Lob und Respekt: morgen ist der Internationale Tag des Ehrenamtes

Mit großem Respekt und tiefer Wertschätzung spricht der NÖAAB allen Ehrenamtlichen seinen herzlichen Dank aus: Morgen wird wieder der internationale Tag des Ehrenamtes begangen.

Einmal mehr Gelegenheit, so heißt es vonseiten des NÖAAB, "allen Ehrenamtlichen für ihr Engagement zu danken. Es ist ihr freiwilliger Einsatz einen bedeutenden Beitrag für das gesellschaftliche Miteinander zu leisten und den Zusammenhalt in unserem Land zu stärken."

© NÖAAB

Und weiter: „Ehrenamtliches Engagement ist das Fundament vieler Projekte und Initiativen. Zumeist sind es die fleißigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nach Erledigung ihres Jobs Zeit finden und sich unentgeltlich für das Gemeinwesen engagieren. Aber auch viele Pensionistinnen und Pensionisten erledigen in ihrer Freizeit viele ehrenamtliche Tätigkeiten“, betont Christiane Teschl-Hofmeister, Landesobfrau des Niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes (NÖAAB).

Wertvolle Arbeit

Ehrenamtliche leisten wertvolle Arbeit in vielen Bereichen wie in der Kultur, im Sport, der Pflege, der Bildung und im Katastrophenschutz. Sie übernehmen Verantwortung, packen an, unterstützen im Hintergrund und gestalten aktiv eine lebenswerte Gesellschaft.

"Wir möchten allen danken, die sich mit Herz und Ausdauer engagieren. Ihr seid ein unverzichtbarer Teil unserer Gemeinschaft“, so Teschl-Hofmeister abschließend.

Ein lobenswertes Beispiel

Seit 2019 ist das Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Mödling stolzer Partner des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) – einem EU-weiten Programm, das jungen Menschen ermöglicht, sich ein Jahr lang freiwillig in sozialen Projekten in Europa zu engagieren. In dieser Zeit wurden im PBZ Mödling insgesamt mehr als 16.000 ehrenamtliche Stunden von ESK-Freiwilligen geleistet. Jährlich begleiten zwei Jugendliche das Ehrenamtsteam des Hauses – im aktuellen Jahrgang 2025/2026 sind es erstmals sogar drei. Sie unterstützen bei Freizeitangeboten, sozialen Aktivitäten sowie im Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner. Das PBZ Mödling stellt dafür nicht nur die Unterkunft bereit, sondern sorgt auch für eine intensive persönliche Begleitung.

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister unterstreicht die Bedeutung der Initiative für ganz Niederösterreich: „Das ESK ist ein Gewinn für alle Beteiligten: Junge Menschen erleben den sozialen Bereich in der Praxis, erweitern ihre Sprachkenntnisse und sammeln wertvolle Lebenserfahrung. Unsere Pflegeeinrichtungen profitieren von der Energie und Offenheit der Jugendlichen. Es freut mich besonders, dass in Mödling diese Form des europäischen Zusammenhalts schon so lange erfolgreich gelebt wird.“

„Die Freiwilligen bringen Lebensfreude, neue Perspektiven und viel Herzlichkeit mit. Sie bereichern den Alltag in unseren Pflege- und Betreuungszentren. Hier in Mödling sieht man sehr gut, wie erfolgreich die Zusammenarbeit ist“, sagt die Geschäftsführerin der Gesundheit Thermenregion, Dr. Silvia Bodi. „Wir sind stolz, von Anfang an Teil dieses besonderen Projekts zu sein. Es fördert nicht nur junge Menschen, sondern bringt auch interkulturellen Austausch und neue Impulse in unser Haus“, betont Gerhard Reisner, kaufmännischer Direktor des PBZ Mödling.

Begleitet wird das Projekt von der Jugendinfo NÖ, die gemeinsam mit dem PBZ Mödling sicherstellt, dass die jungen Freiwilligen fachlich und persönlich gut eingebunden sind. Deutsch lernen, österreichische Kultur kennenlernen, sich engagieren und dabei persönlich wachsen – all das ist Teil des ESK-Jahres.

Interesse am Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) steigt

Das Interesse am Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) ist seit der Gesetzesnovelle 2023 massiv gestiegen. Zurzeit sind fast 1.000 junge Menschen über den gemeinnützigen Verein im Einsatz und somit fast doppelt so viele wie vor zwei Jahren.

