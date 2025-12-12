Die leckersten Weihnachtscocktails: Drei festliche Drinks

Weihnachten ist die perfekte Zeit für besondere Drinks! Wenn Sie Glühwein eine kleine Pause gönnen möchten, bringen diese festlichen Cocktails fruchtige Frische, cremige Aromen und ganz viel Weihnachtszauber ins Glas. Drei Rezepte, die garantiert begeistern!
Glühwein ist schön und gut - aber manchmal darf es an Weihnachten auch etwas Besonderes sein. Wenn Sie Ihren Gästen (oder sich selbst!) in diesem Jahr eine kleine Überraschung gönnen möchten, sind Weihnachtscocktails genau das Richtige. Farbenfroh, aromatisch und herrlich festlich: Diese drei Drinks bringen im Handumdrehen Weihnachtszauber ins Glas.
1. Christmas Mojito
Ein Mojito im Dezember? Oh ja! Dieser Christmas Mojito verbindet klassisches Sommerfeeling mit weihnachtlichen Aromen und sieht dazu noch unglaublich hübsch aus.
Zutaten:
- Frische Minze
- 60 ml Rum
- 30 ml Zuckersirup
- 30 ml Limettensaft
- 30 ml Kokosnusscreme
- Für den Glasrand: Zucker + Kokosflocken
- Garnitur: Cranberries & Minze
Zubereitung:
- Minze, Rum, Zuckersirup, Limettensaft und Kokoscreme ins Glas geben und kurz andrücken.
- Eis dazu und alles im Cocktailshaker gut shaken.
- Glasrand anfeuchten und in Zucker-Kokos-Mix tauchen.
- Eiswürfel ins Glas, Cocktail einfüllen.
- Mit Cranberries und Minze dekorieren - fertig ist der Winter-Mojito mit Urlaubsflair.
Hier geht's zum Video: Rezept
2. Weihnachts-Aperol Paloma
Ein Drink, der aussieht wie flüssige Weihnachtsdeko und genauso gut schmeckt. Nicht zu süß, nicht zu sauer, dafür herrlich erfrischend.
Zutaten:
- 60 ml Tequila
- 60 ml Grapefruitsaft
- 30 ml Aperol
- 180 ml Granatapfelsaft
- 15 ml Limettensaft
- 15 ml Zuckersirup
- Sodawasser
- Salzrand
Garnitur: Zuckerrosmarin & Grapefruit
Zubereitung
- Tequila, Grapefruitsaft, Aperol, Granatapfelsaft, Limette, Zuckersirup + Eis kräftig shaken.
- Glasrand befeuchten und in Salz drücken.
- Eis ins Glas geben, Cocktail einfüllen.
- Mit gezuckertem Rosmarin und Grapefruit garnieren.
Hier geht's zum Video: Rezept
3. Weihnachts-Cosmo
Dieser Cocktail hat schon unzählige Weihnachtsfeiern gerettet - und das völlig zu Recht. Er ist fruchtig, edel und perfekt vorzubereiten. Das Rezept ergibt zwei Drinks.
Zutaten:
- 120 ml reiner Cranberrysaft
- 105 ml Wodka
- 60 ml Cointreau
- 37 ml Cranberry-Rosmarin-Sirup
- 30 ml Limettensaft
- Zuckerrand
- Garnitur: Gezuckerte Cranberries & gefrosteter Rosmarin
Zubereitung:
- Martini-Glasrand mit Zuckersirup befeuchten und in Rohrzucker tauchen.
- Alle Zutaten in den Shaker füllen und kräftig schütteln.
- In das vorbereitete Glas gießen.
- Mit einem Cranberry-Spieß und einem Zweig Rosmarin dekorieren.
Cheers auf eine köstliche Weihnachtszeit!