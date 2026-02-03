Kristen Stewart: "Mein Leben wäre ohne Coming-out unvollständig"

Hollywood-Star Kristen Stewart spricht offen über ihr Coming-out und warum es für sie ein unverzichtbarer Schritt im Leben war. Für die 35-Jährige geht es dabei nicht nur um persönliche Freiheit, sondern auch darum, ein System zu hinterfragen, das Menschen wegen ihrer Sexualität ausschließt.

Kristen Stewart, die durch die „Twilight“-Saga weltberühmt wurde, spricht offen über die Bedeutung ihres Coming-outs. Stewart, die mittlerweile 35 Jahre alt ist, hat in ihrer Karriere zahlreiche Rollen gespielt, die von romantischen Blockbustern bis hin zu anspruchsvollen Indie-Produktionen reichen. Neben ihrer Schauspielkarriere ist sie auch als Regisseurin aktiv – ihr Regiedebüt „The Chronology of Water“ feierte im vergangenen Jahr Premiere.

In einem Gespräch mit dem US-Sender ABC News reflektierte Stewart nun über die Entscheidung, ihre Sexualität öffentlich zu machen. „Es ging mir weniger darum, Details meiner Beziehung zu teilen, sondern vielmehr darum, anzuerkennen, dass es Menschen gibt, die nicht in vollem Umfang am Leben teilhaben können, weil sie sich verstecken müssen“, erklärte die Schauspielerin. Für Stewart war das Coming-out daher nicht nur ein persönlicher Schritt, sondern auch eine politische und gesellschaftliche Haltung.

„Ich bin total lesbisch“

Bereits 2017 machte Stewart in der US-Show „Saturday Night Live“ Schlagzeilen, als sie über frühere Tweets des damaligen US-Präsidenten Donald Trump zu ihrem Beziehungsleben sprach. Dort verkündete sie in Richtung Trump: „Ich bin total lesbisch.“ Zuvor sei sie immer wieder mit Ratschlägen konfrontiert worden, ihre Beziehungen lieber privat zu halten. „Deiner Karriere würde es besser tun, wenn du nicht mit deiner Freundin händchenhaltend nach draußen gehen würdest“, hätten ihr viele gesagt, erinnert sich Stewart. Ihre Reaktion darauf war klar: „Ihr wollt also, dass ich ein unvollständiges Leben führe? Und ihr wollt, dass ich ein System aufrechterhalte, das Menschen ausschließt? Das kann ich einfach nicht.“

Stewarts eigenes Liebesleben war lange Zeit Gegenstand öffentlicher Aufmerksamkeit. Bekannt wurde sie an der Seite von Robert Pattinson, mit dem sie auch kurzzeitig liiert war. Seit 2019 ist sie mit der Drehbuchautorin Dylan Meyer zusammen. Abseits der Schlagzeilen überzeugt Stewart immer wieder durch ihre künstlerischen Projekte und ihr Engagement für mehr Sichtbarkeit und Akzeptanz von LGBTQ+-Personen in Hollywood.

Ihr Coming-out sieht Stewart heute als entscheidenden Schritt, um ein erfülltes Leben zu führen – und als Beispiel für andere, die sich nicht vollständig zeigen können. „Ich wollte nicht Teil eines Systems sein, das Menschen aufgrund ihrer Sexualität ausschließt. Das war für mich niemals eine Option“, sagt Stewart.