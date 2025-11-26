Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper gesund&fit
Gesund & Fit
Startseite Astro Beauty Diät Fitness Gesund Medizin Wellness
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. gesund&fit
  3. Gesund
Winter-Vitamin-Guide: So decken Sie in der dunklen Jahreszeit Ihren Vitaminbedarf
© Getty Images

Gesunde Ernährung

Winter-Vitamin-Guide: So decken Sie in der dunklen Jahreszeit Ihren Vitaminbedarf

26.11.25, 11:32
Teilen

Wenn die Tage kürzer werden und der Körper öfter nach einer Extra-Portion Schlaf ruft, liegt das oft an fehlenden Vitaminen. Doch keine Sorge: Mit den richtigen Lebensmitteln bringen Sie Ihr Immunsystem, Ihre Energie und sogar Ihren Glow ganz leicht durch den Winter.

Sobald die Tage kürzer werden, die Sonne sich rar macht und wir uns am liebsten in eine Decke einrollen würden, passiert etwas, das wir oft erst merken, wenn es schon zwickt: Unser Vitaminhaushalt rutscht gerne in den Keller. Und das kann sich bemerkbar machen: von Müdigkeit über trockene Haut bis hin zu schlechter Stimmung. Die gute Nachricht: Sie können mit clever ausgewählten Lebensmitteln richtig gut gegensteuern.

Hier kommt Ihr kleiner, aber feiner Winter-Vitamin-Guide. 

Warum uns im Winter schneller Vitamine fehlen 

Im Winter steht der Körper vor ein paar Herausforderungen:

  • Weniger Sonnenlicht: Vitamin-D-Mangel - Unser Körper bildet Vitamin D hauptsächlich über Sonneneinstrahlung. Im Winter? Fehlanzeige. Das kann zu Müdigkeit, Stimmungstiefs und sogar einem geschwächten Immunsystem führen.
  • Weniger frisches Obst und Gemüse: Vitamin-C-Lücke - Die Auswahl ist saisonal begrenzter, und wir greifen öfter zu Comfort Food als zu Paprika & Co. Das Immunsystem bedankt sich nicht unbedingt dafür.
  • Trockene Heizungsluft: Haut & Haare brauchen mehr Vitamin E und gesunde Fette - Besonders wichtig für Zellschutz und Feuchtigkeit.
  • Weniger frische Kräuter: B-Vitamin-Mangel möglich - B-Vitamine sind echte Energielieferanten, fallen sie weg, sinkt die Power. 

Lesen Sie auch

So decken Sie den Vitaminbedarf über Ihre Ernährung

1. Vitamin D: Das Sonnenvitamin auf dem Teller? Geht! 

Winter-Vitamin-Guide: So decken Sie in der dunklen Jahreszeit Ihren Vitaminbedarf
© Getty Images
 

Ganz ohne Sonne wird es schwierig, aber einige Lebensmittel können helfen:

  • Lachs, Forelle, Makrele

  • Eier

  • Pilze (besonders UV-behandelte)

  • angereicherte Pflanzenmilch 

Gericht-Idee: Winter-Lachs aus dem Ofen mit Zitronen-Knoblauch-Marinade und gebratenen Kräuterseitlingen. 

2. Vitamin C: Der Immun-Booster

Es muss nicht immer Orange sein! Besonders vitaminreich:

Winter-Vitamin-Guide: So decken Sie in der dunklen Jahreszeit Ihren Vitaminbedarf
© Getty Images
  • Grünkohl
  • Brokkoli
  • Paprika
  • Sanddornsaft (Vitamin-C-Bombe!)
  • Kiwi
  • Kohlsprossen

Gericht-Idee: Warmer Grünkohlsalat mit Granatapfel, Orangenfilets und gerösteten Kernen. 

3. Vitamin E & gesunde Fette: Für Haut, Haar & Glow 

Trockene Haut durch Heizungsluft? Dann gönnen Sie sich:

Winter-Vitamin-Guide: So decken Sie in der dunklen Jahreszeit Ihren Vitaminbedarf
© Getty Images
  • Nüsse (Mandeln, Walnüsse, Haselnüsse)
  • Avocado
  • Pflanzenöle wie Oliven- oder Rapsöl
  • Sonnenblumenkerne 

Gericht-Idee: Cremige Winter-Bowl mit Avocado, gerösteten Nüssen, Ofengemüse & Tahini-Dressing. 

4. B-Vitamine: Die Energie-Macher

Winter-Vitamin-Guide: So decken Sie in der dunklen Jahreszeit Ihren Vitaminbedarf
© Getty Images

Perfekt gegen Wintermüdigkeit:

  • Hülsenfrüchte
  • Vollkornprodukte
  • Haferflocken
  • Linsen
  • Eier
  • Spinat 

Gericht-Idee: Pikante Linsen-Bolognese mit Vollkornnudeln.

5. Zink & Eisen: Für Immunsystem und Energiehaushalt

Winter-Vitamin-Guide: So decken Sie in der dunklen Jahreszeit Ihren Vitaminbedarf
© Getty Images

Im Winter superwichtig, um Infekte abzuwehren:

  • Kürbiskerne
  • Haferflocken
  • Rotes Fleisch (optional)
  • Kichererbsen
  • Spinat
  • Quinoa 

Gericht-Idee: Ofengemüse mit Feta und einer Handvoll Kürbiskernen. 

Und nicht vergessen: Saisonales ist im Winter Ihr bester Freund

Diese Lebensmittel liefern im Winter nicht nur Vitamine, sondern auch Geschmack:

  • Äpfel
  • Birnen
  • Kohl (alle Sorten!)
  • Karotten
  • Rote Rüben
  • Lauch
  • Winterkräuter wie Petersilie oder Schnittlauch 

 

Der Winter stellt unseren Körper auf die Probe, aber mit den richtigen Lebensmitteln halten Sie Energie, Immunpower und Glow ohne großen Aufwand oben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden