Bauernregel: Dieser Tag zeigt, wann der Frühling erwacht

In den letzten Tagen hat die Kälte das ganze Land fest im Griff. Während Meteorologen eine frostige Nachricht nach der anderen überbringen, lassen Bauernregeln das Volk immer wieder hoffen. Diese Woche entscheidet sich demnach, wie lange der Winter heuer anhält.

Seit jeher vertrauen viele Menschen auf alte Bauernregeln, anstatt modernen Vorhersagen zu trauen. In frostigen Zeiten wie diesen macht das manchen Menschen auch Hoffnung, denn die warme Jahreszeit wird schon jetzt von vielen herbeigesehnt.

Ein entscheidender Tag ist laut einer dieser Bauernregeln schon nächste Woche. Der Katharinentag soll laut der Weisheiten nämlich den Beginn des Frühlingserwachens vorhersagen, wenn es taut und die Blumen wieder zu blühen beginnen.

Eine besonders bekannte Regel lautet:

Ist an Kathrein das Wetter matt, kommt im Frühjahr spät das Blatt.



Der Katharinentag ist am 25. November. Sollte es an diesem Tag verregnet sein, deutet das auf einen langen, kalten Winter hin. Bei sonnigem Wetter hingegen spricht es für ein frühes Frühlingserwachen mit milden Temperaturen.

Während Wetter-Experten keine großen Freunde von Bauernregeln sind, sind die Weisheiten am Katharinentag aber statistisch gesehen tatsächlich sehr zuverlässig. „Wie Katharina das Wetter gestaltet, so der nächste Februar waltet“, lautet eine weitere. In acht von zehn Fällen stimmt es tatsächlich, was sogar die erfahrensten Meteorologen überrascht. Allgemein hat der Tag in der Vergangenheit Bedeutung gehabt.

Weitere Bauernregeln für den 25. November

Wie St. Kathrein wird's Neujahr sein.

Wenn kein Schneefall auf Kathrein ist, auf Sankt Andreas (30. November) kommt er gewiss.

.Wie das Wetter um Kathrein, wird's den ganzen Winter sei

So wird das Wetter am Katharinentag

Nun fragen sich sicher viele, wie das Wetter am Dienstag tatsächlich wird. Hinblickend auf die Prognosen der Weisheiten dürfte es allerdings wenig Freude bereiten.

Denn während am Wochenende bei klirrender Kälte noch die Sonne dominierte, ist ausgerechnet ab Dienstag mit Regen und Schnee zu rechnen. Bleibt zu hoffen, dass dieses Jahr die Vorhersage nicht zutrifft.