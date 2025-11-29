Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
29.11. – 5.12.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
© Getty Images

Astro-Woche

29.11. – 5.12.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

29.11.25, 00:00
Teilen

Ihr MADONNA-Horoskop (29.11. – 5.12.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne... 

Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Venus ist Ihnen jetzt wieder sehr gewogen. Für Singles tun sich, speziell bis Montag, tolle Chancen auf. Gebundene haben wieder mehr Spaß miteinander.
  • Gesundheit: Mars spendet weiterhin reichlich Energie, Venus lässt Sie endlich wieder selbstbewusst erstrahlen.
  • Beruf: Es geht finanziell aufwärts. Neue Kontakte und Kooperationen bringen Sie auf Erfolgskurs.

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Das Miteinander wird endlich wieder harmonischer. Raus aus der Komfortzone und mehr Engagement! Dann kommen Sie ab Dienstag bestimmt viel besser an.
  • Gesundheit: Die Venus-Opposition ist überstanden. Es wird daher Zeit, wieder mehr für Ihre Attraktivität zu tun.
  • Beruf: Stärken Sie das Teamwork! Wer mit anderen an einem Strang zieht, profitiert auch finanziell.

Lesen Sie auch

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Unter der Mars- und Venus-Opposition könnte es kritisch werden. Treffen Sie keine emotionalen Entscheidungen, hören Sie auf die Stimme der Vernunft!
  • Gesundheit: Sie laufen Gefahr, sich zu überfordern. Nehmen Sie sich eine Auszeit, um wieder zur Ruhe zu kommen!
  • Beruf: Lassen Sie es nicht auf Konfrontationen ankommen! Finanzielle Sicherheit hat jetzt Vorrang.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Sie sind gut beraten, die Zügel locker zu lassen. Klammern Sie keinesfalls! Unter Venus und Mars im Schützen braucht man viel mehr Bewegungsfreiheit.
  • Gesundheit: Ihre Konzentration ist Ihre Stärke. Verschaffen Sie sich aber viel mehr Bewegung und frische Luft!
  • Beruf: Es steht eine grundlegende Neuorientierung an. Nehmen Sie sich Zeit, um in Ruhe zu planen!

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Dank Venus und Mars blüht Ihr Liebesleben wieder richtig auf. Legen Sie bisherige Streitigkeiten bei und genießen Sie gemeinsam die Vorweihnachtszeit!
  • Gesundheit: Gönnen Sie Ihren Nerven mehr Ruhe und verwöhnen Sie sich lieber! Am besten mit einem neuen Styling!
  • Beruf: Das Teamwork klappt wieder bestens. Eine gute Woche auch, um neue Kooperationen zu starten.

Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Liebe: Legen Sie eine gründliche Nachdenkpause ein, statt auf Verunsicherung emotional zu reagieren! Beziehungskrisen brauchen vor allem einen kühlen Kopf.
  • Gesundheit: Die Stressbelastung nimmt zu. Bewahren Sie Ruhe und Konzentration, schränken Sie Ihr Programm ein!
  • Beruf: Passen Sie sich vernünftig an, statt zu streiten, sonst kann es auch finanziell eng werden!

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Bis Montag könnte es ein bisschen turbulent werden, aber Venus bringt auf jeden Fall frischen Aufwind. Das beste Rezept: Gemeinsam viel zu unternehmen.
  • Gesundheit: Endlich wieder mehr Leichtigkeit. Die Schönheitspflege sollte auch wieder in den Vordergrund rücken.
  • Beruf: Freuen Sie sich auf besseres Zusammenwirken mit anderen und auch auf finanzielle Zuwächse!

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Vertrauen statt Kontrolle ist jetzt die richtige Devise. Es geht darum, gemeinsam möglichst viel Spaß zu haben. Also ganz locker, ohne Erwartungsdruck!
  • Gesundheit: Mental sind Sie nach wie vor hervorragend gerüstet. Körperlich ist jetzt aber mehr Bewegung angesagt.
  • Beruf: Sie haben die richtigen Ideen und Konzepte. Für die Umsetzung ist gutes Teamwork wichtig.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Venus und Mars zeigen, dass sich einiges in Sachen Liebe tut. Saturn rät Ihnen aber, vernünftig und verantwortungsbewusst mit Ihren Chancen umzugehen.
  • Gesundheit: Weiterhin jede Menge Energie, Venus betont Ihre Attraktivität. Genießen Sie die positive Resonanz!
  • Beruf: Je kooperativer Sie handeln, desto besser steigen Sie auch finanziell aus. Sorgsam planen!

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Nehmen Sie alles ein bisschen lockerer! Mit strengen Regeln und rigiden Erwartungen fühlt man sich unter der lebenslustigen Schütze-Venus nicht wohl.
  • Gesundheit: Weg vom Schreibtisch, raus aus der guten Stube! Mehr Aktivität tut Ihrer Form und Ihrem Aussehen gut.
  • Beruf: Mehr Vertrauen ins Zusammenwirken! Erfolgsrezept: Stichhaltige Konzepte, starkes Teamwork.

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: Endlich tun sich für Singles wieder neue Chancen auf! Krisengeprüfte Beziehungen werden wieder viel harmonischer. Aufbruch zu gemeinsamen Aktivitäten!
  • Gesundheit: Sie fühlen sich wieder viel wohler. Nur Ihre Nerven brauchen immer noch mehr Ruhe und Entspannung.
  • Beruf: Versteigen Sie sich nicht in eigenwillige Ideen! Wer auf Andere hört, ist erfolgreicher.

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Konflikte könnten sich verschärfen. Werfen Sie nicht gleich die Flinte ins Korn, nehmen Sie sich mehr Zeit zum Nachdenken und für geduldige Aussprachen!
  • Gesundheit: Auch wenn Sie mental stark sind, sollten Sie sich schonen und sich mehr Zeit für sich selbst nehmen.
  • Beruf: Bestehen Sie nicht auf Ihren Ideen! Denken Sie an Ihre Finanzen und arrangieren Sie sich!

Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden