Formel-1-Fluch: DARUM wird Verstappen nie wieder Weltmeister

Wird Max Verstappen das nächste prominente Opfer des "Newey"-Fluchs? Darum könnte der Holländer nie wieder Formel-1-Weltmeister werden.

Adrian Newey gilt als der einflussreichste Designer in der Geschichte der Formel 1. Seine Autos prägten Epochen, dominierten Generationen – und brachten eine Reihe von Fahrern an die Spitze der Königsklasse. Doch ein pikantes Muster zieht sich durch die Statistik: Jeder Pilot, der in einem von Newey konstruierten Auto Weltmeister wurde, blieb nach dem Abschied vom Newey-Boliden ohne weiteren Titel.

Los ging es mit Nigel Mansell, der 1992 in einem Newey-Williams Champion wurde. Auch Alain Prost, der 1993 im FW15C seinen vierten Titel gewann, blieb danach ohne Fortsetzung seiner Erfolgsserie. Dasselbe Bild bei Damon Hill (1996) und Jacques Villeneuve (1997).

© Getty

Auch Vettel betroffen

Auch Mika Häkkinen, der 1998 und 1999 im McLaren-Mercedes von Newey triumphierte, konnte in der Zeit danach keinen weiteren Titel mehr einfahren. Besonders deutlich zeigt sich das Muster in der jüngeren Geschichte: Sebastian Vettel, der zwischen 2010 und 2013 vier Titel in Folge im Red Bull holte, kam nach dem Ende der Newey-Ära nie wieder an diese Dominanz heran – unabhängig vom Team.

Bricht Verstappen den Fluch?

Und schließlich Max Verstappen, der von 2021 bis 2024 viermal nacheinander Weltmeister wurde – erneut in einem Auto aus Neweys Feder. Ob er irgendwann auch ohne die technische Genialität des Briten weitere Titel holt, bleibt eine offene Frage. Die historische Linie ist klar: Bisher gelang es keinem einzigen Newey-Weltmeister. Eine Option könnte für Verstappen auch ein Wechsel zu Aston Martin sein, wo Newey ab kommender Saison Teamchef ist.