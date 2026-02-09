Kratzer im Parkett entfernen: Mit dem Walnuss-Trick geht's

Ein kleiner Kratzer im Parkett kann richtig nerven. Warum ausgerechnet eine Walnuss helfen kann, Kratzer im Holzboden zu kaschieren, und wie der Trick funktioniert, lesen Sie hier.

Wie ärgerlich ist das bitte? Einmal den Stuhl zu schwungvoll zurückgeschoben oder mit dem Staubsauger ungünstig angeeckt und schon ist er da: der kleine, aber extrem nervige Kratzer im Parkett. Viele greifen dann zu Lackstiften oder Reparatursets. Das Problem: Oft sieht das Ergebnis am Ende schlimmer aus als der Kratzer selbst: fleckig, zu dunkel oder einfach unnatürlich.

Die gute Nachricht: Es geht auch viel einfacher, wie Malte Katenbrink in seinem neuen Buch "Hätte ich das nur früher gewusst" erklärt. Sie brauchen dafür nur eine ganz normale Walnuss.

Der Walnuss-Hack gegen Parkettkratzer

Klingt erstmal wild, funktioniert aber erstaunlich gut.

Wichtig vorab:

Die Walnuss muss pur sein

also nicht gesalzen, nicht geröstet, nicht karamellisiert

einfach geknackt

So funktioniert der Trick Schritt für Schritt

Nehmen Sie eine halbe Walnuss.

Reiben Sie die Nuss mit leichtem Druck direkt über den Kratzer. Gehen Sie dabei mehrmals über dieselbe Stelle. Lassen Sie die Stelle kurz wirken.

Fertig. Und ja, der Kratzer ist danach oft deutlich weniger sichtbar.

Warum Walnüsse überhaupt helfen

Beim Reiben der Walnuss setzen sich natürliche Öle frei. Gleichzeitig lösen sich winzige Partikel aus der Nuss. Diese Kombination sorgt dafür, dass sich der feine Kratzer optisch „füllt“ und dunkler wird, also näher an die Farbe des Holzes herankommt.

Das Ergebnis: Der Kratzer ist nicht weg, aber er fällt kaum noch auf.

Gerade bei:

kleinen Kratzern,

feinen Schleifspuren,

oberflächlichen Macken

funktioniert der Trick überraschend gut.

Bevor Sie also wieder zum Reparaturstift greifen oder teure Mittel kaufen, lohnt sich ein Blick in die Küche.