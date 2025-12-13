1 Jahr nach Trennung: Toto Wolff ist von Lewis Hamilton enttäuscht

Toto Wolff sprach über den Moment, als er von Lewis Hamilton nach seinem Mercedes-Abschied besonders enttäuscht war.

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton wagte heuer einen Neustart. Nach der Erfolgs-Ära mit Mercedes wechselte er zum italienischen Traditions-Rennstall Ferrari. Eine Entscheidung, die sich bislang absolut nicht auszahlte. Denn der 40-jährige Brite hatte in der abgelaufenen Saison das schlechteste Jahr seiner Karriere, mit einem Sieg im Sprint von China und ansonsten keinen einzigen Podestplatz.

11 Jahre lang begleitete Mercedes-Teamchef Toto Wolff Hamilton bei seinem Erfolgs-Weg. Die Trennung war schmerzhaft, allerdings bekräftigten beide, dass man im Guten auseinandergegangen sei. Doch wie der Österreicher nun gegenüber der britischen Zeitung "The Telegraph" verraten hat, gab es einen Moment, an dem er von seinem Ex-Schützling besonders enttäuscht war.

Konkret ging es dabei um den ersten Auftritt Hamiltons für sein neues Team. Das legendäre Foto, auf das alle gewartet haben, außerhalb des Büros von Enzo Ferrari. Sechs Millionen Likes bekam dieser Schnappschuss alleine auf Instagram.

Historischer Auftritt

Hamiltons Auftritt ging in die Geschichtsbücher ein. Elegant im Anzug posierte der Brite, ohne zu wissen, dass die kommende Saison ein Albtraum wird.

Wolff verrät nun, dass er in dem Moment alles andere als glücklich war. "Jahrelang habe ich versucht, ihn in einen Anzug zu bekommen. Und hier, an seinem ersten Tag mit einem neuen Freund, trägt er tatsächlich einen Anzug." In seiner Mercedes-Ära setzte Hamilton stets seinen Kopf durch und entschied sich dafür, seine Designer-Kleidung zu tragen.

Doch genauso, wie die Kleidungswahl änderte sich auch die Formkurve des Briten. Vielleicht war es auch besser, dass Mercedes ihm diese Freiheit gegeben hatte, auch wenn die unglaubliche Reichweite des Bildes dennoch schmerzt.