Vitamin-Wunder: Warum Sie zwei Kiwis am Tag essen sollten

Während wir im Obstregal meist zu Äpfeln und Bananen greifen, übersehen wir die wahre Wunderwaffe für unsere Gesundheit: die Kiwi. Dabei ist die kleine, pelzige Frucht ein echtes Kraftpaket, das nicht nur Ihren Körper schützt, sondern Sie auch glücklicher und schöner macht.

Gerade in der kalten Jahreszeit benötigt unser Körper besonders viele Vitamine, um das Immunsystem zu stärken. Wer jedoch immer nur zu Mandarinen und Bananen greift, lässt ein wahres Power-Food ungenutzt. Neue Erkenntnisse zeigen, dass Kiwis weit mehr sind als nur ein leckerer Snack: Sie sind wahre Multitalente für die Psyche und die Verdauung. Wir verraten, warum Sie ab sofort nicht mehr ohne Kiwis aus dem Supermarkt gehen sollten.

Mehr Vitamin C als Orangen

© Getty Images

Wenn wir an Vitamin C denken, fällt uns sofort die Orange ein. Doch die Kiwi schlägt die Zitrusfrucht um Längen! Tatsächlich stecken in 100 Gramm Kiwi deutlich mehr Abwehrkräfte als in Orangen. Eine einzige Gold-Kiwi deckt bereits Ihren gesamten Tagesbedarf. Bei den grünen Klassikern reichen zwei Früchte aus, um den Vitamin-C-Bedarf zu decken.

Strahlende Haut

Das reichhaltige Vitamin C in der Kiwi ist der Motor für Ihre Kollagenproduktion. Das sorgt für festes Gewebe und einen frischen Teint. Ein bis zwei Kiwis decken bereits einen Großteil des täglichen Bedarfs und sorgen dafür, dass Ihre Haut von innen heraus strahlt. Ihre Anti-Aging-Waffe in fruchtiger Form!

Flacher Bauch

Kiwis sind wahre Ballaststoffwunder! Mit stolzen 3,9 Gramm Ballaststoffen pro 100 Gramm ist sie die ideale Frucht für einen flachen Bauch. Sie bringt Ihre Verdauung sanft in Schwung und hilft sogar dabei, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten. So vermeiden Sie fiese Heißhungerattacken!

Schluss mit Stress

Wir leben in einer stressigen Welt, und ab und zu brauchen wir einfach einen Moment der Entspannung. Hier kommt die Kiwi ins Spiel und zwar als natürlicher Stresskiller! Durch das hohe Vitamin C reduziert sie die Produktion von Stresshormonen und wirkt beruhigend auf den Körper.

© Getty Images

Auch Vitamine der B-Gruppe und Magnesium, die in der Kiwi stecken, tragen maßgeblich dazu bei, dass sich Ihre Nerven beruhigen und Sie wieder durchatmen können. Doch das ist noch nicht alles: Die Frucht ist vollgepackt mit Vorstufen von Serotonin – unserem Glückshormon. Dadurch schlafen wir besser und starten mit mehr Energie in den Tag!