Rund um den 7. März, den Tag der Ernährung, lohnt es sich besonders, einen Blick auf ein Thema zu werfen, das Eltern, Mediziner:innen und Gesundheitspolitiker:innen gleichermaßen beschäftigt: die Ernährung von Kindern.

Während sich in den letzten Jahren gesellschaftliche Diskussionen um Schlagwörter wie „Clean Eating“ oder „pflanzenbasierte Küche“ drehten, ist aus medizinischer Sicht längst klar: Die Ernährung unserer Kinder ist nicht nur eine Frage von Geschmack oder Trends, sondern ein zentraler Baustein für Wachstum, Stoffwechsel, Immunsystem und lebenslange Gesundheit.

In Österreich ist einer der profiliertesten Stimmen in diesem Feld Univ. Prof. Dr. Kurt Widhalm, Präsident des Österreichischen Akademischen Institutes für Ernährungsmedizin (ÖAIE) und Facharzt für Kinder-und Jugendheilkunde mit jahrzehntelanger Erfahrung in Ernährungs und Präventionsmedizin. Prof. Widhalm gehört zu den wenigen Ernährungsmediziner:innen im deutschsprachigen Raum, deren Karriere sich über Grundlagenforschung, klinische Praxis und gesundheitspolitische Verantwortung spannt und die maßgeblich daran beteiligt sind, Ernährungsmedizin in Ausbildung, Forschung und Praxis zu verankern.

Warum Ernährung in der Kindheit entscheidend ist

Prof. Widhalm betont immer wieder, dass Ernährung im Kindesalter nicht nur Einfluss auf das körperliche Wachstum hat, sondern auch auf stoffwechselbezogene Erkrankungen, kardiovaskuläre Gesundheit und spätere Krankheitsrisiken. Studien zeigen, dass ein hoher Konsum stark verarbeiteter Lebensmittel, zuckerhaltiger Getränke und energiedichter Snacks bereits im Volksschulalter zu Übergewicht und Adipositas führt und dies als ein entscheidender Risikofaktor für Bluthochdruck, Diabetes Typ 2 und Herz-Kreislauf-Erkrankungen gilt.

© Getty Images

Diese medizinischen Risiken sind keine abstrakten Zahlen: Sie manifestieren sich bereits im Alltag vieler Kinder. Internationale und österreichische Daten belegen, dass ein erheblicher Anteil der Volksschulkinder Übergewicht oder Adipositas aufweist. Besonders alarmierend dabei ist, dass Übergewicht im Kindesalter häufig in das Erwachsenenalter fortbesteht und den Grundstein für chronische Erkrankungen legt.

Ernährung und Bewegung wissenschaftlich verknüpft

Unter der Leitung von Prof. Widhalm läuft seit mehreren Jahren das wissenschaftlich begleitete Projekt ED-DY („Effect of Diet and Training to Prevent Obesity and Secondary Diseases and to Influence Young Children’s Lifestyle“), das als eines der ersten Präventionsprogramme dieser Art in Österreich konzipiert wurde. Ziel des ED-DY-Projekts ist es, bereits im Volksschulalter Ernährung, Bewegung und Lebensstil so zu gestalten, dass Übergewicht und metabolische Risiken verhindert werden.

Die bisherigen Ergebnisse sind eindeutig: Kinder, die an gezielten Ernährungsschulungen und Sportprogrammen teilnahmen, zeigten über zwei Jahre signifikante gesundheitliche Vorteile. Dazu gehören niedrigere Blutdruckwerte, eine verbesserte kardiovaskuläre Fitness und eine insgesamt höhere Lebensqualität im Vergleich zu Kontrollgruppen.

Medizinische Aspekte: Was wirklich zählt

Aus medizinischer Sicht geht es bei Kinderernährung um grundlegende Prinzipien, die langfristig ihre Gesundheit fördern: eine ausgewogene Versorgung mit wichtigen Nährstoffen, ausreichend Ballaststoffe, ein begrenzter Konsum von Zucker und gesättigten Fetten sowie die Verknüpfung zwischen Ernährung und Bewegung. Experten wie Prof. Widhalm betonen, dass Ernährung und Lebensstil zusammenwirken, wenn es darum geht, metabolische Risikofaktoren von Anfang an zu senken.

© Getty Images

Dies betrifft nicht nur körperliche Parameter wie Gewicht oder Blutdruck, sondern auch Konzentrationsfähigkeit, Immunsystem und allgemeine Lebensqualität. Schulische Programme, die Ernährung und Bewegung gemeinsam adressieren, zeigen nachweislich positive Effekte auf die Gesundheit der Kinder – ein Hinweis darauf, dass Prävention dort ansetzen muss, wo Kinder den Großteil ihres Tages verbringen.

Wo Medizin warnt und Trends Hoffnung machen

So ernst die medizinischen Befunde zur Kinderernährung auch sind, zeigen sie doch nur einen Teil des Gesamtbildes. Denn parallel zu steigenden Gesundheitsrisiken lassen sich im Familienalltag auch ermutigende Gegenbewegungen beobachten. Genau hier setzt die Trendforschung an. Sie fragt weniger nach Laborwerten oder Krankheitsstatistiken, sondern danach, wie sich Essgewohnheiten tatsächlich verändern – in Küchen, Kantinen und im Alltag von Eltern und Kindern. Die österreichische Food-Trendforscherin Hanni Rützler beobachtet seit Jahren, dass sich das Bewusstsein rund um Kinderernährung langsam, aber spürbar verschiebt.

Trotz der problematischen Ausgangslage zeigen sich positive Entwicklungen, die Hoffnung machen: Familien kochen wieder häufiger frisch, pflanzenbasierte Lebensmittel finden selbst bei Kindern zunehmend Akzeptanz, und Eltern setzen stärker auf Qualität, Herkunft und Vielfalt statt auf schnelle Sattmacher. Ernährung wird dabei weniger ideologisch gedacht, sondern alltagstauglicher, bewusster und kindgerechter – eine Entwicklung, die die medizinischen Präventionsansätze von Prof. Widhalm auf praktische Weise ergänzt.

Mehr Pflanzen auf dem Teller

© Getty Images

Pflanzenbasierte Ernährung gilt als einer der prägenden Megatrends unserer Zeit. Auch im Familienalltag ist er angekommen, allerdings weniger ideologisch als oft vermutet. Statt kompletter Umstellung geht es um Verschiebungen: weniger Fleisch, mehr Gemüse, neue Beilagen, andere Gewohnheiten. Aus Sicht der Trendforschung ist genau das entscheidend. Rützler betont immer wieder, dass sich Esskultur nicht über Verbote verändert, sondern über Anpassung an den Alltag. Für Kinder heißt das: Bekanntes bleibt, Neues kommt dazu.

Snackification: Wenn der Tag das Essen bestimmt

Der klassische Rhythmus aus drei Mahlzeiten verliert an Bedeutung. Schule, Freizeit und Betreuung strukturieren den Tag neu – Essen passt sich an. Kinder essen häufiger zwischendurch, oft unterwegs. Diese sogenannte Snackification ist kein Fehlverhalten, sondern eine Reaktion auf moderne Lebensrealitäten. Problematisch wird sie erst dann, wenn Snacks ausschließlich aus stark verarbeiteten Produkten bestehen. Die Herausforderung liegt also nicht im Snacken selbst, sondern in der Qualität und Selbstverständlichkeit der Auswahl. Auch hier gilt laut Rützler: Ernährung folgt Strukturen, nicht umgekehrt.

Weniger Ultra-Verarbeitetes

© Getty Images

Ein klarer Gegentrend zeigt sich im wachsenden Bewusstsein für ultra-verarbeitete Lebensmittel. Eltern lesen vermehrt Zutatenlisten, hinterfragen Kinderprodukte und suchen nach Einfachheit. Doch zwischen Anspruch und Alltag klafft oft eine Lücke. Die Trendforschung zeigt: Nachhaltige Veränderungen entstehen nicht durch Kontrolle, sondern durch Vertrauen in einfache Routinen. Regelmäßige Mahlzeiten, überschaubare Auswahl, kein moralischer Druck – das wirkt langfristig stärker als jede Zucker-Debatte.

Kinder brauchen Orientierung, keine Optimierung

Ein zentraler Gedanke aus der Esskulturforschung: Kinder müssen nicht „besser“ essen als Erwachsene – sie müssen verstehen, wie Essen im Alltag Platz hat. Gemeinsame Mahlzeiten, klare Strukturen und entspannte Vorbilder sind dabei entscheidender als perfekte Nährstoffverteilungen.

Ernährungsexperte

Hanni Rützler beschreibt Ernährung als kulturelles Lernen. Kinder übernehmen keine Trends – sie übernehmen Haltungen. Ob Genuss erlaubt ist. Ob Essen stressig ist. Ob Vielfalt neugierig macht oder verunsichert. Rützler betont, dass sich Ernährung nicht durch radikale Verbote, sondern durch Gewohnheiten und Anpassung an den Alltag verändert – ein Ansatz, der die medizinischen Empfehlungen von Prof. Widhalm praktisch unterstützt.

So entsteht eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Lebenswelt: Trends liefern Impulse, medizinische Forschung liefert die Leitplanken. Zum Tag der Ernährung zeigt sich: Kinderernährung ist weit mehr als ein Lifestyle-Thema. Sie ist ein wissenschaftlich belegter Hebel für Gesundheit und Lebensqualität. Ernährung beeinflusst Stoffwechsel, Herz-Kreislauf-Risiken, Immunsystem und Leistungsfähigkeit und damit die Zukunft einer ganzen Generation.