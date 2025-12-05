Vollmond am 5.12: Diese 3 Sternzeichen finden heute zu ihrer Stärke

Der letzte Supermond des Jahres, der sogenannte Kalte Mond, bringt am 5. Dezember intensive Energien. Für manche Sternzeichen ist er ein Wendepunkt: Altes loslassen, Druck abbauen und endlich zu innerer Stärke finden. Welche Zeichen heute besonders profitieren, erfahren Sie hier.

Heute erreicht uns der letzte Supermond des Jahres, auch bekannt als Kalter Mond. Im Vergleich zum November-Vollmond, der der größte des Jahres war, gilt der Dezember-Supermond als besonders intensiv. Vollmonde gelten traditionell als Momente des Loslassens und der Neuausrichtung. Ein idealer Augenblick, um Altes hinter sich zu lassen und frische Energie zu tanken.

Dieses Sternzeichen profitieren diesmal besonders vom Vollmond:

1. Jungfrau: Humor statt Perfektionismus

Heute nimmt die Jungfrau vieles mit Humor. Perfektionismus? Fehlanzeige! Das wirkt sich positiv auf das soziale Umfeld aus, denn das sonst so kritisch-kleine Sternzeichen zeigt sich besonders gesellig und charmant. Ein Tag, um alte Sorgen beiseite zu legen und das Leben leichter zu nehmen.

2. Zwillinge: Alte Muster endlich loslassen

Für die Zwillinge geht es heute darum, alte Gewohnheiten abzulegen und ein neues Kapitel zu starten. Viele haben sich jahrelang in bestimmten Mustern verfangen - heute ist der perfekte Moment, um damit abzuschließen und Platz für Neues zu schaffen. Endlich frei durchatmen!

3. Skorpion: Druck ablegen

In der stressigen Vorweihnachtszeit tut der Skorpion gut daran, heute einmal abzuschalten. Alte Probleme, die das Sternzeichen lange beschäftigt haben, erreichen jetzt ihren Höhepunkt und schließen sich. Das bringt große Erleichterung und lässt den Druck spürbar abfallen.

Der Kalte Mond am 5. Dezember ist also nicht nur ein wunderschönes Himmelsereignis, sondern auch ein Symbol für Neubeginn.