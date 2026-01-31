Skifahrer bei Lawinenunglück in Alpen getötet

Ein Skifahrer ist bei einem Lawinenabgang in Frankreich ums Leben gekommen.
Wie die Staatsanwaltschaft der Stadt Gap am Samstag mitteilte, wurde der 33-Jährige in Cervières in den französischen Alpen verschüttet. Er war demnach mit einem anderen Skifahrer unterwegs gewesen, der das Unglück überlebte, weil er von den Schneemassen gegen einen Baum gedrückt wurde.
Am Freitag war bereits ein 65-jähriger Schneeschuhwanderer bei einem Lawinenabgang in Cervières tödlich verunglückt. Insgesamt gab es in Frankreich, Österreich und der Schweiz im Jänner etwa 20 Tote bei Lawinenabgängen.