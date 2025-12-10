Trauer im Zoo Schmiding: Nashornbaby verstorben

Ein schwerer angeborener Defekt wurde dem jungen Nashorn im Zoo Schmiding zum Verhängnis.

Krenglbach. Im Zoo Schmiding ist ein Nashornkalb nach einer schweren angeborenen Erkrankung verstorben. Das Jungtier zeigte seit Tagen zunehmende gesundheitliche Probleme, weshalb es zur Untersuchung von der Mutter getrennt wurde. Röntgen und CT brachten die dramatische Ursache ans Licht: Ein großer Zwerchfelldefekt hatte Teile des Darms in den Brustraum gedrückt, eine Lunge war kollabiert.

Trotz sofort eingeleiteter Notoperation blieb der Zustand kritisch. Während der Eingriff zunächst stabil verlief, kam es am Ende zu einem Kreislaufstillstand. Tierpfleger und Veterinärteam kämpften rund um die Uhr – vergeblich. Der Zoo bedankt sich für die vielen mitfühlenden Nachrichten.