Nicole Kraischits-Salomon, BVAEB, SVS, KFA, Wahlarzt, 7000 Eisenstadt
- Dr. Gabor Sterlik, BVAEB, ÖGK, SVS, KFA, 7000 Eisenstadt
- Dr. med. univ. Roman Neuner, FEBU, KFA, SVS, BVAEB, ÖGK, 7132 Frauenkirchen
Zahnmedizin
- Dr. Philipp Kaiser, MMSc LLM, ÖGK, KFA, SVS, BVAEB, Privat, Wahlarzt, 7021 Draßburg
- Dr. med. dent. Jochen Leidl, KFA, ÖGK, SVS, BVAEB, Wahlarzt, 7210 Mattersburg
- Dr. Theresa Mihalits, BVAEB, KFA, ÖGK, Privat, SVS, Wahlarzt, 7021 Draßburg
Kärnten
Allgemeinmedizin
- Dr. Johannes Leicht, Wahlarzt, 9020 Klagenfurt
- Dr. Bertine Ursula Kunater, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 9170 Ferlach
- Dr. Andrea Breuer, Wahlarzt, 9020 Klagenfurt
Augenheilkunde
- Prim. Univ. Prof. Dr. Yosuf El-Shabrawi, Wahlarzt, 9020 Klagenfurt
- Dr. Karin Aichinger, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 9020 Klagenfurt
- Dr. Monika Haderlapp, Wahlarzt, 9020 Klagenfurt
Chirurgie
- Prim. Dr. Wolfgang Smetanig, ÖGK, KFA, SVS, BVAEB, Privat, 9020 Klagenfurt
- Dr. Armin Lassnig, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 9500 Villach
- Dr. Cornelia Rausch, ÖGK, KFA, SVS, BVAEB, 9020 Klagenfurt
Frauenheilkunde
- Dr. Werner Resch, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 9500 Villach
- Dr. Daniela Wolin-Smolle, Wahlarzt, 9020 Klagenfurt
- Dr. Angelika Alberer-Liebau, KFA, BVAEB, SVS, ÖGK, 9020 Klagenfurt
Gastroenterologie
- Dr. Florian Hucke, Wahlarzt, 9210 Pörtschach am Wörther See
- OA Dr. Clemens Olaf Wieser, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 9300 St. Veit an der Glan
- OÄ Dr. Hildegard Tscharf, Wahlarzt, 9400 Wolfsberg
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten
- Dr. Hermann Raunig, Wahlarzt, 9800 Spittal an der Drau
- Dr. Walter Gugl, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 9100 Völkermarkt
- Dr. Ilse Maria Rohrer, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 9020 Klagenfurt
Haut- und Geschlechtskrankheiten
- Dr. Birgit Groff, Wahlarzt, 9500 Villach
- Dr. Christa Samrock-Stückler, MSc., Wahlarzt, 9220 Velden
- Dr. Walter Scholz, KFA, ÖGK, BVAEB, SVS, 9500 Villach
Kardiologie
- Dr. Barbara Zweytick, Wahlarzt, 9500 Villach
- Dr. Peter Scheibner, BVAEB, SVS, KFA, 9500 Villach
- Dr. Anna Rab, Wahlarzt, 9020 Klagenfurt
Kinderheilkunde
- Dr. Martin Rupitz, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 9330 Althofen
- Dr. Sieglinde Krainer, KFA, 9020 Klagenfurt
- Dr. Ewald Pichler, Wahlarzt, 9556 Liebenfels
Orthopädie
- Dr. Patrick Brabant, Wahlarzt, 9061 Klagenfurt
- Dr. med. univ. Peter Ambrozy, Wahlarzt, 9020 Klagenfurt
- Dr. Bernd Stöckl , MSc., Privat, 9020 Klagenfurt
Plastische Chirurgie
- Dr. Peter Durnig, Wahlarzt, 9020 Klagenfurt
- Dr. Matthias Kolloros, Wahlarzt, Privat, 9020 Klagenfurt
- Prim. Univ. Prof. Dr. med., Matthias Rab, Wahlarzt, Privat, 9020 Klagenfurt
Urologie
- Dr. Michael Roider, BVAEB, KFA, ÖGK, SVS, 9300 St. Veit an der Glan
- Dr. Julia Roth, KFA, ÖGK, SVS, BVAEB, 9020 Klagenfurt
- Dr. Lorenz Schellander, Wahlarzt, 9500 Villach
Zahnmedizin
- DDr. Udo Pobatschnig, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 9081 Reifnitz
- Dr. Jörg Hannesschläger, KFA, ÖGK, SVS, BVAEB, Privat, 9020 Klagenfurt
- Dr. André Wassermann, ÖGK, KFA, BVAEB, Privat, SVS, 9800 Spittal an der Drau
Tirol
Allgemeinmedizin
- Dr. Andreas Eliskases, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6200 Jenbach
- Dr. Margit Oberjakober, BVAEB, KFA, ÖGK, SVS, 6020 Innsbruck
- Dr. Susanne Dretnik, ÖGK, BVAEB, SVS, 6020 Innsbruck
Augenheilkunde
- Univ.Prof. Dr. Mathias Zirm, Wahlarzt, Privat, 6020 Innsbruck
- Dr. med. univ. et Dr. med. sci. Alexander Barounig, BVAEB, KFA, ÖGK, SVS, 9900 Lienz
- Dr. Daniela Grassl, SVS, ÖGK, BVAEB, KFA, 9900 Lienz
Chirurgie
- Priv.-Doz. Dr. Beate Neuhauser, Wahlarzt, 6300 Wörgl
- Dr. Gerhard Auer, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6020 Innsbruck
- Dr. Martin Angerer, ÖGK, SVS, KFA, 6020 Innsbruck
Frauenheilkunde
- Dr. Josef Zech, Wahlarzt, Privat, 6020 Innsbruck
- OÄ Dr. Maria Verena, Riedhart-Huter, Wahlarzt, 6300 Wörgl
- Univ. Doz. Dr. Susanne Taucher, Wahlarzt, Privat, 6263 Fügen
Gastroenterologie
- Dr. Bernhard Heindl, ÖGK, KFA, SVS, BVAEB, 6370 Kitzbühel
- Univ. Doz. Dr. Albert Propst, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6020 Innsbruck
- Dr. Thomas Hirn, ÖGK, BVAEB, SVS, 6380 St. Johann in Tirol
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten
- Dr. Kurt Freudenschuss, Wahlarzt, 6063 Rum
- Dr. med. univ. Hannes Kirschner, Wahlarzt, 9900 Lienz
- Doz. Dr. Andreas Neher, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6020 Innsbruck
Haut- und Geschlechtskrankheiten
- Dr. Sylvia Bettina Mayr, Wahlarzt, 6300 Wörgl
- Dr. Beatrix Gasser, Wahlarzt, Privat, 6020 Innsbruck
- Dr. Christian Kranl, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6130 Schwaz
Kardiologie
- Dr. Hubert Gabriel, Wahlarzt, 6143 Matrei am Brenner
- Dr. Richard Bilgeri, SVS, KFA, 6020 Innsbruck
- Dr. Florian Andreas, Stöckl, KFA, 6300 Wörgl
Kinderheilkunde
- Dr. Heike Larcher, Wahlarzt, 6020 Innsbruck
- Dr. Christian Hilkenmeier, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6410 Telfs
- Dr. Erich Wimmer, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6130 Schwaz
Orthopädie
- Dr. med. Max Chaimowicz, Privat, Wahlarzt, 6345 Kössen
- Dr. Rene Heppner, ÖGK, SVS, BVAEB, KFA, 6020 Innsbruck
- Dr. Thomas Jazbec, Wahlarzt, Privat, 6020 Innsbruck
Plastische Chirurgie
- Dr. Markus Handle, Wahlarzt, 6020 Innsbruck
- Dr. Romed Meirer, Wahlarzt, 6300 Wörgl
- Dr. univ. med. Carlo, Hasenöhrl, Wahlarzt, 6020 Innsbruck
Urologie
- Dr. Viktor Skradski, Wahlarzt, 6020 Innsbruck
- Doz. Dr. Hannes Steiner, Wahlarzt, 6020 Innsbruck
- Dr. Matthias Niescher, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6020 Innsbruck
Zahnmedizin
- Dr. Robert Bauder, MSc., MSc., Wahlarzt, Privat, 6370 Kitzbühel
- Dr. med. dent. Claudia Moser, Wahlarzt, 6020 Innsbruck
- DDr. Nikolaus Neunteufel, Wahlarzt, 6370 Kitzbühel
Vorarlberg
Allgemeinmedizin
- Dr. Markus Achleitner, Wahlarzt, 6830 Rankweil
- Dr. Reinold Böhler, ÖGK, BVAEB, SVS, 6850 Dornbirn
- Dr. Hagen Roman Thomas, Wahlarzt, 6884 Damüls
Augenheilkunde
- Dr. Marcin M. Skrzydlo, MBA, ÖGK, SVS, BVAEB, KFA, Privat, 6900 Bregenz
- Dr. med. univ. Christoph, Laufenböck, FEBO, ÖGK, KFA, SVS, BVAEB, 6850 Dornbirn
- Dr. med. univ. Rafael Korel Oral, ÖGK, SVS, KFA, BVAEB, 6850 Dornbirn
Chirurgie
