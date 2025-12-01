Pendlerpauschale um bis zu 21 Euro erhöht

Heute in der Landesregierung beschlossen: Wer ein Jahreseinkommen von weniger als 35.000 Euro hat, kann ab März eine erhöhte Unterstützung für Arbeitswegkosten beantragen.

OÖ. Mit Beginn des Pendeljahres 2025 werden die Beihilfensätze der Oö. Fernpendelbeihilfe angehoben. Sobald der maßgebliche Grenzwert des Verbraucherpreisindex um mehr als 5 Prozent überschritten wird – was im April 2025 eingetreten ist – werden die Sätze angepasst.



Damit profitieren Oberösterreichs Pendler, die im kommenden Jahr - ab 1. März; der Antrag wird immer rückwirkend gestellt - den Antrag stellen, von einer spürbaren Erhöhung:

• 25 bis 49 km: von 218 Euro auf 229 Euro

• 50 bis 74 km: von 306 Euro auf 322 Euro

• ab 75 km: von 421 Euro auf 442 Euro



Diese Maßnahme entlastet all jene, die täglich längere Wege zur Arbeit auf sich nehmen und damit einen wesentlichen Beitrag zur Leistungsfähigkeit des Landes leisten. Übrigens: die Erhöhung gilt auch für Öffi-Benutzer.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) betont: „Unsere Pendlerinnen und Pendler halten das Land am Laufen. Sie stehen früh auf, legen oft viele Kilometer zurück und leisten Tag für Tag einen wichtigen Beitrag für Oberösterreichs Wirtschaftskraft. Daher ist es richtig, dass wir sie in Zeiten steigender Kosten spürbar unterstützen. Mit der Valorisierung sorgen wir dafür, dass die Entlastung Schritt hält und Arbeit sich auszahlt.“

Mit der Anhebung der Fernpendelbeihilfe setzt Oberösterreich ein weiteres Zeichen für eine arbeitnehmerfreundliche und leistungsorientierte Politik, die den Einsatz der Menschen im Land anerkennt und gezielt stärkt.Im Pendeljahr 2024 bekamen 11.560 Personen die Unterstützung, die Gesamtkosten dafür betrugen rund 2,5 Millionen Euro. Durch die Erhöhung entstehen Mehrkosten von rund 200.000 Euro.