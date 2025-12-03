Warum Sie den Adventkalender NICHT gleich morgens öffnen sollten

Jeden Morgen ein Stück Schokolade aus dem Adventkalender, klingt lecker, oder? Warum das vielleicht gar keine so gute Idee ist, lesen Sie hier.

Die Weihnachtszeit hat etwas Magisches: Lichterglanz, Keksduft und… jeden Morgen ein kleines Türchen, das uns mit Schokolade zulächelt. Die Freude ist riesig: kurz nach dem Aufstehen in den Adventkalender schauen, das Schokostück inhalieren und Weihnachten kaum erwarten können. Aber: Sollte man die Schoki wirklich direkt morgens schnabulieren?

© Getty Images

Tatsächlich gibt es ein paar gute Gründe, warum man das Türchen am Nachmittag oder zumindest nach dem Frühstück öffnen und essen sollte.

1. Zahngesundheit:

Zucker auf nüchternen Magen ist für die Zähne ungefähr so motivierend wie ein Montagmorgen ohne Kaffee. Der Speichelfluss ist direkt nach dem Aufstehen noch reduziert und der Speichel ist nun mal die natürliche Schutzschicht der Zähne.

Ergebnis: Das Kariesrisiko steigt.

Wenn Sie die Schokolade später essen, am besten nach einer Mahlzeit, sind die Zähne deutlich besser geschützt.

2. Blutzucker:

Ja, Schokolade am Morgen macht wach. Zumindest für kurze Zeit. Der Zucker schießt den Blutzuckerspiegel nach oben und kurze Zeit später wieder steil nach unten.

Was folgt, sind:

Müdigkeit

Heißhunger

Wenn Sie das Stückchen Schokolade aus dem Adventkalender nach dem Frühstück oder nach dem Mittagessen essen, ist das besser für den Blutzucker.

3. Stoffwechsel & Energie:

Ernährungsexpert:innen empfehlen Süßes eher nach einer Mahlzeit: Der Blutzucker ist bereits erhöht, und der Körper kann den Zucker viel entspannter verarbeiten.

Morgens oder am frühen Nachmittag kann Schokolade zwar ein Energieschub sein, aber eben mit potenziellen Nebenwirkungen wie Heißhungerattacken.

Tradition beibehalten?

© Getty Images

Die Mini-Schoki im Adventkalender ist wirklich klein. Wenn Sie das morgendliche Ritual lieben, dann ist das vollkommen okay! Achten Sie nur auf zwei Kleinigkeiten:

Tipps für den Morgen:

Erst frühstücken, dann Türchen öffnen.

Zähne putzen nicht vergessen oder zumindest mit Wasser ausspülen.

Damit bleibt die Tradition genauso schön, nur ein bisschen zahn- und stoffwechselfreundlicher.