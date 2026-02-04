Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 04.02.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Bewahren Sie kühlen Kopf, um vernünftig über Erwartungen zu reden!

Beruf: Schauen Sie genauer hin, um Ihren Blick fürs Wesentliche zu schärfen!

Fitness:Nehmen Sie sich weniger vor! Es ist wichtiger, sorgfältig vorzugehen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Seien Sie einfach für Ihren Partner da, aber ohne sich aufzudrängen!

Beruf: Besprechen Sie Ihre Ideen mit anderen und überlegen Sie lieber länger!

Fitness:Durchatmen, relaxen! Dann ist es auch leichter, flexibel zu reagieren.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Ein bisschen mehr Abstand, um Kritik und Konfrontationen zu vermeiden!

Beruf: Ganz pragmatisch, ohne Druck! Nehmen Sie Vorschläge von anderen an!

Fitness: Keinen Stress, lassen Sie sich Zeit! Hektik sollte heute absolut tabu sein.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Ganz cool! Heute sollte unbedingt die Vernunft das letzte Wort haben.

Beruf: Bringen Sie sich gemeinschaftsdienlich ein, Hilfe ist sicher gefragt.

Fitness:Gesunde Ernährung ist heute als richtiger Energiespender sehr wichtig.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Sich nützlich zu machen, ist der beste Weg, um geschätzt zu werden.

Beruf: Verständnisvoll und geduldiger, damit sich niemand übergangen fühlt!

Fitness:Kleinere Schritte sind sinnvoller! Und auch weniger in den Tag packen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Sympathien sind Ihnen heute sicher. Gut, wenn Sie auch Humor beweisen.

Beruf: Bringen Sie sich unaufdringlich ein. Sie haben die richtigen Lösungen.

Fitness:Sie sind heute etwas empfindlicher. Daher bloß nicht zu viel Stress!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Beugen Sie sich vernünftigen Einsichten, die definitiv Vorrang haben.

Beruf: Guter Tag, um Pläne sachlich zu überdenken und Alternativen abzuwägen.

Fitness:Nehmen Sie sich Zeit für sich: Für gesunde Ernährung und Ihre Pflege.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Die Dinge etwas nüchterner zu sehen, tut dem Miteinander sicher gut.

Beruf: Nehmen Sie Rücksicht auf andere und stecken Sie lieber etwas zurück!

Fitness:Lassen Sie allen Stress los! Zeit zum Zuhören und Nachdenken nehmen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Lieber mal einen Schritt zurück, um Konflikten aus dem Weg zu gehen!

Beruf: Nehmen Sie Denkanstöße an und reagieren Sie konstruktiv auf Kritik!

Fitness:Ruhig und überlegt voran! Kein Risiko, keine impulsiven Aktivitäten!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Sie sind gefragt. Und das positive Feedback tut Ihnen bestimmt gut.

Beruf: Machen Sie sich nicht zu wichtig, mehr Toleranz festigt das Teamwork.

Fitness:Sie sind gut drauf und motiviert. Nehmen Sie trotzdem alles lockerer!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Vernünftig, verlässlich und trotzdem vergnügt - darauf kommt es an!

Beruf: Es läuft sicher besser, wenn Sie sich etwas mehr Disziplin auferlegen.

Fitness:Ein Plan ist wichtig, auch wenn er sich nicht strikt einhalten lässt.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Lassen Sie sich nicht überfordern, sagen Sie lieber rechtzeitig nein!

Beruf: Vernünftige Einsicht statt Widerstand! Seien Sie kompromissbereit!

Fitness:Langsam und achtsam! Vorausschauend zu handeln, erspart Ihnen Ärger.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.