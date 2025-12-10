Vanillekipferl & Co.: So trainieren Sie die Weihnachtskalorien weg

Vanillekipferl, Lebkuchen, Zimtsterne: Die Liste der verführerischen Leckereien in der Weihnachtszeit ist lang! Wir verraten, wie lange Sie trainieren müssen, um die süßen Verführungen wieder loszuwerden.

Wer könnte bei den verführerischen Weihnachtsbäckereien schon widerstehen? Doch was zunächst wie ein harmloser Genuss erscheint, entpuppt sich schnell als echte Kalorienfalle. Aber keine Sorge, ganz verzichten müssen Sie auf die süßen Versuchungen nicht! Mit etwas Bewegung können Sie die festlichen Leckereien ganz ohne schlechtes Gewissen genießen. Ob beim Radfahren, Joggen oder im Fitnessstudio: Mit ein wenig sportlicher Aktivität sind die Weihnachtskalorien im Nu wieder verbrannt.

Vanillekipferl

© Getty Images

Vanillekipferl gehören zu den absoluten Favoriten auf jedem Weihnachtskeksteller. Doch diese zarten, buttrigen Leckerbissen sind wahre Kalorienbomben. Zwei kleine Vanillekipferl haben satte 94 Kalorien. Greifen Sie zur Handvoll (also etwa 5 Stück), kommen Sie auf fast 470 Kalorien und rund 30 Gramm Fett. Keine Sorge, die Kalorien lassen sich mit einer kleinen Radtour wieder abtrainieren. Rund 50 Minuten auf dem Fahrrad und die Vanillekipferl sind Geschichte, zumindest aus der Kalorienbilanz!

Zimtsterne

Zimtsterne dürfen während der Weihnachtszeit auf keinen Fall fehlen. Doch auch diese Leckerbissen haben es in sich: Eine Handvoll (etwa 5 Stück) Zimtsterne bringt es auf rund 300 Kalorien. Aber keine Panik! Mit einer etwa 25-minütigen Joggingrunde an der frischen Winterluft können Sie die Zimtsterne schnell wieder ausgleichen.

Spekulatius

Wer kann bei Spekulatius schon widerstehen? Die knusprigen Kekse mit dem würzigen Geschmack verlocken uns immer wieder. Doch 100 Gramm Spekulatius, das sind nur etwa 6 Kekse, schlagen mit satten 420 Kalorien zu Buche. Um diese Kalorien wieder loszuwerden, sollten Sie etwa 55 Minuten intensives Krafttraining einplanen.

Lebkuchen

Lebkuchen dürfen in der Weihnachtszeit natürlich nicht fehlen. Zwei kleine Stücke Lebkuchen haben etwa 206 Kalorien. Kein Grund zur Panik, denn eine halbe Stunde auf dem Crosstrainer in einem schnellen Tempo reicht aus, um die Kalorien wieder zu verbrennen.

Dominosteine

© Getty Images

Dominosteine sind ein absoluter Weihnachtsklassiker. Doch sie sind auch echte Zuckerbomben! Eine Handvoll Dominosteine (etwa 5 Stück) kann schnell über 400 Kalorien liefern. Wenn Sie diese Leckerei genießen, dann sollten Sie sich im Anschluss für eine flotte Runde Joggen entscheiden. Bei einem schnellen Tempo brauchen Sie etwa 25 Minuten, um die Kalorien wieder loszuwerden.

Kokosmakronen

Wer Kokos liebt, kommt an diesen süßen, saftigen Weihnachtsbäckereien nicht vorbei. Eine Portion Kokosmakronen (etwa 3 Stück) liefert gut 200 Kalorien. Wenn Sie die Kalorien gleich wieder abtrainieren wollen, reicht eine 15-minütige Einheit Sit-ups – und die Kokosmakronen sind von den Hüften verschwunden.

Christstollen

Der Christstollen ist das Finale jeder Weihnachtsbäckerei, aber auch eine echte Kalorienbombe. Eine einzelne Scheibe kann bis zu 380 Kalorien liefern! Doch keine Sorge: Mit einer Stunde Zirkeltraining können Sie sich die Kalorien wieder „abtrainieren“ und den Stollen in vollen Zügen genießen.