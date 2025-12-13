Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
Lewis Hamilton Toto Wolff
© Getty

Enthüllt

1 Jahr nach Trennung: Toto Wolff ist von Lewis Hamilton enttäuscht

13.12.25, 13:39
Teilen

Toto Wolff sprach über den Moment, als er von Lewis Hamilton nach seinem Mercedes-Abschied besonders enttäuscht war.

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton wagte heuer einen Neustart. Nach der Erfolgs-Ära mit Mercedes wechselte er zum italienischen Traditions-Rennstall Ferrari. Eine Entscheidung, die sich bislang absolut nicht auszahlte. Denn der 40-jährige Brite hatte in der abgelaufenen Saison das schlechteste Jahr seiner Karriere, mit einem Sieg im Sprint von China und ansonsten keinen einzigen Podestplatz.

11 Jahre lang begleitete Mercedes-Teamchef Toto Wolff Hamilton bei seinem Erfolgs-Weg. Die Trennung war schmerzhaft, allerdings bekräftigten beide, dass man im Guten auseinandergegangen sei. Doch wie der Österreicher nun gegenüber der britischen Zeitung "The Telegraph" verraten hat, gab es einen Moment, an dem er von seinem Ex-Schützling besonders enttäuscht war.

Konkret ging es dabei um den ersten Auftritt Hamiltons für sein neues Team. Das legendäre Foto, auf das alle gewartet haben, außerhalb des Büros von Enzo Ferrari. Sechs Millionen Likes bekam dieser Schnappschuss alleine auf Instagram.

Historischer Auftritt

Hamiltons Auftritt ging in die Geschichtsbücher ein. Elegant im Anzug posierte der Brite, ohne zu wissen, dass die kommende Saison ein Albtraum wird.

Wolff verrät nun, dass er in dem Moment alles andere als glücklich war. "Jahrelang habe ich versucht, ihn in einen Anzug zu bekommen. Und hier, an seinem ersten Tag mit einem neuen Freund, trägt er tatsächlich einen Anzug." In seiner Mercedes-Ära setzte Hamilton stets seinen Kopf durch und entschied sich dafür, seine Designer-Kleidung zu tragen.

Doch genauso, wie die Kleidungswahl änderte sich auch die Formkurve des Briten. Vielleicht war es auch besser, dass Mercedes ihm diese Freiheit gegeben hatte, auch wenn die unglaubliche Reichweite des Bildes dennoch schmerzt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden