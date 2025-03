Sie haben gewählt! Der schönste Oscar-Look 2025 ist…

Die 97. Academy Awards boten einmal mehr eine Bühne für atemberaubende Mode-Momente. Stars setzten Statements, Designer feierten große Auftritte und Fashion-Fans verfolgten jeden Look auf dem roten Teppich. Doch welches Outfit stahl allen die Show? Sie haben abgestimmt und die Gewinnerin steht fest!

Der Red-Carpet der Oscars 2025 hat uns mit atemberaubenden Looks verwöhnt. Während einige Stars auf klassische Silhouetten und zurückhaltenden Glamour setzten, sorgten andere mit gewagten Designs für Gesprächsstoff. Ein Farbtrend dominierte die Nacht: Champagner. Der schimmernde, goldene Ton spiegelte perfekt den Glanz der goldenen Statuetten wider – zahlreiche Stars hüllten sich in luxuriöse Stoffe, die im Blitzlichtgewitter magisch funkelten.

Auch ein klares Fashion-Credo zeichnete sich ab: Minimalismus mit maximaler Wirkung. Opulente, farbenfrohe Roben wichen schlichten, raffinierten Designs, die durch edle Stoffe und meisterhafte Verarbeitung beeindruckten.

Im großen Roben-Voting haben Sie entschieden: Der schönste Oscar-Look des Jahres gehört Selena Gomez! Mit ihrem eleganten Auftritt verkörperte sie perfekt das Mode-Motto des Abends und sicherte sich verdient den Spitzenplatz auf der Best-Dressed-Liste.

© Getty Images ×

Oscars 2025: Die 10 schönsten Looks des Abends

Selena Gomez Raye Michelle Yeoh Demi Moore Gal Gadot Connie Nielsen Miley Cyrus Ariana Grande Halle Berry Lupita Nyong'o

Selena Gomez ist der Best-Dressed-Star der Oscars 2025

Der "Emilia Pérez"-Star betrat den roten Teppich in einer maßgeschneiderten Robe von Ralph Lauren. Der Look wurde von keinem Geringeren als Filmikone Sophia Loren inspiriert und erinnerte schon alleine deswegen an das goldene Zeitalter Hollywoods.

© Getty Images ×

Die schulterfreie, elfenbeinfarbene Robe war mit über 16.000 Glastropfen und Rosemont-Kristallen besetzt – jedes einzelne Element wurde in akribischer Handarbeit von 12 Kunsthandwerker:innen angebracht.

© Getty Images ×

Ein besonderes Highlight war das subtile Farbspiel: Mithilfe einer Airbrush-Technik verlieh das Team von Ralph Lauren den Glastropfen einen sanften rosa Ombré-Effekt, der dem Look zusätzliche Tiefe und Eleganz verlieh. Ergänzt wurde das glamouröse Ensemble durch funkelnden Schmuck – eine diamantene Tropfen-Halskette, elegante Ohrstecker und filigrane Ringe rundeten den Look perfekt ab.

Ein wahrhaft märchenhafter Auftritt!