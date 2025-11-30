Advent in Österreich: Märkte, Krippen und Lichterzauber in den Bergen

Von Salzburg bis ins Salzkammergut: Stimmungsvolle Adventmärkte, funkelnde Lichter, Krippen und regionale Köstlichkeiten laden in ganz Österreich zur besinnlichen Vorweihnachtszeit ein. Wir stellen die Highlights 2025 vor.

Von Salzburg bis ins Salzkammergut, von Mariazell bis Schladming: In ganz Österreich laden stimmungsvolle Adventmärkte, funkelnde Lichter, Krippen, Musik und regionales Handwerk zum besinnlichen Erleben der Vorweihnachtszeit ein. Begleiten Sie uns zu den märchenhaften Highlights vom Salzburger Bergadvent in Großarl bis zu den idyllischen Hofalmen in Filzmoos.

BAD Ischl. Kaiserliche Weihnachtsbeleuchtung läutet die Adventzeit ein. © TVB Bad Ischl/Mirja Geh

Salzburger Bergadvent/Großarl

Traditionell und besinnlich – so präsentiert sich der Salzburger Bergadvent im Großarltal von 21. November bis 21. Dezember. In den Orten Großarl und Hüttschlag erwartet Sie nicht nur ein stimmungsvoller Adventmarkt, sondern auch ein buntes Kinderprogramm. Im Mittelpunkt des Adventmarkts in Großarl steht die lebensgroße geschnitzte Dorfkrippe. Auf die Kinder warten zahlreiche Aktivitäten wie das Engerl-Postamt, die Kinder-Keksbackstube oder die Christkindl-Werkstatt. Darüber hinaus verzaubern in Großarl eine verschneite Berglandschaft, die hell erleuchtete Pfarrkirche und der malerische Ortskern. Im Bergsteigerdorf Hüttschlag muss man unbedingt den malerischen Adventmarkt beim Kaminstadl mit kleinem Krippenweg, Streicheltieren, Hirtenspiel und Hüttschlager Engerl besuchen (22. November bis 21. Dezember). Auch einen Besuch abstatten sollte man dem Hüttschlager Bauernladenstüberl mit Bibelweg und lebensgroßer Weihnachtskrippe. www.salzburgerbergadvent.at

DorfAdvent in Filzmoos. Weihnachtsidylle auf den Hofalmen. © www.filzmoos.at

Fackelzauber in Filzmoos

Besonders romantisch wird die Vorweihnachtszeit im Rahmen des DorfAdvents im idyllischen Bergdorf Filzmoos inszeniert, wo man hinauf zu den Hofalmen wandert. Hier führt ein mit Fackeln beleuchteter Rundweg über schneeüberzogene Almböden von der Oberhof-und Unterhofalm zum Almsee (von 28. November bis 27. Dezember, jeweils 17 Uhr bis 20 Uhr). In der unberührten Winterlandschaft erwartet Sie eine Weihnachtskrippe, wo lebensgroß Maria und Josef über das kleine Jesuskind wachen, dazu musizierende Weisenbläser, die besinnliche Weihnachtslieder erklingen lassen. www.filzmoos.at

Traditionell. Der Mariazeller Advent steht für besinnliche Weihnachten. © www.mariazellerland-blog.at

Mariazeller Advent

Christbäume und goldene Lichter, Krippenfiguren und Weihnachtsschmuck, der Duft von Punsch und Lebkuchen, Spaziergänge im Schnee, die malerische Kulisse der Basilika... der Mariazeller Advent – Österreichs größter traditioneller Weihnachtsmarkt – lädt heuer von 20. November bis 21. Dezember bereits zum 25. Mal zur besinnlichen Einstimmung auf die Weihnachtszeit ein. Immer wieder beeindruckt, der über dem Brunnen am Mariazeller Hauptplatz weltweit größte hängende Adventkranz mit 12 Metern Durchmesser und 24 Tageskerzen – eine authentische Reminiszenz an den ersten Adventkranz von 1850 in Hamburg, der ebenfalls 24 Kerzen hatte. Zu den Fixsternen beim Mariazeller Advent gehört jeden Samstag (17 Uhr) das feierliche Entzünden der großen Adventkerze oder der Lichterzauber auf der Bürgeralm. www.mariazeller-advent.at

Bergweihnacht.Schladming verwandelt sich wieder in ein zauberhaftes Winterwunderland. © TVB Schladming/Martin Huber

Adventzauber in Schladming

Wer die Vorweihnachtszeit in der Steiermark genießen will, ist in Schladming richtig. Vom 28. November bis zum 21. Dezember 2025 verwandelt sich Schladming wieder in ein zauberhaftes Winterwunderland ganz im Zeichen des Christkindls und seiner fleißigen Helfer. Ein ganz besonderes Highlight ist hier der „Adventzauber in der Talbachklamm“. Am 29. November und 13. Dezember jeweils von 17.30 bis 19 Uhr erstrahlt die malerische Talbachklamm wieder in ihrem vorweihnachtlichen wildromantischen Zauber. Der Wanderweg entlang des Talbachs wird mit Lichteffekten inszeniert, zudem wird gesungen, musiziert und werden Geschichten erzählt. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. www.schladming-dachstein.at

Strobl am Wolfgangsee. Im Krippendorf leuchtet ein sechs Meter langer Komet. © WolfgangseeTourismus/MirjaGeh

Advent im Salzkammergut

Der Advent im Salzkammergut ist auch 2025 von einem besonderen Zauber erfüllt: Von Ende November bis teilweise hinein in den Jänner laden die acht Regionen – Attersee-Attergau, Ausseerland, Bad Ischl, Dachstein, Fuschlseeregion, Mondsee-Irrsee, Traunsee-Almtal und Wolfgangsee – zu stimmungsvollen Adventmärkten ein und locken mit ganz besonderen Events. Bei der Adventschifffahrt am Attersee können Gäste stimmungsvolle Fahrten mit Punsch, Glühwein und Keksen genießen. An Bord sorgen ein kleiner Adventmarkt und limitierte Geschenke für ein besonderes Erlebnis am See.

Ein besonderes Highlight bietet heuer erstmals der Bad Ischler Advent: Hier öffnet zum ersten Mal der Adventzauber in den Stallungen der Kaiservilla seine Pforten (28. und 29. November).

In Mondsee neu ist der Kinderadvent im Karlsgarten neben der Basilika – mit Verpflegungshütte, Lama-Spaziergängen und einem historischen Karussell. Und last but not least kann beim Wolfgangseer Advent (21.11. bis 21.12.) in Strobl heuer Europas größte Kastenkrippe an der Seepromenade bestaunt werden. www.salzkammergut.at

Kitzbüheler Advent

Bis 28. Dezember lockt Kitzbühel mit weihnachtlichem Zauber und liebevoll dekorierten Ständen und Live-Musik in der historischen Innenstadt. www.kitzbuehel.com