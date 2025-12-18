Stress vermeiden: Der beste Zeitpunkt, um vor Weihnachten einkaufen zu gehen

Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten und die Einkaufsläden füllen sich zunehmend mit hektischen Menschen, die alles auf den letzten Drücker besorgen wollen. Wer sich den Stress ersparen möchte, sollte clever handeln und genau wissen, wann der beste Zeitpunkt für den Einkauf ist.

Gerade jetzt, in den letzten Tagen vor dem großen Fest, verwandeln sich die Supermärkte in ein wahres Schlachtfeld. Überall Menschen, die um die letzten Kartoffeln, den besten Braten und die heiß begehrten Weihnachtsleckereien kämpfen. Wer den völlig falschen Zeitpunkt erwischt, hat nicht nur den Ärger mit vollen Gängen und überquellenden Einkaufswagen, sondern muss sich auch auf ewig lange Warteschlangen an der Kasse einstellen. Doch keine Panik: Es gibt einen cleveren Trick, wie Sie den Einkaufswahnsinn umgehen können!

Der Geheimtrick: Google Maps als Einkaufshelfer

Um den Stress und das Gedränge zu vermeiden, können Sie sich auf ein kleines, aber äußerst effektives Tool verlassen: Google Maps! Geben Sie einfach den Namen Ihrer bevorzugten Filiale in Google ein und sehen Sie sich nicht nur die Öffnungszeiten an, sondern auch die Anzeige der Stoßzeiten. Durch diese Funktion erfahren Sie, an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten die Läden besonders voll oder eher ruhig sind.

© Getty Images

So können Sie den optimalen Zeitpunkt für Ihren Einkauf finden, egal, ob es sich um den großen Wocheneinkauf oder die letzten Weihnachtsvorbereitungen handelt.

Es muss nicht auf den letzten Drücker sein

© Getty Images

Es lohnt sich durchaus, bereits jetzt die letzten Einkäufe zu besorgen. Frische Lebensmittel wie Fleisch, Gemüse oder Obst können problemlos im Kühlschrank oder in der Gefriertruhe bis Weihnachten aufbewahrt werden. Wer also schon ein paar Tage vor Heiligabend einkauft, muss sich keine Sorgen machen, dass die Waren verderben. Achten Sie einfach darauf, wie lange die Produkte in der jeweiligen Kühlung haltbar sind, und planen Sie entsprechend.