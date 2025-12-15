Christmas Trends 2025: Die schönsten Weihnachtslooks der Stars

Die Stars zeigen, wie festlicher Glamour geht: Von Kylies rotem Leder-Blazer über Kims doppelte All-White-Looks bis zu Prinzessin Kates samtgrünem Royal-Kleid.

Während draußen die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, zeigen die Stars, wie man in der festlichen Saison modisch strahlt. Ob auf roten Teppichen, bei TV-Auftritten oder privaten Weihnachtspartys - Glamour ist Pflicht, Farbenfrohes und Elegantes sind Trumpf. Von klassischem Rot und Samt über strahlendes Weiß bis hin zu auffälligen Accessoires.

1. Kylie Jenner

Die 28-Jährige startet die festliche Saison gleich mit einem Knaller-Look: ein enger roter Leder-Blazer mit XXL-Ausschnitt, kombiniert mit Low-Waist-Jeans. Vor dem festlich geschmückten Christbaum posiert sie wie für ein Cover-Shooting, was sollen wir sagen: absolut GenZ-instagramable.

© @kyliejenner/instagram

2. Kim Kardashian

Die Skims-Gründerin macht gleich doppelt klar, dass ein Outfit nie genug ist. Im eigenen Indoor-Winterwonderland zeigt sie sich zunächst in einem komplett weißen Skianzug-Overall. Kurz darauf wechselt sie in einen zweiten All-White-Look aus Overknees, Jumpsuit und einer kuscheligen Felljacke.

3. Lily Collins

Die Darstellerin bezaubert auf der „Emily in Paris“-Pressetour in einem leuchtend roten Sculptural Dress von Magda Butym. Das Outfit unterstreicht ihre feminine Silhouette und bringt Farbe in die winterliche Event-Saison.

4. Prinzessin Kate

Kate beweist royale Eleganz in einem ikonischen grünen Samtkleid bei der Royal Variety Performance in der Royal Albert Hall. Beim Gang über den roten Teppich waren alle Blicke auf die Prinzessin von Wales gerichtet - samtweiches Grün, das einfach Weihnachten schreit.

© Getty Images

5. Taylor Swift

Die "Love Story"-Interpretin wählte für ihren Auftritt bei „The Late Show with Stephen Colbert“ ein Off-Shoulder-Minikleid aus Samt von David Koma (ca. 1.700 Dollar). Funkelnder Opalite-Schmuck und passende Samt-Heels machen den Look perfekt - glamourös und gleichzeitig verspielt.

© Getty Images

6. Sylvie Meis

Die 47-Jährige begeistert in einem roten Hosenanzug mit Taillengürtel und ärmelfreiem Schnitt. Ein moderner, selbstbewusster Weihnachtslook, der sofort ins Auge sticht.

Egal ob royal, sexy oder schlicht glamourös: Die Stars zeigen uns, dass Weihnachten nicht nur nach Zimt und Plätzchen duftet, sondern auch nach Mode!