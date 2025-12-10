Salzburger Hauptbahnhof: Algerier (27) stach auf zwei Männer ein

Eine Rauferei am Bahnhofsvorplatz eskalierte.

Am späten Dienstagabend sind am Vorplatz des Salzburger Hauptbahnhofs ein 29-jähriger Deutscher und ein 33-jähriger Österreicher durch Messerstiche verletzt worden.

Wie die Polizei informierte, ging der Attacke eine Rauferei mit mehreren beteiligten Männern voraus. Dabei soll ein 27-jähriger Algerier zur Waffe gegriffen haben. Die beiden Opfer erlitten Stich- und Schnittverletzungen, der Jüngere musste vom Notarzt versorgt und dann ins Landeskrankenhaus gebracht werden.

Der mutmaßliche Angreifer wurde noch am Tatort festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Salzburg gebracht. Die weiteren Tatumstände sind laut Polizei aber noch Gegenstand der Ermittlungen.