- Dr. Andrea Moosmann, Wahlarzt, 6850 Dornbirn
- Dr. Helmut Skof, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6800 Feldkirch
- Dr. Joachim Beck, Wahlarzt, 6890 Lustenau
Frauenheilkunde
- Dr. med. univ. Karin Frischeis-Bischofberger, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, Privat, 6861 Alberschwende
- Dr. med. univ. Elif Kizilboga Akbulut, Wahlarzt, 6900 Bregenz
- Dr. Barbara Niederer, Wahlarzt, 6800 Feldkirch
Gastroenterologie
- Dr. Walter-Matthias Frey, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6971 Hard
- Dr. Andreas Schnetzer, ÖGK, Privat, KFA, SVS, BVAEB, 6820 Frastanz
- Dr. Burkhard Mayr, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6800 Feldkirch
Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten
- Dr. Robert Unterweger, ÖGK, KFA, SVS, BVAEB, 6710 Nenzing
- Dr. Cordula Mündle, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6840 Götzis
- Dr. Johannes Gächter, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6850 Dornbirn
Haut- und Geschlechtskrankheiten
- Priv.-Doz. Dr. med. Rainer Hügel, Wahlarzt, 6900 Bregenz
- Dr. Bernd Feuerstein, ÖGK, SVS, KFA, BVAEB, 6830 Rankweil
- Dr. Sabine Huber, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6700 Bludenz
Kardiologie
- Dr. Wolfgang Fuchs, ÖGK, KFA, SVS, 6850 Dornbirn
- DDr. Daniel Sturn, Wahlarzt, 6830 Rankweil
- VPräs Dr. Wolfgang Metzler, ÖGK, BVAEB, SVS, 6830 Rankweil
Kinderheilkunde
- Dr. Roland Gantner, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6830 Rankweil
- OMR Dr. Wolfgang Hilbe, Wahlarzt, 6850 Dornbirn
- Dr. Alexandra Rümmele-Waibel, ÖGK, SVS, BVAEB, 6845 Hohenems
Orthopädie
- Dr. Ulrich Wieder, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6900 Bregenz
- Dr. Heike Taferner, Wahlarzt, Privat, 6900 Bregenz
- Dr. Kurt Sandholzer, Wahlarzt, 6840 Götzis
Plastische Chirurgie
- Dr. Rajmond Pikula, Wahlarzt, 6840 Götzis
- Dr. Ingo Plötzeneder, Wahlarzt, 6850 Dornbirn
- Dr. Ludwig Hefel, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6850 Dornbirn
Urologie
- Dr. Thorsten Eismann, Wahlarzt, 6800 Feldkirch
- Dr. Heinz Jussel, ÖGK, BVAEB, SVS, 6850 Dornbirn
- Dr. Ilija Damjanoski, Wahlarzt, 6890 Lustenau
Zahnmedizin
- Dr. med. dent. Joachim Klien,, MSc., MSc., ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6850 Dornbirn
- Dr. med. dent. Rene M. Filipowitsch, ÖGK, BVAEB, SVS, KFA, 6900 Bregenz
- Dr. med. dent. Sheida Azadikhah, MSc., ÖGK, BVAEB, SVS, Privat, 6840 Götzis
Der Experte hinter dem Ranking
Dipl.-Kfm. Gerald Timmel ist Mitgründer und Geschäftsführer der Patient:innenplattform DocFinder sowie Initiator des „Patients’ Choice Awards“. Auf dem Gesundheitsportal können Ärzt:innen von User:innen gesucht, gefunden, kommentiert und bewertet werden. Auf Basis dieser Bewertungen wird jährlich ein Ranking der beliebtesten Mediziner:innen erstellt. Die bestgereihten Ärzt:innen werden mit dem „Patients’ Choice Award“ ausgezeichnet. Das österreichweite Gesamtranking ist online unter docfinder.at abrufbar. Mithilfe verschiedener Filter – etwa nach Fachrichtung, Behandlungsmethoden, geografischer Nähe oder Beliebtheit – ermöglicht DocFinder Orientierung bei der Suche nach der passenden medizinischen Betreuung.