Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 18.12.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Man ist Ihnen bestimmt sehr gewogen. Seien Sie nur etwas nachgiebiger!

Beruf: Nutzen Sie diesen Tag für erfolgreiche Verhandlungen – aber geduldig!

Fitness:Mental sind Sie hellwach. Konzentriert bleiben, nicht stressen lassen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Etwas übermütige Stimmung. Ganz locker, punkten Sie mit Toleranz!

Beruf: Zeigen Sie sich aufgeschlossen, öffnen Sie sich für neue Perspektiven!

Fitness:Mehr Bewegung, geistig und körperlich! Auch frische Luft ist wichtig.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Es ist wichtig, in Ruhe zu reden. Vernunft sollte dabei Vorrang haben.

Beruf: Informieren Sie sich sorgfältig! Es lohnt sich, auf Andere zu hören.

Fitness:Gehen Sie sehr konzentriert vor, um nicht außer Atem zu kommen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Eine großzügige Haltung trägt bestimmt zu viel besserer Stimmung bei.

Beruf: Cool bleiben, um Konflikte beizulegen und sich vernünftig zu einigen.

Fitness:Alles, das den Geist belebt, tut gut. Gute Prämissen für Lernaufgaben.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Freundlichkeit und Wohlwollen genießen und den Zusammenhalt stärken!

Beruf: Gute Gesprächs- und Verhandlungsbasis, solange Sie maßvoll bleiben.

Fitness:Bewegungsausgleich ist heute wichtig, um klarer denken zu können.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Wieder mit Problemen konfrontiert? Geduldig zuhören, vernünftig reden!

Beruf: Nehmen Sie sich mehr Bedenkzeit, um Entscheidungen in Ruhe abzuwägen!

Fitness:Sie täten gut daran, angebotene Hilfe anzunehmen. Das erspart Stress.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Es lässt sich wieder besser reden. Aber unbedingt mit kühlem Kopf!

Beruf: Prüfen Sie Vorschläge genauer , nehmen Sie vernünftige Lösungen an!

Fitness:Ein langer Spaziergang in der Natur hilft Ihnen, sich zu entspannen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Seien Sie ein bisschen kulanter und auch bereit, mehr Spaß zu haben!

Beruf: Nicht gleich zu zielstrebig! Hören Sie sich erst alle Meinungen an!

Fitness:Flotter und beweglicher! Auch geistige Flexibilität ist heute wichtig.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Man hat sicher Interesse an Ihnen. Spielen Sie damit aber nicht herum!

Beruf: Ein guter Tag, um Ihren Wissenstand und Ihre Kompetenzen zu erweitern.

Fitness:Bloß nicht zu schnell! Mit maßvollem Tempo kommen Sie besser voran.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Aufgeschlossener und flexibler! Nehmen Sie sich mehr Zeit zum Reden.

Beruf: Es lohnt sich zuzuhören. Neue Ideen annehmen und in Ruhe überprüfen!

Fitness:Lüften Sie gründlich durch! Und gegen den Stress relaxen in die Natur!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Zeit nehmen für gemeinsame Interessen! Die lassen die Liebe aufleben.

Beruf: Neue Denkanstöße und Ideen? Tauschen Sie sich mit Anderen darüber aus!

Fitness:Wieder mehr Power, bessere Konzentration. Holen Sie Versäumtes nach!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Seien Sie lieber gesprächsbereit, statt Ihren Willen durchzusetzen!

Beruf: Bloß nicht rechthaberisch! Einen Irrtum zuzugeben wäre konstruktiver.

Fitness:Überreizte Stimmung und zu viel Stress? Innehalten, tief durchatmen!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.