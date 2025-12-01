Abnehmen im Advent: Mit diesen Weihnachtsgewürzen purzeln die Kilos

Weihnachten: das Fest der Liebe und der Völlerei! Überall locken verführerische Kekse, Glühwein und üppige Festessen, die sich leider schnell auf den Hüften bemerkbar machen. Die gute Nachricht? Viele Weihnachtsgewürze sind nicht nur ein Genuss, sondern können auch beim Abnehmen helfen.

Ob auf dem Christkindlmarkt oder beim festlichen Familienessen: Die Weihnachtszeit hinterlässt oft ihre Spuren auf der Waage. Doch keine Sorge: Sie müssen nicht auf die leckeren Genüsse der Saison verzichten, um nicht zuzunehmen! Statt sich mit Diäten und Kalorienzählerei den Spaß an der festlichen Zeit zu verderben, können Sie ganz einfach auf Weihnachtsgewürze setzen, die den Stoffwechsel ankurbeln und die Kilos purzeln lassen.

© Getty Images

Zimt

Zimt versprüht einen verführerischen Duft und ist vor allem in der Weihnachtszeit beliebt. Doch wussten Sie, dass er auch für den Stoffwechsel Wunder wirken kann? Besonders der Ceylon-Zimt sorgt dafür, dass Ihr Blutzuckerspiegel stabil bleibt und die Fettverbrennung angekurbelt wird, indem er die Insulinempfindlichkeit verbessert. Sie können ihn einfach überall darüberstreuen: im Joghurt, dem Obstsalat oder sogar im Kaffee.

Vanille

Wer kennt das Problem nicht: Der Heißhunger auf Süßes übermannt uns in den stressigen Tagen vor Weihnachten. Doch hier kommt Vanille ins Spiel. Der Inhaltsstoff Vanillin kann helfen, das Stressniveau zu senken, wodurch Heißhungerattacken deutlich reduziert werden. Studien zeigen, dass Vanille sogar den Serotoninspiegel im Gehirn anhebt und so das emotionale Essen in den Griff bekommen kann.

Kardamom

Auch Kardamom ist ein wahrer Stoffwechsel-Held. Das edle Gewürz regt durch seine Wirkung auf die Leberenzymproduktion die Verdauung an und kann Ihren Stoffwechsel ankurbeln. Für einen köstlichen Verdauungstee, der auch noch die Kilos schmelzen lässt, können Sie einfach frischen Ingwer mit Kardamom kombinieren und mit heißem Wasser aufgießen.

Ingwer

Ingwer ist ein weiteres Gewürz, das in der Weihnachtszeit nicht fehlen sollte. Seine Wirkung auf den Körper ist beachtlich: Die in Ingwer enthaltenen Gingerole wirken entzündungshemmend und fördern die Verdauung. Außerdem steigert Ingwer die Fettverbrennung, indem er die Körpertemperatur erhöht und so den Kalorienverbrauch steigert. Wenn Sie also beim nächsten Festessen etwas mehr zugreifen, dann gönnen Sie sich hinterher doch noch einen heißen Ingwer-Tee!

Nelken

Diese kleinen Gewürzblüten sind zur Weihnachtszeit fast unverzichtbar. Aber Nelken können mehr als nur lecker duften, sie helfen uns auch beim Abnehmen! Durch ihre entzündungshemmenden Eigenschaften unterstützen sie den Flüssigkeitsabtransport im Körper und helfen, Wassereinlagerungen zu beseitigen. Ein bisschen Nelkenpulver in deinen Tee oder in deine Weihnachtsbäckerei und Sie tun nicht nur Ihrem Gaumen etwas Gutes, sondern auch Ihrem Körper.