Zum Verlieben: Margot Robbie trägt den schönsten Valentinstagslook

Auf der Pressetour zu ihrem neuen Film „Wuthering Heights“ liefert Margot Robbie einen Wow-Look nach dem anderen. Doch ihr jüngster Auftritt setzt dem Ganzen die Krone auf. In der Stadt der Liebe erschien Robbie in einem roten Samtkleid, das sofort zur Inspiration für unser Valentinstagsoutfit wird.

Am Montagabend ließ Margot Robbie Paris erstrahlen. Bei der Premiere von „Wuthering Heights“ setzte die 35-jährige Schauspielerin auf ganz große Romantik und erschien in einem maßgeschneiderten roten Samt-Ballkleid von Chanel. Dieser Look ließ unsere Herzen höherschlagen und ist perfekt für den bevorstehenden Valentinstag!

Margot Robbie verzaubert Paris

In Paris feierte Margot Robbie gleich zwei Premieren: ihren neuen Film und ihren ersten Auftritt in einem Chanel-Outfit des neuen Kreativdirektors Matthieu Blazy. Das maßgeschneiderte burgunderrote Ballkleid war ebenso voluminös wie skulptural und versprühte Glamour pur.

Das Korsettkleid aus Samt, Seide und Faille spielte gekonnt mit opulenten Drapierungen, während Federn und Seidenblüten für den maximalen Romantik-Vibe sorgten. Die rubinrote Verzierung fiel asymmetrisch herab und endete in Margots bislang längster Schleppe. Dazu funkelte Luxus-Schmuck von Lorraine Schwartz mit über 100 Karat um die Wette. Ihr Haar und Make-up hielt sie bewusst schlicht.

Dunkle Romantik

Der Paris-Auftritt reiht sich ein in eine Serie spektakulärer Looks der Wuthering Heights-Pressetour. Gemeinsam mit Stylist Andrew Mukamal setzt Margot Robbie auf düstere Romantik: ein schwarzes Spitzenkleid von Schiaparelli, ein weißes Feder-Tankkleid von Victoria Beckham – und nun dieses feuerrote Chanel-Meisterwerk. Klar ist: Mit diesem Look läutet Robbie offiziell ihre Ära als Chanel-Muse unter Matthieu Blazy ein. Wir sagen: Bitte mehr davon!

Die perfekte Styling-Inspiration zum Valentinstag

So traumhaft der Look auch ist, niemand muss tausende Euro ausgeben, um sich am Valentinstag wie Margot Robbie zu fühlen. Roter Samt, tiefe Burgundertöne, fließende Stoffe und feminine Silhouetten lassen sich auch erschwinglich umsetzen. Wir haben uns umgesehen und stilvolle Alternativen gefunden, mit denen Sie den romantischen Robbie-Vibe ganz einfach nachstylen können.

Eines ist sicher: Rot ist die Farbe der Liebe und Margot Robbie liefert uns den schönsten Beweis dafür.