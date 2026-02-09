Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper LIVE&STYLE
Live & Style
Startseite Bad Design Trends Garten & Balkon Innovatives Wohnen Küche Schlafen Star Homes Wohnen
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Live&Style
  3. Wohnen
Kratzer im Parkett entfernen: Mit dem Walnuss-Trick geht's
© Getty Images

Hausmittel

Kratzer im Parkett entfernen: Mit dem Walnuss-Trick geht's

09.02.26, 10:19
Teilen

Ein kleiner Kratzer im Parkett kann richtig nerven. Warum ausgerechnet eine Walnuss helfen kann, Kratzer im Holzboden zu kaschieren, und wie der Trick funktioniert, lesen Sie hier. 

Wie ärgerlich ist das bitte? Einmal den Stuhl zu schwungvoll zurückgeschoben oder mit dem Staubsauger ungünstig angeeckt und schon ist er da: der kleine, aber extrem nervige Kratzer im Parkett. Viele greifen dann zu Lackstiften oder Reparatursets. Das Problem: Oft sieht das Ergebnis am Ende schlimmer aus als der Kratzer selbst: fleckig, zu dunkel oder einfach unnatürlich.

Die gute Nachricht: Es geht auch viel einfacher, wie Malte Katenbrink in seinem neuen Buch "Hätte ich das nur früher gewusst" erklärt. Sie brauchen dafür nur eine ganz normale Walnuss.

Preis: 24,00 €  

Preis: 24,00 €  

© Komplett-Media

Der Walnuss-Hack gegen Parkettkratzer

Klingt erstmal wild, funktioniert aber erstaunlich gut.

Lesen Sie auch

Wichtig vorab:

  • Die Walnuss muss pur sein
  • also nicht gesalzen, nicht geröstet, nicht karamellisiert
  • einfach geknackt 

So funktioniert der Trick Schritt für Schritt

Kratzer im Parkett entfernen: Mit dem Walnuss-Trick geht's
© Getty Images
 

Nehmen Sie eine halbe Walnuss.

  1. Reiben Sie die Nuss mit leichtem Druck direkt über den Kratzer.
  2. Gehen Sie dabei mehrmals über dieselbe Stelle.
  3. Lassen Sie die Stelle kurz wirken.

Fertig. Und ja, der Kratzer ist danach oft deutlich weniger sichtbar. 

Warum Walnüsse überhaupt helfen

Beim Reiben der Walnuss setzen sich natürliche Öle frei. Gleichzeitig lösen sich winzige Partikel aus der Nuss. Diese Kombination sorgt dafür, dass sich der feine Kratzer optisch „füllt“ und dunkler wird, also näher an die Farbe des Holzes herankommt.

Das Ergebnis: Der Kratzer ist nicht weg, aber er fällt kaum noch auf. 

Gerade bei:

  • kleinen Kratzern,
  • feinen Schleifspuren,
  • oberflächlichen Macken

funktioniert der Trick überraschend gut.

Bevor Sie also wieder zum Reparaturstift greifen oder teure Mittel kaufen, lohnt sich ein Blick in die Küche.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen