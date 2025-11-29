Dezember 2025: Ihr Monatshoroskop von Star-Astrologin Gerda Rogers

Star-Astrologin Gerda Rogers gewährt Ihnen einen exklusiven Blick in die Sterne. Erfahren Sie, was im Dezember auf Ihr Sternzeichen zukommt.

Der Dezember 2025 leitet eine wohltuende Veränderung ein. Nach einer Phase voller Unsicherheiten und zäher rückläufiger Energien geht es nun endlich wieder entschieden vorwärts. Im letzten Monat des Jahres erleben wir eine Zeit, in der vieles leichter von der Hand geht und wir echten Fortschritt spüren. Gleich zu Monatsbeginn enden die Rückläufigkeiten von Merkur und Saturn, und am 10. Dezember bewegt sich auch Neptun wieder direkt – damit kehren Klarheit, Fokus und neue Tatkraft zurück.

Wir verraten, wie sich die Energie der Sterne auf Ihr Sternzeichen auswirkt.

Liebe, Gesundheit & Erfolg: Das Dezember-Monatshoroskop von Gerda Rogers

Widder (21. März – 20. April)

Liebe: Venus ist Ihnen jetzt wieder sehr gewogen und bis Mitte des Monats auch Mars. Sind Sie aber wirklich bereit, Verantwortung zu übernehmen? Das muss geklärt werden.

Gesundheit: Verausgaben Sie sich nicht vollends, denn ab dem 16.12. sinkt Ihr Energielevel deutlich ab. Kürzertreten und Abwehrkräfte stärken! Mental sind Sie nach wie vor top.

Beruf: Bis 15.12. haben Sie freie Bahn und auch die richtigen Verbündeten, um Ihre Vorhaben - auch finanziell - erfolgreich durchzuziehen. Danach aber nur noch absichern!

Stier (21. April – 20. Mai)

Liebe: Rechtzeitig zu Weihnachten zeigt sich die Liebe wieder von ihrer schönsten Seite. Abzuwarten und sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, hat sich definitiv gelohnt.

Gesundheit: Ab dem 12.12. können Sie sich endlich wieder richtig entspannen. Mars versorgt Sie zudem ab 16.12. mit sehr viel Energie. Der Jahresausklang sieht Sie in Bestform.

Beruf: Ab dem 12.12. ist alles wieder im grünen Bereich. Ab dem 16.12. hilft Ihnen Mars, alle Ihre Ziele zu erreichen. Das wird sich auch finanziell positiv auswirken.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Liebe: Was trotz aller Bemühungen nicht funktioniert, könnte nun endgültig ausgedient haben. Wer die letzte saturnische Prüfung bis Weihnachten besteht, hat es geschafft.

Gesundheit: Die Mars-Opposition empfiehlt Ihnen noch bis 15.12. nachdrücklich, jedes gesundheitliche Risiko zu vermeiden. Ab dem 16.12. kehrt dann endlich wieder Ruhe ein.

Beruf: Korrekturen und Kompromisse sind jetzt unvermeidlich. Bleiben Sie trotzdem konsequent und diszipliniert auf Ihrem Kurs! Nächstes Jahr kriegen Sie dann alles hin.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Liebe: Zeigen Sie, dass Sie Ihre Lektion gelernt haben und auch eine sehr tolerante Haltung einnehmen können! Andernfalls könnten sehr unruhige Weihnachten auf Sie zukommen.

Gesundheit: Schalten Sie endlich mal ab und legen Sie den Schongang ein, statt sich von der Mars-Opposition ab dem 16.12. stressen zu lassen. Schützen Sie sich gut vor Erkältungen!

Beruf: Bis 11.12. können Sie auf das bisher Erreichte noch eines draufsetzen. Danach wird es definitiv Zeit, abzuschalten und sich auf beglückende Weihnachten einzustimmen.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Liebe: Exakt bis Weihnachten hat die Liebe wieder Hochsaison. Ab Mitte des Monats sollte aber auch die Vernunft ein gewichtiges Wörtchen mitreden. Dann wird alles gut.

Gesundheit: Bis 15.12. versorgt Sie Mars noch überreich mit Energie. Mental sind Sie überhaupt bis Ende des Jahres absolute Spitze. Schalten Sie trotzdem ab dem 16.12. mal ab!

Beruf: Ab dem 12.12. sind alle Probleme überstanden und einem – vor allem finanziell – erfolgreichen Jahresabschluss steht nichts mehr im Weg. Genießen Sie die Lorbeeren!

Jungfrau (24. August – 23. September)

Liebe: Bis Weihnachten könnte es äußerst turbulent werden. Ab dem 16.12. beginnt sich die Vernunft durchzusetzen, sodann nach Weihnachten alles wieder ins Lot kommen könnte.

Gesundheit: Die herausfordernde Phase, die Sie auch nervlich wieder an Ihre Grenzen bringen könnte, ist am 16.12. überstanden. Von da an sollten Sie sich nichts als Erholung gönnen.

Beruf: Bis 15.12. wird es noch nicht wirklich ruhiger. Gehen Sie Streit aus dem Weg und setzen Sie keine impulsiven Aktionen! Erst ab 16.12. lässt der Stress endlich nach.

Waage (24. September – 23. Oktober)

Liebe: Nicht zu voreilig in Ihren Erwartungen, denn Mars kündigt ab dem 16.12. Hindernisse an. Die könnten nach Weihnachten ein ernüchterndes Erwachen nach sich ziehen.

Gesundheit: Verausgaben Sie sich nicht bis 15.12.! Andernfalls könnten Ihre Batterien unter dem Steinbock-Mars ab 16.12. leer sein. Wollen Sie erschöpft unter dem Christbaum liegen?

Beruf: Gut, wenn Sie bis 15.12. Ihre Schäfchen im Trockenen haben, denn ab 16.12. sorgt Mars für starken Gegenwind. Stimmen Sie sich lieber in Ruhe auf Weihnachten ein!

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Liebe: Leinen locker lassen ist die richtige Devise bis Weihnachten. Wenn Sie den Partner nicht einengen, lassen sich schon ab Mitte des Monats Nägel mit Köpfen machen.

Gesundheit: Bis 15.12. geht es flott dahin. Unter dem Steinbock-Mars ab dem 16.12. sollten Sie aber ein bisschen asketischer werden und insgesamt mehr Ruhe einkehren lassen.

Beruf: Setzen Sie Ihren Erfolgslauf noch bis 11.12. fort, sofern das Ihr Ehrgeiz fordert. Spätestens ab 12.12. sollten Sie aber loslassen und nur noch den Advent genießen.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Liebe: Venus und Mars in Ihrem Zeichen versprechen eine tolle Vorweihnachtszeit. Jetzt braucht sich nur noch Vernunft durchzusetzen, damit zu Weihnachten alles gut wird.

Gesundheit: Tun Sie sich jetzt nicht mehr zu viel an, auch wenn Mars und Merkur Ihren Tatendrang anstacheln. Das bringt nur Megastress. Schalten Sie ab 16.12. endlich ab!

Beruf: Bis 15.12. ist es definitiv Zeit, neu durchzustarten. Konzentrieren Sie sich aber darauf, solide Fundamente zu schaffen, damit auch Nachhaltigkeit gewährleistet ist.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Liebe: Bis Weihnachten heißt es lockerlassen! Ab dem 16.12. wendet sich das Blatt zu Ihren Gunsten. Ab dem 25.12. ist man Ihnen schließlich stärker verbunden denn je zuvor.

Gesundheit: Ab dem 16.12. steht Mars in Ihrem Zeichen und somit regt sich wieder starker Tatendrang. Lassen Sie diesen Energieschub aber bloß nicht wieder in Stress ausarten!

Beruf: Lassen Sie sich von der Unruhe bis 15.12. nicht verunsichern. Ab dem 16.12. wissen Sie wieder ganz genau, wohin der richtige Weg führt. Bleiben Sie also Ihrer Linie treu!

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

Liebe: Jetzt wendet sich alles wieder zum Besseren. Mars ist Ihnen bis 15.12. gewogen, Venus sogar bis Weihnachten. Wo dann Vernunft regiert, kann endlich Ruhe einkehren.

Gesundheit: Viel unterwegs zu sein, bringt bis 15.12. auch viel Lebensfreude. Danach wird es Zeit für eine vernünftige Inventur: Haben Sie schon genug für Ihre Gesundheit getan?

Beruf: Freie Bahn für einen Neustart ab dem 12.12. Organisieren Sie sich aber erst einmal möglichst effizient und arbeiten Sie vor allem an einer soliden neuen Ausgangsbasis!

Fische (19. Februar – 20. März)

Liebe: Mars sorgt noch bis 15.12. für enorme Unruhe, Venus sogar bis Weihnachten. Wenn sich jetzt trotzdem die Vernunft durchsetzt, kann ab dem 25.12. alles gut werden.

Gesundheit: Bis 15.12. ist immer noch erhöhte Vorsicht geboten. Legen Sie immer wieder Pausen ein und entspannen Sie sich! Ab dem 16.12. kommen Sie wieder zu neuen Kräften.

Beruf: Passen Sie auf, dass Sie sich finanziell nicht verausgaben und machen Sie sich weniger Druck. Ab dem 16.12. lässt Mars im vernünftigen Steinbock wieder Ruhe einkehren.

