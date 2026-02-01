Von ICE abgeführt: Gericht ordnet Freilassung von Liam (5) an

Ein Bundesrichter im US-Bundesstaat Minnesota hat die Freilassung eines Vaters und seines fünfjährigen Sohnes angeordnet, die bei einer Razzia der Einwanderungsbehörde festgenommen worden waren.

Dies geht aus einer am Samstag veröffentlichten Gerichtsentscheidung hervor. Der Fünfjährige war durch ein Foto bekannt geworden, das ihn mit einer blauen Hasenmütze vor seinem Haus zeigt, während Bundesbeamte in der Nähe stehen.

Dem Schulbezirk zufolge war der Bub einer von vier Schülern, die von den Beamten festgenommen wurden. Bundesrichter Fred Biery übte scharfe Kritik am Vorgehen der Regierung. "Der Fall hat seinen Ursprung in der unüberlegten und stümperhaften Jagd der Regierung nach täglichen Abschiebequoten, offenbar selbst dann, wenn dafür Kinder traumatisiert werden müssen", schrieb Biery in seiner Entscheidung. Das aus Ecuador stammende Kind und sein Vater waren als Asylbewerber auf legalem Weg in die USA eingereist und wurden in eine Familienhaftanstalt in Texas gebracht. Stellungnahmen ihres Anwalts und des US-Heimatschutzministeriums lagen zunächst nicht vor.