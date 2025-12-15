Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Fashion
Christmas Trends 2025: Die schönsten Weihnachtslooks der Stars
© Getty Images / @kyliejenner/instagram

Elegant bis Heiss!

Christmas Trends 2025: Die schönsten Weihnachtslooks der Stars

15.12.25, 12:46
Teilen

Die Stars zeigen, wie festlicher Glamour geht: Von Kylies rotem Leder-Blazer über Kims doppelte All-White-Looks bis zu Prinzessin Kates samtgrünem Royal-Kleid.

Während draußen die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, zeigen die Stars, wie man in der festlichen Saison modisch strahlt. Ob auf roten Teppichen, bei TV-Auftritten oder privaten Weihnachtspartys - Glamour ist Pflicht, Farbenfrohes und Elegantes sind Trumpf. Von klassischem Rot und Samt über strahlendes Weiß bis hin zu auffälligen Accessoires.

1. Kylie Jenner

Die 28-Jährige startet die festliche Saison gleich mit einem Knaller-Look: ein enger roter Leder-Blazer mit XXL-Ausschnitt, kombiniert mit Low-Waist-Jeans. Vor dem festlich geschmückten Christbaum posiert sie wie für ein Cover-Shooting, was sollen wir sagen: absolut GenZ-instagramable.

Christmas Trends 2025: Die schönsten Weihnachtslooks der Stars
© @kyliejenner/instagram

2. Kim Kardashian 

Die Skims-Gründerin macht gleich doppelt klar, dass ein Outfit nie genug ist. Im eigenen Indoor-Winterwonderland zeigt sie sich zunächst in einem komplett weißen Skianzug-Overall. Kurz darauf wechselt sie in einen zweiten All-White-Look aus Overknees, Jumpsuit und einer kuscheligen Felljacke.

3. Lily Collins

Die Darstellerin bezaubert auf der „Emily in Paris“-Pressetour in einem leuchtend roten Sculptural Dress von Magda Butym. Das Outfit unterstreicht ihre feminine Silhouette und bringt Farbe in die winterliche Event-Saison. 

4. Prinzessin Kate

Kate beweist royale Eleganz in einem ikonischen grünen Samtkleid bei der Royal Variety Performance in der Royal Albert Hall. Beim Gang über den roten Teppich waren alle Blicke auf die Prinzessin von Wales gerichtet - samtweiches Grün, das einfach Weihnachten schreit. 

Christmas Trends 2025: Die schönsten Weihnachtslooks der Stars
© Getty Images

5. Taylor Swift

Die "Love Story"-Interpretin wählte für ihren Auftritt bei „The Late Show with Stephen Colbert“ ein Off-Shoulder-Minikleid aus Samt von David Koma (ca. 1.700 Dollar). Funkelnder Opalite-Schmuck und passende Samt-Heels machen den Look perfekt - glamourös und gleichzeitig verspielt. 

Christmas Trends 2025: Die schönsten Weihnachtslooks der Stars
© Getty Images

6. Sylvie Meis

Die 47-Jährige begeistert in einem roten Hosenanzug mit Taillengürtel und ärmelfreiem Schnitt. Ein moderner, selbstbewusster Weihnachtslook, der sofort ins Auge sticht.

 

Egal ob royal, sexy oder schlicht glamourös: Die Stars zeigen uns, dass Weihnachten nicht nur nach Zimt und Plätzchen duftet, sondern auch nach Mode!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden