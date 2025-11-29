Genussregion Kvarner: Wo Natur, Tradition & Kulinarik Europas neue Geschmackshochburg formen

Regionalität wird in Kvarner seit vielen Jahren gelebt – doch die Region ist längst dabei, sich zu einem der spannendsten kulinarischen Hotspots Europas zu entwickeln. Ihr Höhepunkt: die Ernennung zur „Europäischen Gastronomieregion 2026“

Die Olivenernte auf der Insel Krk bleibt ein unvergessliches Erlebnis. © Harald Meyer

Keine andere Gegend Kroatiens vereint eine solche Fülle an kulinarischen Schätzen wie die Region Kvarner. Hier treffen regionale Produkte, traditionelle Gerichte und autochthone Rebsorten auf urige Konobas und erstklassige Restaurants.Wer heute durch die grünen Berge, an die glitzernde Küste und auf die sonnenverwöhnten Inseln reist, spürt, wie tief Genuss, Landschaft und Kultur hier miteinander verwoben sind. Nur wenige Schritte entfernt lädt die Tropfsteinhöhle „Vrelo“ zu einem Spaziergang durch die Stille der Erde ein.

Bike & Taste. Genussreichen Geschichten, erzählt von Tourguide Marijana, begleiten die Radtour. © Harald Meyer

Opatija & Matulji: Aktiv genießen mit „Bike & Taste“

Von hier führt der Weg an die Küste, nach Opatija, wo das traditionsreiche Hotel Imperial (https://www.liburnia.hr/en/hotel-imperial) den idealen Ausgangspunkt für Entdeckungstouren bietet. Eine dieser Sternfahrten führt nach Matulji, wo Kulinarik und Bewegung zu einem genussvollen Konzept verschmelzen: „Matuljicious Bike & Taste“ (https://www.tzmatulji.hr/hr/bikeitas). Je nach Saison kann man aus verschiedenen geführten E-Bike-Touren wählen – mit Begegnungen bei lokalen Produzenten, Verkostungen und regionalen Mittagessen, perfekt für alle, die gern aktiv genießen.

Bei der Matujilicious-Radtour kehren wir bei Franco ein und verkosten den Jarbola-Wein. © Harald Meyer

Honig, Wein & gelebte Tradition

Bei Ana Kos erwartet Besucher ein Duftmeer aus Honigwaben, Honiglikör und zart schmelzendem Blütenhonig. Guide Marijana erzählt von der Geschichte der Milchfrauen, bevor die Route weiterführt zu Franco Ružić, einem Winzer und Glockenträger aus Leidenschaft. Seine Familie hat aus den letzten 50 Rebstöcken der autochthonen Sorte Jarbola – die den Krieg überstanden – eine kleine, feine Weinregion geschaffen. Heute gedeihen dort rund 3.000 Rebstöcke – Grundlage für elegante Weine und einen bemerkenswerten Schaumwein.

Spezialität. Frische Maroni aus Lovran. © Harald Meyer

Lovran: Maronenwälder und stille Schönheit

Nach dem Mittagessen in der Stancija Kovačići mit ihren Spezialitäten wie die selbstgemachte Leberpastete führt der Weg nach Lovran (https://visitlovran.com). In den dortigen Maronenwäldern entfaltet sich ein Ort stiller Schönheit: Zwischen alten Mauern und murmelnden Bächen öffnet sich der Blick auf das Meer, während der Duft der Edelkastanien in der Luft liegt. Sie sind die Hauptdarsteller des „Marunada Lovran“, das traditionsreiche Maronenfest, das jeden Herbst zelebriert wird. Doch Kvarners kulinarischer Kalender kennt viele weitere Höhepunkte: die Kirschtage, das Spargelfest mit wildem Spargel und das Schokolade-Festival in Opatija.

Rijeka: Multikulturelle Küche am historischen Hafen

Weiter geht es nach Rijeka, eine Stadt voller Geschichte und überraschender Offenheit. Einst wichtiger Hafen des Habsburgerreichs, heute jung, lebendig und multikulturell. Der tägliche Markt am Hafen bietet ein Kaleidoskop an Farben und Düften – fangfrischer Fisch, reifes Obst, Gemüse und natürlich die berühmten Kvarner-Garnelen. Im Restaurant Rue Wine & Dine (https://visitrijeka.hr/de/rue-wine/) interpretiert der Küchenchef die kulturellen Einflüsse der Stadt – von römisch bis österreichisch, ungarisch bis italienisch – zu einem modernen, stimmigen Ganzen.

Die Insel Krk: Wein, Olivenöl und warmes Herbstlicht

Die letzte Etappe führt auf die Inseln, wo sich die Landschaft weitet und das Licht wärmer wird. Auf Krk leuchtet der Herbst in sattem Gold und Rot – ein Farbenspiel, das sich im Blau der Adria spiegelt. In Vrbnik öffnet das traditionsreiche Weinhaus Ivan Katunar (https://kucavina-ivankatunar.com/) seine Türen: Bei einer Verkostung der Sorten Žlahtina und Sansigot offenbart sich die Tiefe dieser Inselweine.

Vrbnik & Malinska: Inselgenuss mit persönlicher Note

Durch die engen Gassen der Altstadt – darunter die schmalste Straße der Welt mit nur 43 Zentimetern Breite – gelangt man zum Hotel Vinotel Gospoja (https://www.gospoja.com/). Das familiengeführte Haus ist eine Hommage an den Weinbau und an die eigenen Wurzeln: 22 Zimmer, eines für jedes Enkelkind der Gründerfamilie – eine rührende, sehr persönliche Geschichte. Auch das Olivenöl spielt auf Krk eine Hauptrolle. In Punat kann man bei der Ernte mithelfen, während uns Olivenbauer Anton Karabaić erklärt, wie aus der Frucht der Bäume das goldene Öl der Insel entsteht. Den würdigen Abschluss dieser Genussreise bietet Küchenchef Marin Pleše im Restoran Vila Rova in Malinska (https://www.hotel-vila-rova.com/). Seine Küche verbindet Authentizität und Kreativität – eine Hommage an die Insel, modern interpretiert und doch tief verwurzelt im Geschmack der Heimat.

Kvarner 2026: Wo Tradition und Innovation zusammenfinden

Wer die Region Kvarner besucht, wird verstehen, warum die Erwartungen an die „Europäische Gastronomieregion 2026“ so hoch sind. Wo die Winde Bora, Jugo und Tramontana aufeinandertreffen, wo Tradition und Innovation miteinander tanzen und der Wein im Glas von Sonne und Meer erzählt – dort ist man schon jetzt am besten Ort, um anzustoßen: Živjeli! – Zum Wohl und lebe hoch.