„Dieser Zuspruch freut uns sehr.“, sagt Elisabeth Marcus, Geschäftsführerin des österreichweiten Vereins. „Den rasanten Anstieg an Freiwilligen haben wir unserer professionellen Arbeit und auch den Besserstellungen für die FSJ-Teilnehmer*innen durch die Novelle des Freiwilligengesetzes zu verdanken“, ist sich Marcus sicher. 2021 hat sie die Geschäftsführung im Verein übernommen und seither ist vieles gelungen: Der Verein wurde modernisiert und konnte sich als verlässlicher Partner für zahlreiche Sozialeinrichtungen sowie für das Sozialministerium weiter etablieren; die Zahl der Mitarbeiter*innen hat sich verdoppelt und das zu einem Zeitpunkt, bei dem in vielen anderen Bereichen eher Entlassungen und Rezession am Plan stehen. 2024 wurde das jahrzehntelange Engagement des Vereins mit einem Sonder-Staatspreis für Ehrenamtskoordination gewürdigt.

Das FSJ als Einstieg in den sozialen Bereich

„Durch das FSJ ist es jungen Erwachsenen möglich, den Sozialbereich gut begleitet kennenzulernen, erste Berufserfahrungen zu sammeln und nach dem Einsatz besser zu wissen, welchen (beruflichen) Weg sie einschlagen möchten.“ sagt Veronika Prüller-Jagenteufel, ehrenamtliche Vorsitzende des Vereins. Und der langjährige Schnitt kann sich sehen lassen: Mehr als 70% der Absolvent*innen entscheiden sich nach ihrem Einsatz für eine Ausbildung im Sozialbereich. Ebenso viele bleiben dem Sozialbereich ehrenamtlich erhalten.

Ein Verein mit Geschichte, Haltung und Mut zur Veränderung

Der Verein zur Förderung freiwilliger sozialer Dienste organisiert seit seiner Gründung 1968 das Freiwillige Soziale Jahr und wird von fünf Trägerorganisationen getragen, nämlich von den Pfadfinder*innen Österreichs, der Katholischen Jungschar, Katholischen Jugend, Kolping Österreich und von der Jesuitenmission. In den letzten 58 Jahren hat der österreichweit tätige Verein rund 14.000 junge Erwachsene durch ihren Freiwilligeneinsatz begleitet. „Besonders wichtig ist es uns, unsere FSJ-Teilnehmer*innen während der begleitenden FSJ-Seminare in ihrer Persönlichkeit zu stärken, sie in Krisen zu unterstützen und ihnen Wege aufzuzeigen, wie es nach dem FSJ für sie gut weitergehen könnte“, weiß Prüller-Jagendteufel und Marcus ergänzt: „Denn zu lernen, gut auf sich selbst zu schauen, mit sich selbst im Reinen zu sein und alle anderen Menschen ebenso im Blick zu haben, ist die beste Basis für ein gelingendes, zufriedenes Leben und für ein gutes Miteinander.“

"Ich bin über mich hinausgewachsen.“

Die knapp 1.000 Freiwilligen, die jetzt gerade im Einsatz sind, schenken Hoffnung, denn durch ihren Einsatz bringen sie frischen Wind in die verschiedensten Sozialeinrichtungen, haben Ressourcen, um mit Bewohner*innen des Seniorenheimes UNO zu spielen, mit Klient*innen in Häusern für Menschen mit Behinderungen einen Brief an eine liebe Freundin zu schreiben oder Kinder in einer Wohngemeinschaft bei der täglichen Hausübung zu unterstützen. Alles Tätigkeiten, für die den hauptamtlich Angestellten oftmals die Zeit fehlt. Diese zusätzlichen 34 Wochenstunden, die die Freiwilligen für zehn Monate in den Sozialeinrichtungen mitarbeiten, entlasten das Team, freuen die betreuten Kinder und Erwachsenen und sind oftmals der Start für eine langfristige Tätigkeit im Sozialbereich. „Ein FSJ zu machen, war die beste Entscheidung meines Lebens.“, sagt Amra (FSJ-Absolventin 2024/25) begeistert und ergänzt: „Ich bin über mich hinausgewachsen, wurde selbstbewusster, bedachter und resistenter.“