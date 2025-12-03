Charity Lunch mit Star-Power sammelt 10.000 Euro für Kinder in Dschibuti

Glamouröse Stimmung, starke Stimmen und ein gemeinsames Ziel: Beim UNICEF NextGen Österreich Charity Lunch im Donauhof setzten Talin Seifert und Lisa Sophie Thoma ein kraftvolles Zeichen für Kinder in Not.

Die beiden UNICEF NextGen Mitglieder luden am 26. November zu einem exklusiven Mittagsevent, das nicht nur mit seiner eindrucksvollen Location, sondern vor allem mit prominenten Gästen und vielseitigen künstlerischen Performances überzeugte. Am Ende des Tages stand eine Spendensumme von 10.000 Euro – ein dringend benötigter Beitrag für notleidende Kinder im ostafrikanischen Dschibuti.

Kunst, Musik & Engagement – ein Nachmittag für den guten Zweck

Die Gästeliste konnte sich sehen lassen: Instagram-Superstar Martín Tardy begeisterte mit einer Live-Malperformance, während Saxophonist Peter Sax, Sängerin PAENDA und DJ Ignacy Bryce für musikalische Highlights sorgten. Unter den Gästen fanden sich bekannte Influencer:innen wie Condsty (Christoph Brückner) – mit über 35 Millionen Followern Österreichs stärkster Social-Media-Star –, sowie not.only.k (Katarina Pantok) und Simply Organized Vienna (Desiree Schweiger). Auch UNICEF Ehrenbeauftragter Helge Payer ließ es sich nicht nehmen, die Aktion persönlich zu unterstützen.

Dschibuti: Kinder im Zentrum einer humanitären Krise

Helge Payer erinnerte in seiner Ansprache daran, wie selbstverständlich sauberes Wasser hierzulande verfügbar ist – ein Privileg, das viele Kinder in Dschibuti nicht kennen. Das Land zählt zu den am stärksten von der Klimakrise betroffenen Regionen weltweit. Kinder leiden dort unter dramatischen Folgen:

1 von 5 Kindern ist chronisch mangelernährt

Jedes 10. Kind kämpft mit schwerer akuter Mangelernährung

Ein Viertel der Kinder geht derzeit nicht zur Schule

Der Mangel an sauberem Trinkwasser gefährdet täglich Leben

Insbesondere schwangere Frauen und Kleinkinder sind massiv betroffen. UNICEF arbeitet vor Ort daran, lebensrettende Nahrung, sauberes Wasser und Zugang zu Bildung bereitzustellen.

NextGen Österreich: Junge Stimmen, starke Wirkung

Talin Seifert und Lisa Sophie Thoma setzen als Mitglieder von UNICEF NextGen Österreich ein inspirierendes Zeichen, wie junge Menschen gemeinsam etwas bewegen können.

Das Besondere an dieser Initiative: Jeder Euro fließt direkt an UNICEF Österreich und wird für jene Kinder eingesetzt, die dringend Unterstützung benötigen – für sauberes Trinkwasser, Ernährung und Bildungsprogramme.

Wer selbst helfen möchte, kann weiterhin online spenden und damit Teil einer Bewegung werden, die Kindern in einer der härtesten Regionen der Welt Hoffnung schenkt.