Gemeinsam auf Magazin-Cover: Heidi Klum macht ihr nächstes Kind zum Star

Jetzt ist es offiziell: Heidi Klum macht auch ihr nächstes Kind zum Star. Nach Tochter Leni, die längst im internationalen Modelbusiness angekommen ist, steht nun Sohn Henry Samuel bereit – und feiert sein großes Debüt direkt auf dem Cover der Elle.

Für die Jänner-Ausgabe der deutschen Elle posieren Heidi Klum und Henry Samuel erstmals gemeinsam vor der Kamera. Das Cover zeigt Mutter und Sohn entspannt, modisch und auf Augenhöhe. Es wirkt wie der Startschuss für Henrys eigene Modelkarriere.

Henry Samuel: „Der ganze Tag lief sehr entspannt ab“

Im Interview schwärmt der 20-Jährige von seiner ersten großen Produktion: „Großartig! Der ganze Tag lief sehr entspannt ab; ich hatte eine tolle Zeit mit euch“, erzählt Henry. Nervosität? Fehlanzeige. Stattdessen wirkt er erstaunlich souverän – fast so, als wäre ihm das Blitzlichtgewitter in die Wiege gelegt worden. Kein Wunder: Mit Heidi Klum als Mutter kennt er die Branche seit seiner Kindheit.

Vertrauen hinter der Kamera

Auch Heidi selbst zeigt sich begeistert vom Shooting. Besonders die Zusammenarbeit mit Starfotograf Rankin hebt sie hervor: „Ich kenne Rankin jetzt 22 Jahre. Er kennt Henry schon sein ganzes Leben lang“, sagt sie. Das habe dem Shooting eine besondere Vertrautheit verliehen. Ein klarer Vorteil für Henry – aber Heidi betont auch, dass ihr Sohn sich grundsätzlich mit jedem Fotografen wohlfühlen würde.

© Getty Images

Klum-Familie auf Erfolgsroute

Nach Leni folgt nun also Henry. Zufall? Wohl kaum. Heidi Klum hat längst bewiesen, dass sie ein feines Gespür für Markenaufbau hat – auch innerhalb der eigenen Familie. Sie öffnet Türen, begleitet ihre Kinder, lässt sie aber gleichzeitig selbst glänzen.

Henry verrät im Interview, welchen Model-Rat er von seiner Mutter bekommen hat: „Auf meine Haltung zu achten“, sagt er und ergänzt, dass Heidi ihm vor allem in Sachen Selbstvertrauen viel mitgegeben habe.

© Getty Images

Heidi Klum: Best Ager, Boss-Mom & Branchenikone

Dass Heidi selbst immer noch Covermodel ist, sieht sie als Zeichen des Wandels. Auch Best-Ager-Frauen sind auf den Titelseiten von Magazinen wie Elle zu sehen. Die Modewelt sei vielfältiger geworden als noch zu Beginn ihrer Karriere, erzählt sie im Interview.

Die große Frage bleibt: Entwickelt sich Heidi Klum zur Kris Jenner der Modewelt? Eine Mutter, die ihre Kinder strategisch ins Rampenlicht führt und dabei eine Familienmarke etabliert? Ein Hinweis darauf könnte bereits feststehen: ProSieben plant für das Frühjahr 2026 eine zweiteilige Prime-Time-Dokumentation mit dem Titel „On & Off the Catwalk – by Heidi Klum“. Im Fokus stehen Heidi selbst sowie ihre Kinder Leni und Henry.

Fest steht: Nach Leni ist nun Henry an der Reihe – und es wirkt ganz so, als wäre das erst der Anfang. Die Klum-DNA bleibt gefragt.