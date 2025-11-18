Kalorien-Ranking am Weihnachtsmarkt: Der große Check

Auf dem Christkindlmarkt zu schlemmen gehört in der Weihnachtszeit einfach dazu. Doch die verlockenden Leckereien haben oft mehr Kalorien, als man auf den ersten Blick vermutet. Wir haben den großen Kalorien-Check gemacht, damit Sie ohne böse Überraschungen in die Adventzeit starten können.

Wenn die Lichter leuchten und der Duft von Zimt, Glühwein und gebrannten Mandeln durch die Luft zieht, fällt es schwer, nicht von den verführerischen Leckereien zu naschen. Doch hinter den festlich dekorierten Hütten verbergen sich echte Kalorienbomben! Wer nicht aufpasst, kann sein Kalorienkonto schneller sprengen, als der Weihnachtsmann „Ho Ho Ho“ sagen kann. Deshalb haben wir die wichtigsten Kalorienangaben zu den beliebtesten Weihnachtsmarkt-Snacks zusammengetragen.

Kalorienbilanz im Blick

© Getty Images

Um während der Weihnachtsmarkt-Schlemmerei nicht zuzunehmen, ist es wichtig, auf die eigene Kalorienbilanz zu achten. Das bedeutet, dass man nicht mehr Kalorien zu sich nehmen sollte, als man täglich verbrennt. Der durchschnittliche Energiebedarf liegt bei Frauen bei etwa 1.700 bis 1.900 kcal und bei Männern bei 2.100 bis 2.400 kcal pro Tag, diese Werte gelten für Personen mit wenig Bewegung, wie etwa einem sitzenden Bürojob. Bei höherer körperlicher Aktivität steigt der Kalorienbedarf entsprechend.

Kalorien-Check am Weihnachtsmarkt

Wer einen Tagesbedarf von rund 1.800 kcal hat, könnte beispielsweise drei ausgewogene Mahlzeiten mit insgesamt etwa 1.300 kcal einplanen, sodass noch 500 kcal für kleine Genüsse, wie eine Portion Gebrannte Mandeln oder ein Glühwein, übrig bleiben. So kann man sich ohne schlechtes Gewissen an den Leckereien erfreuen – und bleibt trotzdem im Kalorienrahmen!

Leckerei Kalorien Maroni 200 kcal Gebrannte Mandeln 570 kcal Crêpes mit Schokolade 400 kcal Lebkuchenherz 100 kcal Baumkuchen 200 kcal Bratapfel 90 kcal Waffeln 400 kcal Langos 600 kcal Kartoffelpuffer 370 kcal Glühwein 200 kcal Punsch 210 kcal Heiße Schokolade 220 kcal

Schlemmen ohne Reue

Weihnachtsmärkte bieten eine Fülle an verlockenden Leckereien, aber es ist nicht nötig, bei jedem Snack gleich die Kalorien zu zählen. Wenn Sie bewusst auswählen, können Sie auch ohne schlechtes Gewissen genießen. Wer sich hin und wieder einen kleinen "Sündenbock" wie ein Stück Langos oder eine Waffel gönnt, hat trotzdem Raum für Balance. Es geht nicht um den totalen Verzicht, sondern darum, im richtigen Moment bewusst zu genießen und sich kleine, aber feine Highlights zu gönnen, ganz ohne Reue!