Kaia Gerber wird globale Markenbotschafterin für NARS

Kaia Gerber ist das neue Gesicht von NARS – und wir sind offiziell obsessed!

Große Beauty-News, die unser Herz höherschlagen lassen: NARS Cosmetics hat niemand Geringeren als Kaia Gerber zur neuen globalen Markenbotschafterin gekürt.

Supermodel-Glow

Ihr offizielles NARS-Debüt feiert Kaia in der Afterglow Lip Balm Kampagne, die international im Jänner 2026 startet (in Österreich im März 2026). Fotografiert wurde die Kampagne höchstpersönlich von Gründer und Creative Director François Nars – und verspricht genau das, wofür die Marke seit jeher steht: moderne Eleganz mit ikonischem Twist.

© KAIA GERBER PHOTGRAPHED BY FRANCOIS NARS

François Nars schwärmt regelrecht von seiner neuen Muse und zieht Parallelen zu den Supermodels vergangener Jahrzehnte: echte Persönlichkeiten, die Spaß an Mode, Make-up und der Kamera hatten – und genau diese Energie bringt Kaia heute wieder zurück.

Auch für Kaia selbst ist diese Rolle etwas ganz Besonderes. NARS war nämlich das erste Make-up-Label, das sie je gekauft hat. Ihre ersten Make-up-Produkte waren der Radiant Creamy Concealer und ein NARS Rouge. Vom Teenager vor dem Beautyshelf zum globalen Gesicht einer Kultmarke? Klingt nach einem echten Full-Circle-Moment!