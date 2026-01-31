Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Lawinenabgang
© GettyImages.com

Gegen Baum gedrückt

Skifahrer bei Lawinenunglück in Alpen getötet

31.01.26, 23:30
Teilen

Ein Skifahrer ist bei einem Lawinenabgang in Frankreich ums Leben gekommen.  

Wie die Staatsanwaltschaft der Stadt Gap am Samstag mitteilte, wurde der 33-Jährige in Cervières in den französischen Alpen verschüttet. Er war demnach mit einem anderen Skifahrer unterwegs gewesen, der das Unglück überlebte, weil er von den Schneemassen gegen einen Baum gedrückt wurde.

Am Freitag war bereits ein 65-jähriger Schneeschuhwanderer bei einem Lawinenabgang in Cervières tödlich verunglückt. Insgesamt gab es in Frankreich, Österreich und der Schweiz im Jänner etwa 20 Tote bei Lawinenabgängen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen