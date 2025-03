Doppelt gemoppelt: Diese Stars trugen (fast) den gleichen Oscar-Look

Zwei Stars, ein Style! Manche Looks bei den Oscars sahen sich dieses Jahr zum Verwechseln ähnlich.

Die Oscars sind das Highlight der Award-Saison – und der rote Teppich eine Bühne für die spektakulärsten Designerroben. Monatelang tüfteln Stylisten an den perfekten Looks, um die größten Stars der Branche in Szene zu setzen. Doch was, wenn am großen Abend plötzlich jemand anderes in einer fast identischen Kreation auftaucht? Ein Fashion-Fauxpas, der wohl jedem Star Albträume bereitet.

Zum Glück blieb 2025 ein richtiger Outfit-Zwilling aus, doch einige Promis hätten glatt als Doppelgänger durchgehen können. Diese Looks sorgten für Déjà-vus auf dem Red Carpet:

Ladies in Red – Feurige Doppelgängerinnen

Rote Roben dominierten den Red Carpet – und zwei Stars fielen dabei besonders auf: Gal Gadot und Emily Kassie entschieden sich nicht nur für exakt denselben Farbton, sondern auch für luxuriöse Seide als Material. Das Ergebnis? Zwei Looks, die sich verblüffend ähnelten. Einziger Unterschied: Kassies Kleid wurde durch eine kunstvolle, an der Taille platzierte Rosenapplikation abgerundet.

Disco-Duett

Wenn es funkelt, dann richtig! Halle Berry und Yvonne Orji setzten beide auf silberne Roben mit Spiegel-Details, die an eine Discokugel erinnerten. Auch der Bustier-Schnitt und die figurbetonte Silhouette glichen sich auffallend. Doch während Berry mit einer dramatischen Schleppe für Extra-Glamour sorgte, hielt Orji ihre figurbetonte Robe etwas schlichter.

Champagner-Träume

Goldene Nacht, goldene Looks: Emma Stone und Selena Gomez entschieden sich beide für champagnerfarbene Roben mit schimmernden Strass-Details. Auch der tiefe Ausschnitt war ein gemeinsames Stilmerkmal. Der feine Unterschied? Gomez setzte auf Off-Shoulder-Ärmel, während Stone klassische Träger wählte.

Volumen-Duell

Bei diesen beiden Outfits stand der Schnitt im Mittelpunkt: Whoopi Goldberg und Cynthia Erivo präsentierten voluminöse Roben mit markanten, rechteckigen Ärmeln. Während Erivo auf schwarzen Samt setzte, schimmerte Goldbergs Kleid in tiefem Blau. Zwei Looks, die in ihrer dramatischen Silhouette fast als Schwesternkleider durchgehen könnten.