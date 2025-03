Paris Fashion Week: Nackt-Shows auf dem Laufsteg und in der Front Row

Diese Fashion Week war die heißeste aller Zeiten! Auf dem Laufsteg in Paris erlebte der Nackt-Look ein Comeback. Und auch die Looks der Stars in der Front Row waren knapper denn je – Strapsen, Naked-Dresses und Busen-Blitzer inklusive.

Diese Paris Fashion Week bewies: Weniger ist mehr. Und manchmal ist nichts sogar noch mehr. Wer dachte, es ginge in Paris um Mode, wurde eines Besseren belehrt: Hier ging es in dieser Saison vor allem um eins – nackte Haut. Ob Strapsen, durchsichtige Spitzenkleider oder hautenge Naked-Looks: Wer die Freizügigkeit suchte, wurde vergangenes Wochenende in Paris definitiv fündig.

Heiße Looks bei der Coperni-Show

Die It-Girl-Brand Coperni hat sich in den letzten Jahren zu einem echten Star-Magneten entwickelt – auf dem Runway und in der Front Row. Diesmal zog vor allem Lila Moss alle Blicke auf sich: Die Tochter von Supermodel-Ikone Kate Moss lief in Nieten-Strapsen über den Catwalk. Transparente Strickteile und körperbetonte Bodysuits machten den Naked Look endgültig zum Trend.

Doch nicht nur die Models zeigten viel Haut. In der Front Row saßen Georgina Rodríguez (Cristiano Ronaldos bessere Hälfte), Rapperin Ice Spice und Schauspielerin und OnlyFans-Model Bella Thorne. Der Dresscode? Sexy. Sehr sexy!

Balenciaga: Spitzen, Strapsen und XXL-Schlitze

Wenn es um Provokation geht, ist Balenciaga jedes Jahr ganz vorne dabei. Auch diesmal sorgte die Brand für reichlich Gesprächsstoff. Die Models stolzierten in Daunenjacken, die kurzerhand als Minikleider umfunktioniert wurden, über den Laufsteg. Durchsichtige Spitzenkleider ließen nichts der Fantasie übrig, während Unisex-Roben mit Beinschlitzen bis zur Hüfte den Rest erledigten.

Und als wäre das nicht schon heiß genug, lieferten die Stars in der Front Row die passenden Kontraste. Alessandra Ambrosio kam im extravaganten Dessous-Look: schwarze Strapsen kombiniert mit einem Oversize-Pullover. Barbara Palvin setzte auf einen transparenten Spitzen-Bodysuit. Und Vittoria Ceretti, Leonardo DiCaprios große Liebe, entschied sich für einen komplett durchsichtigen Spitzen-Jumpsuit. Etwas züchtiger zeigte sich Schauspielerin Jessica Alba: Sie hüllte sich in einen Oversize-Mantel in Schwarz.

Verrückte Nackt-Mode bei Duran Lantink

Das Finale der Freizügigkeit lieferte Duran Lantink. Der niederländische Designer stellte die Modewelt buchstäblich auf den Kopf: Ein weibliches Model trug einen männlichen Oberkörper als Oberteil, ein männliches Model trug Fake-Brüste. Doch das war erst der Anfang. Beim Umdrehen blitzten die nackten Pos der Models aus den tief sitzenden Jeans hervor. Ob man seine Kreationen im Alltag tragen kann? Eher fraglich. Aber sicher ist: Bei Duran Lantink wird Nacktheit zur Kunst.