Kalorien-Ranking am Weihnachtsmarkt: Der große Check
© Getty Images

Schlemmer-Paradies

18.11.25, 12:09

18.11.25, 12:09
Auf dem Christkindlmarkt zu schlemmen gehört in der Weihnachtszeit einfach dazu. Doch die verlockenden Leckereien haben oft mehr Kalorien, als man auf den ersten Blick vermutet. Wir haben den großen Kalorien-Check gemacht, damit Sie ohne böse Überraschungen in die Adventzeit starten können. 

Wenn die Lichter leuchten und der Duft von Zimt, Glühwein und gebrannten Mandeln durch die Luft zieht, fällt es schwer, nicht von den verführerischen Leckereien zu naschen. Doch hinter den festlich dekorierten Hütten verbergen sich echte Kalorienbomben! Wer nicht aufpasst, kann sein Kalorienkonto schneller sprengen, als der Weihnachtsmann „Ho Ho Ho“ sagen kann. Deshalb haben wir die wichtigsten Kalorienangaben zu den beliebtesten Weihnachtsmarkt-Snacks zusammengetragen.

Kalorienbilanz im Blick

Kalorien-Ranking am Weihnachtsmarkt: Der große Check
© Getty Images

Um während der Weihnachtsmarkt-Schlemmerei nicht zuzunehmen, ist es wichtig, auf die eigene Kalorienbilanz zu achten. Das bedeutet, dass man nicht mehr Kalorien zu sich nehmen sollte, als man täglich verbrennt. Der durchschnittliche Energiebedarf liegt bei Frauen bei etwa 1.700 bis 1.900 kcal und bei Männern bei 2.100 bis 2.400 kcal pro Tag, diese Werte gelten für Personen mit wenig Bewegung, wie etwa einem sitzenden Bürojob. Bei höherer körperlicher Aktivität steigt der Kalorienbedarf entsprechend.

Kalorien-Check am Weihnachtsmarkt

Wer einen Tagesbedarf von rund 1.800 kcal hat, könnte beispielsweise drei ausgewogene Mahlzeiten mit insgesamt etwa 1.300 kcal einplanen, sodass noch 500 kcal für kleine Genüsse, wie eine Portion Gebrannte Mandeln oder ein Glühwein, übrig bleiben. So kann man sich ohne schlechtes Gewissen an den Leckereien erfreuen – und bleibt trotzdem im Kalorienrahmen!

Leckerei Kalorien
Maroni  200 kcal 
Gebrannte Mandeln  570 kcal 
Crêpes mit Schokolade  400 kcal 
Lebkuchenherz  100 kcal 
Baumkuchen  200 kcal 
Bratapfel  90 kcal 
Waffeln  400 kcal
Langos  600 kcal 
Kartoffelpuffer 370 kcal 
Glühwein  200 kcal 
Punsch  210 kcal
Heiße Schokolade 220 kcal

 

Schlemmen ohne Reue

Weihnachtsmärkte bieten eine Fülle an verlockenden Leckereien, aber es ist nicht nötig, bei jedem Snack gleich die Kalorien zu zählen. Wenn Sie bewusst auswählen, können Sie auch ohne schlechtes Gewissen genießen. Wer sich hin und wieder einen kleinen "Sündenbock" wie ein Stück Langos oder eine Waffel gönnt, hat trotzdem Raum für Balance. Es geht nicht um den totalen Verzicht, sondern darum, im richtigen Moment bewusst zu genießen und sich kleine, aber feine Highlights zu gönnen, ganz ohne Reue!

