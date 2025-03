Nippelalarm und tiefe Einblicke: Die heißesten Styles der Vanity Fair Oscar Party

Die Oscar-Verleihung 2025 ist vorbei – jetzt beginnt die Nacht der Afterpartys! Auf der legendären Vanity Fair Oscar Party feierten die Stars und zeigten sich so nackt wie nie!

Kaum sind die Oscars vergeben, geht die Party erst richtig los – und die Vanity Fair Oscar Party ist der heißeste Spot der Nacht. Doch bevor es auf den legendären roten Teppich geht, stand ein schnelles Outfit-Upgrade an. Kendall Jenner, Julia Fox und Olivia Wilde gehörten zu den ersten, die ihre atemberaubenden Looks präsentierten. Wer könnte es den Stars verübeln, dass sie zum krönenden Abschluss der Award-Saison noch einmal alle Blicke auf sich ziehen wollten? Wir jedenfalls nicht.

Die heißesten Red-Carpet-Momente

Während die Gäste auf der Oscar-Bühne meist in klassischer Eleganz glänzen, wird bei der Afterparty gerne experimentiert. Sinnliche Transparenz, raffinierte Cut-outs und schillernde Stoffe dominierten den roten Teppich. Einige Stars setzten auf das "Naked Dress", das mit transparenten Stoffen und kunstvollen Stickereien nur das Nötigste verhüllte. Ob gewagte Beinschlitze, tief ausgeschnittene Dekolletés oder figurbetonte Silhouetten – die Stars ließen keine Gelegenheit aus, ihre Figur in Szene zu setzen.

Das Naked Dress regiert den roten Teppich

Das Naked Dress hat sich auch dieses Jahr wieder behauptet. Neben den Schauspielerinnen Hari Nef, Olivia Wilde und Richa Moorjani zeigte sich auch Schriftstellerin Cazzie David in einem der Kleider-Trends. Auch viele weitere Stars glänzten in partytauglichen Looks.

Vanity Fair Oscars Party 2025: Die Mode-Highlights am roten Teppich 1/36

2/36

3/36

4/36

5/36

6/36

7/36

8/36

9/36

10/36

11/36

12/36

13/36

14/36

15/36

16/36

17/36

18/36

19/36

20/36

21/36

22/36

23/36

24/36

25/36

26/36

27/36

28/36

29/36

30/36

31/36

32/36

33/36

34/36

35/36

36/36 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Eins ist sicher: Die Vanity Fair Oscar Party 2025 war nicht nur ein Highlight für Filmfans, sondern auch ein absolutes Mode-Spektakel!