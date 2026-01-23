Ranking enthüllt: Die teuerste Stadt der Welt 2026 liegt im Nachbarland

Sie denken, Wien ist schon teuer? Dann warten Sie ab, denn die Lebenserhaltungskosten sind in anderen Städten noch viel höher. Besonders überraschend: Die teuerste Stadt der Welt liegt näher, als viele denken und zwar in unserem Nachbarland!

Jedes Jahr stellt die Online-Datenbank Numbeo eine Liste der teuersten Städte weltweit auf. Bei der Ermittlung fließen zahlreiche Faktoren ein: Mietpreise, Kosten für Lebensmittel, alltägliche Ausgaben wie Restaurantbesuche, Kleidung und Verkehrskosten. Die aktuelle Rangliste zeigt eine überraschende Erkenntnis: Die teuerste Stadt der Welt liegt in unserem Nachbarland!

Die teuersten Städte der Welt liegen in der Schweiz

Die Schweiz nimmt gleich die ersten sechs Plätze der Liste ein. Angeführt wird das Ranking von Zürich, die als die teuerste Stadt der Welt gilt. Dahinter reihen sich gleich Genf, Basel, Lausanne, Lugano und Bern auf den weiteren Rängen ein.

© Getty Images

Zur besseren Einordnung der Daten wird das Preisniveau in New York als Referenzwert genutzt, mit einem Index von 100. Ein Wert über 100 bedeutet, dass die Stadt teurer ist als New York und das trifft auf die Schweiz zu. Alle sechs führenden Städte in der Schweiz haben einen höheren Score als die Metropole an der Ostküste der USA, die auf Platz 7 landet.

Was macht diese Städte so teuer?

Schon seit Langem befinden sich die Schweizer Städte in den Top 10 der teuersten weltweit. Die Gründe für diese hohen Kosten sind vielfältig. Einerseits spielen hohe Mieten eine zentrale Rolle. In Städten wie Zürich oder Genf ist der Wohnraum knapp, was zu astronomischen Preisen führt. Hinzu kommen teure Dienstleistungen, die in der Schweiz aufgrund des hohen Lohnniveaus ebenfalls hohe Preise aufweisen. Nicht zuletzt beeinflussen auch die Lebensqualität und die starke Währung das Preisniveau erheblich.

Internationale Städte im Vergleich

© Getty Images

Nirgends ist es so teuer wie in der Schweiz, das beweist das aktuelle Ranking eindeutig. Es finden sich auch Städte wie Reykjavik (Island), Honolulu (Hawaii) und San Francisco unter den Top 10.

Zürich, Schweiz (118,5) Genf, Schweiz (116,5) Basel, Schweiz (112,4) Lausanne, Schweiz (111,5) Lugano, Schweiz (110,1) Bern, Schweiz (110,0) New York City (100) Reykjavík, Island (98,9) Honolulu, USA (98,2) San Francisco, USA (97,6)

So teuer ist Österreich

Im Gegensatz dazu ist das Leben in Österreich noch ein ganzes Stück günstiger. Die österreichische Hauptstadt Wien erreicht mit einem Score von 73.9 den 69. Platz im globalen Ranking. Auch Graz und Villach kommen in der Rangliste, mit den Plätzen 96 und 171, vor. Hier sind die Lebenshaltungskosten deutlich niedriger.