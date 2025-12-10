Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Salzburger Hauptbahnhof
© Wikipedia

Nach Rauferei

Salzburger Hauptbahnhof: Algerier (27) stach auf zwei Männer ein

10.12.25, 09:48
Teilen

Eine Rauferei am Bahnhofsvorplatz eskalierte. 

Am späten Dienstagabend sind am Vorplatz des Salzburger Hauptbahnhofs ein 29-jähriger Deutscher und ein 33-jähriger Österreicher durch Messerstiche verletzt worden.

Wie die Polizei informierte, ging der Attacke eine Rauferei mit mehreren beteiligten Männern voraus. Dabei soll ein 27-jähriger Algerier zur Waffe gegriffen haben. Die beiden Opfer erlitten Stich- und Schnittverletzungen, der Jüngere musste vom Notarzt versorgt und dann ins Landeskrankenhaus gebracht werden.

Der mutmaßliche Angreifer wurde noch am Tatort festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Salzburg gebracht. Die weiteren Tatumstände sind laut Polizei aber noch Gegenstand der Ermittlungen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden