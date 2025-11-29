29.11. – 5.12.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Das sollten Sie in der Woche vom 1. Dezember bis 7. Dezember laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.