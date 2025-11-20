Fettkiller: Diese Wintersportarten verbrennen die meisten Kalorien

Winter bedeutet nicht, dass Sie sich auf der Couch einrollen und die Zeit bis zum Frühling absitzen müssen. Ganz im Gegenteil! Auch jetzt gibt es eine ganze Reihe von Sportarten, die nicht nur für jede Menge Spaß sorgen, sondern auch ordentlich Kalorien verbrennen.

In der Winterzeit locken verführerische Leckereien wie Weihnachtskekse, deftige Schmankerl und die Köstlichkeiten auf den Christkindlmärkten. Kein Wunder, dass sich das so schnell auf den Hüften bemerkbar machen kann. Aber keine Panik: Gerade jetzt haben Sie die perfekte Gelegenheit, sich richtig auszupowern und jede Menge Kalorien zu verbrennen. Wir verraten Ihnen, mit welcher Wintersportart Sie am meisten Kilos verlieren!

© Getty Images

Platz 1: Langlaufen

Langlaufen ist nicht nur eine der effektivsten Wintersportarten, sondern auch ein echtes Ganzkörper-Workout! Das Herz pumpt, die Muskeln brennen und das Beste? Sie können bis zu 800 Kalorien pro Stunde verbrennen! Von Kopf bis Fuß wird alles beansprucht, ob beim klassischen Stil oder beim Skating, beide Varianten sind extrem anspruchsvoll.

Platz 2: Skitourengehen

Skitouren sind alles andere als ein Spaziergang! Statt sich bequem in den Lift zu setzen, müssen Sie den Berg mit Tourenski selbst erklimmen – und das hat es ordentlich in sich. Der Aufstieg erfordert nicht nur Ausdauer, sondern auch jede Menge Kraft. Doch der Schweiß lohnt sich: Skitourengehen ist ein echtes Ganzkörpertraining, das nicht nur die Muskeln fordert, sondern auch das Herz-Kreislauf-System kräftig in Schwung bringt. Mit bis zu 700 Kalorien, die Sie pro Stunde verbrennen können, gehört diese sportliche Herausforderung definitiv zu den Top-Favoriten, wenn es um effektives Kalorienverbrennen geht.

Platz 3: Eislaufen

Eislaufen macht nicht nur Spaß, sondern ist auch ein hervorragendes Ganzkörpertraining. Es fordert vor allem Beine, Gesäß und den Rumpf, während gleichzeitig die Balance und Koordination verbessert werden. Auch die Ausdauer wird durch die ständige Bewegung auf dem Eis intensiv trainiert. Wer regelmäßig über das Eis gleitet, kann mit etwa 600 Kalorien pro Stunde rechnen!

Platz 4: Skifahren

Skifahren ist für viele die Lieblings-Wintersportart, und das aus gutem Grund: Es macht unglaublich viel Spaß, durch den Schnee zu sausen. Aber wussten Sie, dass Skifahren auch ein ordentliches Kalorienverbrennungs-Programm ist? Auf der Piste werden vor allem Beine und Rumpf ordentlich gefordert. Durchschnittlich kann man beim Skifahren rund 500 Kalorien pro Stunde verbrennen – je nachdem, wie intensiv man fährt und welche Schwünge man zieht.

Platz 5: Spaziergang im Schnee

In winterlicher Kulisse die Natur zu genießen und dabei zu Fuß durch den Schnee zu stapfen, ist nicht nur ein tolles Erlebnis, sondern auch ein guter Weg, die Fitness zu steigern. Während man gemütlich durch den Schnee läuft, verbrennt der Körper zwischen 300 und 400 Kalorien pro Stunde. Besonders, wenn der Schnee tief ist, wird die Aktivität noch intensiver und fordert mehr Energie.

Platz 6: Snowboarden

Auch Snowboarder kommen auf ihre Kosten, wenn es darum geht, Kalorien zu verbrennen. Die sportliche Herausforderung beim Snowboarden liegt vor allem in der Balance und der Koordination, die beim Fahren auf dem Board gefordert sind. Snowboarden mag im Vergleich zum Skifahren etwas weniger kalorienintensiv sein, aber mit etwa 300 Kalorien pro Stunde ist es dennoch eine sehr gute Möglichkeit, aktiv zu bleiben und die Kälte mit etwas Spaß zu vertreiben.