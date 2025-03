Paris Fashion Week: Zwischen Business, Lapdance & Skinny-Jeans-Revivals

Tag 2 der Paris Fashion Week hatte alles: Mode-Momente, die selbst Anna Wintour ein Lächeln entlockten und Front-Row-Debatten über Skinny Jeans. Von Stella McCartneys Power-Looks, Balmain's Model-Off-Duty-Vibes, Kuschelfaktor bei Acne Studios bis hin zu lautem Understatement bei Tom Ford.

Die Paris Fashion Week ist bekannt für Drama – auf dem Laufsteg und in der Front Row. Stella McCartney verpasste der „Working Woman“ ein Update von Laptop zu Lapdance, Balmain zelebrierte Cozy-Chic, Acne Studios baute eine ganz eigene Modemetropole und Tom Ford? Nun ja, Haider Ackermann trat sein Erbe mit Stil an.

Unfassbar: Stella McCartneys Kollektion entlockte Anna Wintour ein Lächeln

Man könnte meinen, dass Anna Wintour nur zwei Gesichtsausdrücke kennt: Strenger Blick oder noch strengerer Blick. Doch Stella McCartney schaffte das Unmögliche – ein Lächeln! Ihre „Stella Corp“-Kollektion feierte die moderne Frau in jeder Phase ihres Lebens: Vom Business-Look direkt in die Cocktailbar. Die 80er-Jahre ließen grüßen: Schulterbetonte Blazer, taillierte Mäntel und figurbetonte Bleistiftröcke dominierten die Show. Power Dressing trifft Femininität – und das mit so viel Coolness, dass selbst Kate Moss neben Cameron Diaz in der Front Row anerkennend nickte.

Apropos Kate Moss: Die Mode-Ikone sorgte für Gesprächsstoff. Ihr All-Black-Look mit schwarzen Skinny Jeans und Clogs setzte ein Statement – Seit Wochen wird diskutiert: kommt die enge Hose nun wirklich zurück oder nicht? Und wenn ja, wie kombiniert man sie denn bitte ohne Stiefel? Naja, Kate setzt auf Clogs und könnte damit eine neue Trendwelle in Gang gesetzt haben.

Balmain – Luxus x Comfy

Olivier Rousteing weiß, wie man Glamour mit Komfort verbindet, und genau das tat er mit seiner Herbst/Winter 2025 Kollektion. Hier ging es nicht um überladene Looks, sondern um Lässigkeit mit einem Hauch Luxus.

Winged Cardigans, übergroße Pullover und das legendäre "Groutfit" (Grey Outfit) sorgten für Cozy-Chic.

Ein schwarzer Kapuzenpullover mit Lederpeplum und weiten Lederhosen eröffnete die Show – lässig und doch anspruchsvoll.

Statement-Accessoires wie goldene Armreifen und Boho-Stiefel brachten den nötigen Glamour.

Und als wäre die Mode nicht schon genug, gab es noch Star-Power in der Front Row: Kim Cattrall, Doja Cat, Barbara Palvin und Taylor Hill sorgten für VIP-Vibes.

Acne Studios – Kuschelig trifft Avantgarde

Acne Studios lud in eine lila verhüllte Traumwelt in Form eines Quaders ein. Im Inneren trafen urbane Architektur auf natürliche Elemente. Klingt widersprüchlich? War es auch – und genau das machte die Show so faszinierend. Auf einem Laufsteg, gesäumt von futuristischen Wolkenkratzern und Naturkunstwerken, präsentierte sich eine Kollektion, die Kontraste zelebrierte. Neben den gewohnt avantgardistischen Silhouetten hatte sich Acne Studios dieses Mal aber auch einer ganz bestimmten Ästhetik verschrieben: Teddy-Mäntel, flauschige Bodys und oversized Schleifen zogen sich wie ein roter Faden durch die Kollektion.

Teddy-Mäntel in überdimensionalen Schnitten, die aussehen, als könnte man sich mit ihnen direkt in eine Pariser Café-Ecke kuscheln.

Verspielte Bodys mit plüschigen Details – ein bisschen süß, ein bisschen edgy, eben Acne Studios.

Und dann die Schleifen – überall Schleifen. An Kleidern, Jacken, sogar an Schuhen. Wer also noch nicht genug von dem Trend hatte, wurde hier mit einer Extraportion versorgt.

Tom Ford – Haider Ackermann tritt in große Fußstapfen

Tom Ford mag nicht mehr selbst am Ruder seines Labels stehen, aber wenn Haider Ackermann übernimmt, dann mit Stil. Seine Debüt-Kollektion für Tom Ford war ein subtiler, aber wirkungsvoller Balanceakt zwischen Ford’s ikonischem Sexappeal und Ackermanns eigener, eleganter Handschrift.





Scharfe Schnitte, luxuriöse Stoffe und ein Hauch von Understatement – so setzt man ein Statement, ohne zu schreien.Die Show endete mit einer emotionalen Umarmung zwischen Ackermann und Ford – wenn das kein Ritterschlag ist!