29.11. – 5.12.2025: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (29.11. – 5.12.2025) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Venus ist Ihnen jetzt wieder sehr gewogen. Für Singles tun sich, speziell bis Montag, tolle Chancen auf. Gebundene haben wieder mehr Spaß miteinander.
- Gesundheit: Mars spendet weiterhin reichlich Energie, Venus lässt Sie endlich wieder selbstbewusst erstrahlen.
- Beruf: Es geht finanziell aufwärts. Neue Kontakte und Kooperationen bringen Sie auf Erfolgskurs.
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Das Miteinander wird endlich wieder harmonischer. Raus aus der Komfortzone und mehr Engagement! Dann kommen Sie ab Dienstag bestimmt viel besser an.
- Gesundheit: Die Venus-Opposition ist überstanden. Es wird daher Zeit, wieder mehr für Ihre Attraktivität zu tun.
- Beruf: Stärken Sie das Teamwork! Wer mit anderen an einem Strang zieht, profitiert auch finanziell.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Unter der Mars- und Venus-Opposition könnte es kritisch werden. Treffen Sie keine emotionalen Entscheidungen, hören Sie auf die Stimme der Vernunft!
- Gesundheit: Sie laufen Gefahr, sich zu überfordern. Nehmen Sie sich eine Auszeit, um wieder zur Ruhe zu kommen!
- Beruf: Lassen Sie es nicht auf Konfrontationen ankommen! Finanzielle Sicherheit hat jetzt Vorrang.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Sie sind gut beraten, die Zügel locker zu lassen. Klammern Sie keinesfalls! Unter Venus und Mars im Schützen braucht man viel mehr Bewegungsfreiheit.
- Gesundheit: Ihre Konzentration ist Ihre Stärke. Verschaffen Sie sich aber viel mehr Bewegung und frische Luft!
- Beruf: Es steht eine grundlegende Neuorientierung an. Nehmen Sie sich Zeit, um in Ruhe zu planen!
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Dank Venus und Mars blüht Ihr Liebesleben wieder richtig auf. Legen Sie bisherige Streitigkeiten bei und genießen Sie gemeinsam die Vorweihnachtszeit!
- Gesundheit: Gönnen Sie Ihren Nerven mehr Ruhe und verwöhnen Sie sich lieber! Am besten mit einem neuen Styling!
- Beruf: Das Teamwork klappt wieder bestens. Eine gute Woche auch, um neue Kooperationen zu starten.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Legen Sie eine gründliche Nachdenkpause ein, statt auf Verunsicherung emotional zu reagieren! Beziehungskrisen brauchen vor allem einen kühlen Kopf.
- Gesundheit: Die Stressbelastung nimmt zu. Bewahren Sie Ruhe und Konzentration, schränken Sie Ihr Programm ein!
- Beruf: Passen Sie sich vernünftig an, statt zu streiten, sonst kann es auch finanziell eng werden!
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Bis Montag könnte es ein bisschen turbulent werden, aber Venus bringt auf jeden Fall frischen Aufwind. Das beste Rezept: Gemeinsam viel zu unternehmen.
- Gesundheit: Endlich wieder mehr Leichtigkeit. Die Schönheitspflege sollte auch wieder in den Vordergrund rücken.
- Beruf: Freuen Sie sich auf besseres Zusammenwirken mit anderen und auch auf finanzielle Zuwächse!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Vertrauen statt Kontrolle ist jetzt die richtige Devise. Es geht darum, gemeinsam möglichst viel Spaß zu haben. Also ganz locker, ohne Erwartungsdruck!
- Gesundheit: Mental sind Sie nach wie vor hervorragend gerüstet. Körperlich ist jetzt aber mehr Bewegung angesagt.
- Beruf: Sie haben die richtigen Ideen und Konzepte. Für die Umsetzung ist gutes Teamwork wichtig.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Venus und Mars zeigen, dass sich einiges in Sachen Liebe tut. Saturn rät Ihnen aber, vernünftig und verantwortungsbewusst mit Ihren Chancen umzugehen.
- Gesundheit: Weiterhin jede Menge Energie, Venus betont Ihre Attraktivität. Genießen Sie die positive Resonanz!
- Beruf: Je kooperativer Sie handeln, desto besser steigen Sie auch finanziell aus. Sorgsam planen!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Nehmen Sie alles ein bisschen lockerer! Mit strengen Regeln und rigiden Erwartungen fühlt man sich unter der lebenslustigen Schütze-Venus nicht wohl.
- Gesundheit: Weg vom Schreibtisch, raus aus der guten Stube! Mehr Aktivität tut Ihrer Form und Ihrem Aussehen gut.
- Beruf: Mehr Vertrauen ins Zusammenwirken! Erfolgsrezept: Stichhaltige Konzepte, starkes Teamwork.
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Endlich tun sich für Singles wieder neue Chancen auf! Krisengeprüfte Beziehungen werden wieder viel harmonischer. Aufbruch zu gemeinsamen Aktivitäten!
- Gesundheit: Sie fühlen sich wieder viel wohler. Nur Ihre Nerven brauchen immer noch mehr Ruhe und Entspannung.
- Beruf: Versteigen Sie sich nicht in eigenwillige Ideen! Wer auf Andere hört, ist erfolgreicher.
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Konflikte könnten sich verschärfen. Werfen Sie nicht gleich die Flinte ins Korn, nehmen Sie sich mehr Zeit zum Nachdenken und für geduldige Aussprachen!
- Gesundheit: Auch wenn Sie mental stark sind, sollten Sie sich schonen und sich mehr Zeit für sich selbst nehmen.
- Beruf: Bestehen Sie nicht auf Ihren Ideen! Denken Sie an Ihre Finanzen und arrangieren Sie sich!
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90