Ranking: DIESER Christkindlmarkt ist der beste Österreichs

Mit Beginn der Vorweihnachtszeit wird der Christkindlmarkt wieder zum stimmungsvollen Treffpunkt. Doch welche Weihnachtsmärkte gehören zu den schönsten – und lohnen einen Besuch ganz besonders?

Von historischen Stadtplätzen bis zu romantischen Alpenkulissen: In Österreich gibt es einige der schönsten Weihnachtsmärkte der Welt. Ob kleine, versteckte Adventmärkte oder weltbekannte Klassiker - sie alle laden dazu ein, Tradition, Handwerkskunst und festliche Atmosphäre hautnah zu erleben.

Doch welche von ihnen sind tatsächlich die besten? Um das herauszufinden, hat Casino.org die größten Weihnachtsmärkte des Landes untersucht und anhand von Instagram-Hashtags, Google-Bewertungen, Suchanfragen, Online-Reaktionen sowie dem durchschnittlichen Glühweinpreis ausgewertet, welche am beliebtesten sind.

Dieser Christkindlmarkt ist der beste Österreichs

© Getty Images

Platz eins unter den österreichischen Weihnachtsmärkten ist wenig überraschend: Der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz holt sich den Spitzenplatz. Mit 12.500 Instagram-Hashtags, 4,9 Sternen bei Google, einer positiven Online-Interaktionsrate von 85 % und 1.600 monatlichen Suchanfragen ist er der beliebteste Markt des Landes.

© Getty Images

Auf Platz zwei folgt der Christkindlmarkt in Innsbruck. Er hat die höchste positive Interaktionsrate im Netz, gehört mit 4.400 monatlichen Suchanfragen zu den meistgesuchten Märkten, erreicht 4,8 Sterne bei Google und kommt auf 1.348 Instagram-Hashtags. Die Bergweihnacht vor schneebedeckten Gipfeln, Märchen- und Riesengasse sowie traditionelle Tiroler Handwerkskunst sorgen für besondere Stimmung.

© Getty Images

Platz drei sichert sich der Mariazeller Advent. 1.300 Google-Suchanfragen und 1.015 Instagram-Hashtags belegen seine Beliebtheit. Highlights sind der weltweit größte hängende Adventkranz über dem Brunnen am Hauptplatz und Glühwein für 4,50 Euro auf dem malerischen Adventmarkt.

Rang Weihnachtsmarkt Instagram-Hashtags Google-Bewertung Monatliche Google-Suchanfragen Positive Interaktion im Netz Ø Preis eines Glühweins (in €) 1 Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz 12.500 4,90 1.600 85% 4.50 € 2 Christkindlmarkt Innsbruck 1.348 4,80 4.400 100% 5.00 € 3 Mariazeller Advent 1.015 4,70 1.300 76% 4.50 € 4 Weihnachtsmarkt Schönbrunn 704 4,00 12.100 83% 5.50 € 5 Weihnachtsmarkt am Hof (Wien) 203 4,70 4.400 89% 5.80 € 6 Salzburger Christkindlmarkt 3574 4,40 9.900 57% 5.50 € 7 Veldener Advent 716 4,50 480 N/A 4.50 € 8 Grieskindlmarkt (Graz) 306 4,90 320 60% 5.00 € 9 Christkindlmarkt Klagenfurt 153 3,70 1.600 62% 3.80 € 10 Christkindlmarkt Linz 193 4,50 1.600 63% 5.50 €

Also, auf was warten Sie noch? Auf zu den schönsten Weihnachtsmärkten Österreichs!