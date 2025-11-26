Winter-Vitamin-Guide: So decken Sie in der dunklen Jahreszeit Ihren Vitaminbedarf

Wenn die Tage kürzer werden und der Körper öfter nach einer Extra-Portion Schlaf ruft, liegt das oft an fehlenden Vitaminen. Doch keine Sorge: Mit den richtigen Lebensmitteln bringen Sie Ihr Immunsystem, Ihre Energie und sogar Ihren Glow ganz leicht durch den Winter.

Sobald die Tage kürzer werden, die Sonne sich rar macht und wir uns am liebsten in eine Decke einrollen würden, passiert etwas, das wir oft erst merken, wenn es schon zwickt: Unser Vitaminhaushalt rutscht gerne in den Keller. Und das kann sich bemerkbar machen: von Müdigkeit über trockene Haut bis hin zu schlechter Stimmung. Die gute Nachricht: Sie können mit clever ausgewählten Lebensmitteln richtig gut gegensteuern.

Hier kommt Ihr kleiner, aber feiner Winter-Vitamin-Guide.

Warum uns im Winter schneller Vitamine fehlen

Im Winter steht der Körper vor ein paar Herausforderungen:

Weniger Sonnenlicht: Vitamin-D-Mangel - Unser Körper bildet Vitamin D hauptsächlich über Sonneneinstrahlung. Im Winter? Fehlanzeige. Das kann zu Müdigkeit, Stimmungstiefs und sogar einem geschwächten Immunsystem führen.

Vitamin-D-Mangel - Unser Körper bildet Vitamin D hauptsächlich über Sonneneinstrahlung. Im Winter? Fehlanzeige. Das kann zu Müdigkeit, Stimmungstiefs und sogar einem geschwächten Immunsystem führen. Weniger frisches Obst und Gemüse: Vitamin-C-Lücke - Die Auswahl ist saisonal begrenzter, und wir greifen öfter zu Comfort Food als zu Paprika & Co. Das Immunsystem bedankt sich nicht unbedingt dafür.

Vitamin-C-Lücke - Die Auswahl ist saisonal begrenzter, und wir greifen öfter zu Comfort Food als zu Paprika & Co. Das Immunsystem bedankt sich nicht unbedingt dafür. Trockene Heizungsluft: Haut & Haare brauchen mehr Vitamin E und gesunde Fette - Besonders wichtig für Zellschutz und Feuchtigkeit.

Haut & Haare brauchen mehr Vitamin E und gesunde Fette - Besonders wichtig für Zellschutz und Feuchtigkeit. Weniger frische Kräuter: B-Vitamin-Mangel möglich - B-Vitamine sind echte Energielieferanten, fallen sie weg, sinkt die Power.

So decken Sie den Vitaminbedarf über Ihre Ernährung

1. Vitamin D: Das Sonnenvitamin auf dem Teller? Geht!

© Getty Images

Ganz ohne Sonne wird es schwierig, aber einige Lebensmittel können helfen:

Lachs, Forelle, Makrele

Eier

Pilze (besonders UV-behandelte)

angereicherte Pflanzenmilch

Gericht-Idee: Winter-Lachs aus dem Ofen mit Zitronen-Knoblauch-Marinade und gebratenen Kräuterseitlingen.

2. Vitamin C: Der Immun-Booster

Es muss nicht immer Orange sein! Besonders vitaminreich:

© Getty Images

Grünkohl

Brokkoli

Paprika

Sanddornsaft (Vitamin-C-Bombe!)

Kiwi

Kohlsprossen

Gericht-Idee: Warmer Grünkohlsalat mit Granatapfel, Orangenfilets und gerösteten Kernen.

3. Vitamin E & gesunde Fette: Für Haut, Haar & Glow

Trockene Haut durch Heizungsluft? Dann gönnen Sie sich:

© Getty Images

Nüsse (Mandeln, Walnüsse, Haselnüsse)

Avocado

Pflanzenöle wie Oliven- oder Rapsöl

Sonnenblumenkerne

Gericht-Idee: Cremige Winter-Bowl mit Avocado, gerösteten Nüssen, Ofengemüse & Tahini-Dressing.

4. B-Vitamine: Die Energie-Macher

© Getty Images

Perfekt gegen Wintermüdigkeit:

Hülsenfrüchte

Vollkornprodukte

Haferflocken

Linsen

Eier

Spinat

Gericht-Idee: Pikante Linsen-Bolognese mit Vollkornnudeln.

5. Zink & Eisen: Für Immunsystem und Energiehaushalt

© Getty Images

Im Winter superwichtig, um Infekte abzuwehren:

Kürbiskerne

Haferflocken

Rotes Fleisch (optional)

Kichererbsen

Spinat

Quinoa

Gericht-Idee: Ofengemüse mit Feta und einer Handvoll Kürbiskernen.

Und nicht vergessen: Saisonales ist im Winter Ihr bester Freund

Diese Lebensmittel liefern im Winter nicht nur Vitamine, sondern auch Geschmack:

Äpfel

Birnen

Kohl (alle Sorten!)

Karotten

Rote Rüben

Lauch

Winterkräuter wie Petersilie oder Schnittlauch

Der Winter stellt unseren Körper auf die Probe, aber mit den richtigen Lebensmitteln halten Sie Energie, Immunpower und Glow ohne großen Aufwand oben.