Willi Weber
In seiner Villa

Home Invasion: Ex-Schumi-Manager brutal überfallen

10.12.25, 10:05
Teilen

Willi Weber wurde gefesselt und ausgeraubt.

Großer Schock für Willi Weber (83). Der ehemalige Manager von Formel-1-Legende Michael Schumacher wurde am Dienstagabend Opfer einer brutalen Home Invasion. Wie der 83-Jährige gegenüber der BILD bestätigte, wurde er in seiner Villa in Stuttgart gefesselt und ausgeraubt.

„Ich habe ein blaues Auge, die Kripo ist hier und spricht mit mir. Es geht mir beschissen. Ich bin völlig unter Schock“, so der 83-Jährige.

Willi Weber

Willi Weber mit Michael Schumacher

Offenbar wurden mehrere Tresore in der Villa aufgebrochen und geleert. Neben Willi befanden sich noch weitere Personen in der Villa. Einer von ihnen gelang es nach einer Stunde, die Polizei zu alarmieren.

