Die leckersten Weihnachtscocktails: Drei festliche Drinks

Weihnachten ist die perfekte Zeit für besondere Drinks! Wenn Sie Glühwein eine kleine Pause gönnen möchten, bringen diese festlichen Cocktails fruchtige Frische, cremige Aromen und ganz viel Weihnachtszauber ins Glas. Drei Rezepte, die garantiert begeistern!

Glühwein ist schön und gut - aber manchmal darf es an Weihnachten auch etwas Besonderes sein. Wenn Sie Ihren Gästen (oder sich selbst!) in diesem Jahr eine kleine Überraschung gönnen möchten, sind Weihnachtscocktails genau das Richtige. Farbenfroh, aromatisch und herrlich festlich: Diese drei Drinks bringen im Handumdrehen Weihnachtszauber ins Glas.

1. Christmas Mojito

Ein Mojito im Dezember? Oh ja! Dieser Christmas Mojito verbindet klassisches Sommerfeeling mit weihnachtlichen Aromen und sieht dazu noch unglaublich hübsch aus.

© @cocktailswithval / instagram

Zutaten:

Frische Minze

60 ml Rum

30 ml Zuckersirup

30 ml Limettensaft

30 ml Kokosnusscreme

Für den Glasrand: Zucker + Kokosflocken

Garnitur: Cranberries & Minze

Zubereitung:

Minze, Rum, Zuckersirup, Limettensaft und Kokoscreme ins Glas geben und kurz andrücken. Eis dazu und alles im Cocktailshaker gut shaken. Glasrand anfeuchten und in Zucker-Kokos-Mix tauchen. Eiswürfel ins Glas, Cocktail einfüllen. Mit Cranberries und Minze dekorieren - fertig ist der Winter-Mojito mit Urlaubsflair.



Hier geht's zum Video: Rezept

2. Weihnachts-Aperol Paloma

Ein Drink, der aussieht wie flüssige Weihnachtsdeko und genauso gut schmeckt. Nicht zu süß, nicht zu sauer, dafür herrlich erfrischend.

© @cocktailswithval / instagram

Zutaten:

60 ml Tequila

60 ml Grapefruitsaft

30 ml Aperol

180 ml Granatapfelsaft

15 ml Limettensaft

15 ml Zuckersirup

Sodawasser

Salzrand

Garnitur: Zuckerrosmarin & Grapefruit



Zubereitung

Tequila, Grapefruitsaft, Aperol, Granatapfelsaft, Limette, Zuckersirup + Eis kräftig shaken. Glasrand befeuchten und in Salz drücken. Eis ins Glas geben, Cocktail einfüllen. Mit gezuckertem Rosmarin und Grapefruit garnieren.

Hier geht's zum Video: Rezept

3. Weihnachts-Cosmo

Dieser Cocktail hat schon unzählige Weihnachtsfeiern gerettet - und das völlig zu Recht. Er ist fruchtig, edel und perfekt vorzubereiten. Das Rezept ergibt zwei Drinks.

Zutaten:

120 ml reiner Cranberrysaft

105 ml Wodka

60 ml Cointreau

37 ml Cranberry-Rosmarin-Sirup

30 ml Limettensaft

Zuckerrand

Garnitur: Gezuckerte Cranberries & gefrosteter Rosmarin

Zubereitung:

Martini-Glasrand mit Zuckersirup befeuchten und in Rohrzucker tauchen.

Alle Zutaten in den Shaker füllen und kräftig schütteln.

In das vorbereitete Glas gießen.

Mit einem Cranberry-Spieß und einem Zweig Rosmarin dekorieren.

Cheers auf eine köstliche Weihnachtszeit!