Apple CEO Tim Cook
Codename "Campos"

Apple will Siri zu KI-Chatbot umbauen

22.01.26, 06:00
Apple will seinen Sprachassistenten Siri einem Medienbericht zufolge noch in diesem Jahr in einen KI-basierten Chatbot umwandeln 

Die unter dem Codenamen "Campos" entwickelte Software soll tief in die Betriebssysteme von iPhone, iPad und Mac integriert werden und die bisherige Siri-Oberfläche ersetzen, meldete die Agentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf Insider.

Der Konzern wolle damit im Wettlauf um KI-Anwendungen zu den großen Technologiekonzernen aufschließen, nachdem die Vorstellung von Apple Intelligence 2024 auf verhaltenes Echo gestoßen war. Dabei setze Apple auf eine Partnerschaft mit Google, dessen Gemini-Modelle die Basis für den neuen Chatbot bilden sollen.

Unabhängig davon berichtete "The Information", dass Apple an einem KI-gesteuerten Anstecker (Wearable Pin) arbeite, das frühestens 2027 auf den Markt kommen könnte. Apple war für eine Stellungnahme zu den Berichten zunächst nicht zu erreichen.

