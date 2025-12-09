Nach WM-Blamage Heidi Klum liefert heiße Busen-Show in Los Angeles

Die Model-Mama würde am liebsten immer nackt sein. Auf Instagram zeigt sie sich erneut oben ohne in der Sonne.

Während bei uns die ersten Weihnachtslichter funkeln, genießt Heidi Klum auf ihrem Anwesen in Los Angeles sommerliche Temperaturen. Die Model-Ikone zeigte sich auf Instagram so entspannt wie selten – und freizügig wie eh und je.

Mehr lesen:

Auf einer Wiese neben dem Pool machte es sich die 52-Jährige auf einer Picknickdecke bequem, knabberte Chips und ließ sich die kalifornische Sonne ins Gesicht scheinen. Im dazugehörigen Clip ist sie zu sehen, wie sie völlig entspannt in den blauen Himmel blinzelt. Heidis Kommentar dazu? Eine simple, sonnige Liebeserklärung an ihre Wahlheimat: „Kalifornischer Sonnenschein an einem Montag.“

Sonne tanken ohne Streifen

Damit der Teint auch wirklich gleichmäßig wird, verzichtete Heidi kurzerhand auf das Oberteil – Oben-ohne-Relaxing mitten in der Vorweihnachtszeit. Ein Luxus, den wohl nur das südliche Kalifornien ermöglicht: Vitamin D in XXL-Dosis, während anderswo bereits Frost angesagt ist.

Ihre Fans sind mittlerweile eher genervt von ihrem freizügigen Auftreten. Schon lange hat Heidi Klum die Kommentarfunktion ausgestellt. Heidi lässt damit ihre Follower wissen, dass sie sowieso nach ihren eigenen Regeln lebt – mit Erfolg.